Ôtô gia đình sa sút sau Tết, hồi hộp đón 'tân binh'

Loạt MPV cỡ nhỏ bán chạy ở Việt Nam sa sút cận kề thời điểm Hyundai Stargazer bản facelift chuẩn bị trình làng thị trường.

Phân khúc MPV tại Việt Nam được ưa chuộng nhờ giá bán cạnh tranh, xe lại sở hữu không gian sử dụng rộng rãi, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Nhóm này từng có thời gian dài chỉ là sự cạnh tranh của các mẫu xe Nhật Bản. Sau khi Hyundai Stargazer và Kia Carens tham gia đường đua, MPV cỡ nhỏ trở nên sôi động hơn, nhưng Mitsubishi Xpander vẫn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu.

Trong tháng 2, khi mà thị trường Việt nhìn chung có phần chững lại vì ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, MPV cỡ nhỏ nói chung và Mitsubishi Xpander nói riêng cũng rơi vào tình cảnh chật vật tương tự.

Mất ngôi đầu

Xét trên bình diện toàn thị trường, Mitsubishi Xpander xem như đã không còn cơ hội cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu nhóm MPV tại Việt Nam. Cả Limo Green lẫn biến thể phục vụ gia đình VF MPV 7 đều bán trên 1.000 xe trong tháng 2, góp mặt trong top 5 bán chạy nhất.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander lại sa sút đáng kể. Mẫu MPV cỡ nhỏ của thương hiệu Nhật Bản ghi nhận doanh số 530 xe ở kỳ báo cáo gần nhất, nghĩa là sức bán của Xpander đã giảm 1.408 xe so với tháng trước, tương đương sụt giảm gần 73%.

Mitsubishi Xpander sa sút, Toyota Veloz Cross dẫn dầu Doanh số MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Toyota Veloz Cross xe 861 595 Mitsubishi Xpander

1938 530 Kia Carens

573 243 Suzuki XL7 Hybrid

427 156 Hyundai Stargazer

421 147 Toyota Avanza Premio

69 57 Honda BR-V

313 41

Cú sẩy chân này đẩy Mitsubishi Xpander ngày càng xa đường đua ngôi vương phân khúc MPV. Xét riêng trong nhóm MPV cỡ nhỏ, doanh số 530 xe cũng là không đủ giúp Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu.

Dù doanh số giảm 266 xe, lượng tiêu thụ 595 xe trong tháng vừa rồi vẫn giúp Toyota Veloz Cross vượt qua đối thủ đồng hương, dẫn đầu phân khúc MPV giá rẻ tại Việt Nam.

Tương tự tình hình chung toàn thị trường, tất cả đại diện trong phân khúc MPV cỡ nhỏ ở Việt Nam đều giảm doanh số. Ngoài 2 cái tên dẫn đầu Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross, những mẫu xe xếp sau như Kia Carens (243 xe), Suzuki XL7 (156 xe) hay Hyundai Stargazer (147 xe) đều giảm lượng tiêu thụ so với kỳ báo cáo trước.

Toyota Avanza Premio (57 xe) tạm thời thoát khỏi vị trí bán chậm nhất phân khúc, bởi Honda BR-V với doanh số giảm mạnh từ 313 xe về 41 xe mới là cái tên "đội sổ".

Honda BR-V là một trong những MPV cỡ nhỏ giảm doanh số mạnh nhất trong tháng 2. Ảnh: HVN.

Đà giảm mạnh doanh số của nhiều mẫu xe khác nhau khiến tổng doanh số toàn phân khúc giảm sâu. Nhóm MPV cỡ nhỏ ở Việt Nam ghi nhận doanh số chung 1.769 xe trong tháng 2, tương đương sụt giảm hơn 56,5% so với kỳ báo cáo đầu năm.

Chờ đón "tân binh"

Sau thời gian dài không có mẫu xe nào mới gia nhập, phân khúc MPV cỡ nhỏ chuẩn bị chào đón một "tân binh" vừa lạ vừa quen.

Nhiều nguồn tin hiện tại chỉ ra Hyundai Stargazer bản facelift sẽ sớm chính thức có mặt tại Việt Nam. Ở bản nâng cấp, Hyundai Stargazer lột xác cả về ngoại hình lẫn nội thất. Phần đầu xe được đánh giá cao, không giống với việc bản cũ từng nhận về không ít bình luận trái chiều liên quan đến thẩm mỹ.

Hyundai Stargazer 2026 lột xác ngoại hình, nâng cấp nội thất. Ảnh: Hyundai.

Hiện, Hyundai Stargazer vẫn đang được TC Motor cho nhập khẩu từ Indonesia.

Mẫu MPV cỡ nhỏ là ôtô du lịch Hyundai duy nhất vẫn còn phân phối tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu, bởi toàn bộ dải sản phẩm từ Hyundai Grand i10 đến Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade đều đã lắp ráp từ lâu.

Tuy nhiên, nguồn gốc không còn là yếu tố có thể tác động đến vị thế doanh số của từng xe ở phân khúc này.

Mitsubishi Xpander sau các nâng cấp gần đây đã chuyển bản MT từ lắp ráp sang nhập khẩu, đồng thời tiếp tục duy trì nhập khẩu cho phiên bản AT Premium và biến thể Xpander Cross. Trước khi chuyển bản MT sang nhập khẩu, doanh số Xpander đã luôn ở mức cao ổn định, chứng tỏ nguồn gốc xe không ảnh hưởng quá nhiều.

Mitsubishi Xpander MT mới cũng vừa được chuyển sang nhập khẩu thay vì lắp ráp. Ảnh: MMV.

Trước đó, bộ đôi Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio cũng được hãng xe Nhật Bản cho chuyển sang lắp ráp từ cuối năm 2022, sau khi vấn đề nguồn cung từng gây ra tình trạng khan hàng, đội giá ở Veloz Cross giai đoạn đầu ra mắt dưới hình thức nhập khẩu Indonesia.

Quay trở lại với Hyundai Stargazer, bản thân mẫu MPV cỡ nhỏ Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao về không gian sử dụng.

Sau lần nâng cấp hồi tháng 4/2024, giá bán Hyundai Stargazer cũng trở nên khá cạnh tranh, thậm chí bản Tiêu chuẩn ở giá 489 triệu đồng còn là MPV cỡ nhỏ rẻ nhất thị trường.

Tuy nhiên, ngoại hình có phần đặc biệt vẫn khiến Hyundai Stargazer tương đối khó cạnh tranh. Năm ngoái, Hyundai Stargazer bán được 3.313 xe, chỉ xếp trên Toyota Avanza Premio về sức bán ở phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Ngoại hình không nịnh mắt từng được cho là nguyên nhân khiến Hyundai Stargazer khó bán ở Việt Nam. Ảnh: TC Motor.

Do vậy khi đã chuyển sang ngôn ngữ thiết kế mới mang nhiều nét tương đồng đàn anh Palisade, Hyundai Stargazer 2026 được kỳ vọng có thể cải thiện tính cạnh tranh, đe dọa vị thế hiện tại của Mitsubishi Xpander trong phân khúc MPV chạy xăng.

Về phần mình, dù sa sút ở kỳ báo cáo gần nhất, Mitsubishi Xpander vẫn đang là MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất tại Việt Nam. Doanh số lũy kế sau 2 tháng vẫn đạt 2.468 xe, bỏ xa thành tích cùng kỳ 1.456 xe mà Toyota Veloz Cross có được.

Với 568 xe sau 2 tháng, Hyundai Stargazer khi ra mắt thế hệ mới sẽ cần thêm thời gian để chứng minh sức hút cũng như khả năng cạnh tranh sòng phẳng cùng các đối thủ Nhật Bản.

Nhìn chung, việc Hyundai Stargazer 2026 ra mắt được xem là tín hiệu tích cực với thị trường MPV tại Việt Nam. Nhóm xe này cần một cú hích để thúc đẩy tăng trưởng, sau khi đã bị loạt MPV thuần điện như Limo Green, VF MPV 7 hay phần nào đó BYD M6 đe dọa thị phần trong giai đoạn gần đây.