Đầu năm, Ferrari 'thưởng đậm' cho nhân viên

Ferrari tiếp tục chia sẻ thành quả kinh doanh với người lao động khi thưởng 14.900 Euro cho mỗi nhân viên tại Italy.

Ferrari vừa công bố mức thưởng 14.900 Euro (hơn 17.600 USD ) cho mỗi nhân viên nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm qua. Đáng chú ý, thành tích tài chính này đạt được trong bối cảnh số xe bán ra thậm chí còn giảm nhẹ.

Lợi nhuận Ferrari tăng mặc dù doanh số giảm

Trong năm tài chính gần nhất, Ferrari ghi nhận doanh thu thuần tăng 7%, đạt 7,1 tỷ Euro ( 8,4 tỷ USD ). Lợi nhuận ròng cũng tăng từ 1,52 tỷ Euro ( 1,8 tỷ USD ) lên 1,6 tỷ Euro ( 1,9 tỷ USD ). Tuy nhiên, tổng số xe được bàn giao lại giảm 112 chiếc, xuống còn 13.640 xe.

Sau thành tích lợi nhuận trong năm 2025, Ferrari đã thưởng đậm cho các nhân viên tại Italy với số tiền 14.900 Euro (hơn 17.600 USD ), cao hơn mức 14.400 Euro (hơn 17.000 USD ) được chi trả trong năm 2024.

Tiền thưởng không được ấn định ngẫu nhiên mà dựa trên nhiều tiêu chí cụ thể như tổng lượng xe giao, EBITA điều chỉnh, chất lượng sản phẩm và tỷ lệ vắng mặt của nhân viên. Khi lợi nhuận tăng, mức thưởng cũng tăng theo.

Xu hướng này đã diễn ra liên tục trong những năm gần đây. Năm 2020, khi Ferrari đạt lợi nhuận ròng 609 triệu Euro ( 721 triệu USD ), mỗi nhân viên nhận 7.500 Euro ( 8.900 USD ). Sang năm 2021, lợi nhuận tăng lên 833 triệu Euro ( 986 triệu USD ), tiền thưởng nâng lên 12.000 Euro ( 14.200 USD ).

Đến năm 2022, với lợi nhuận 939 triệu Euro ( 1,1 tỷ USD ), mức thưởng tiếp tục tăng lên 13.500 Euro ( 16.000 USD ). Năm nay, khi lợi nhuận đã đạt 1,6 tỷ Euro, khoản thưởng chạm mốc 14.900 Euro.

Kỳ vọng vào siêu xe điện Ferrari Luce

Trong năm nay, Ferrari đặt mục tiêu tăng 5% doanh số và cải thiện 7% biên lợi nhuận. Nếu hoàn thành các mục tiêu này, nhiều khả năng mức thưởng dành cho nhân viên sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ tới.

Trong năm 2026, thương hiệu này sẽ ra mắt chiếc Ferrari Luce, mẫu EV đầu tiên của hãng xe đến từ Italy. Giám đốc Điều hành Benedetto Vigna cho biết phản hồi ban đầu từ khách hàng là "rất tích cực".

Tuy nhiên, khoản thưởng hiện tại chỉ áp dụng cho khoảng 5.000 nhân viên tại Italy, không bao gồm lực lượng lao động ở các thị trường khác. Bên cạnh kết quả tài chính tích cực, năm nay còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hãng chuẩn bị ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên Ferrari Luce vào ngày 25/5.

Đây sẽ là chiếc EV đầu tiên trong lịch sử thương hiệu và gây chú ý nhờ khoang nội thất được thiết kế khác biệt hoàn toàn so với các mẫu Ferrari hiện đại trước đây. Người chịu trách nhiệm thiết kế nội thất là Jony Ive, nhà thiết kế từng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra chiếc iPhone đời đầu.

Nếu được đón nhận, nhiều khả năng thương hiệu sẽ tiếp tục phát triển thêm các mẫu xe có triết lý thiết kế tương tự trong tương lai. Theo định hướng mới, đến năm 2030 Ferrari đặt mục tiêu danh mục sản phẩm gồm 40% xe động cơ đốt trong, 40% xe hybrid và 20% xe thuần điện.