Ôtô gầm cao gia đình chạy đua khuyến mại

Nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam đang được triển khai chương trình khuyến mại sau Tết Nguyên đán, giảm hàng chục triệu đồng.

Tại Việt Nam, MPV cỡ nhỏ được khá nhiều khách hàng ưa chuộng. Bên cạnh giá bán quanh mốc 600 triệu đồng được đánh giá dễ tiếp cận, MPV cỡ nhỏ còn sở hữu ưu điểm gầm cao, không gian rộng rãi, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng.

Trong tháng sau Tết Nguyên đán, nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ đang được khuyến mại theo các hình thức khác nhau, giá trị quy đổi hàng chục triệu đồng.

Xe bán chạy cũng đua khuyến mại

Phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện tại chưa có mẫu xe nào có thể trở thành đối trọng đủ lớn cho Mitsubishi Xpander. Đang bán tốt nhất phân khúc, thậm chí nằm trong nhóm dẫn đầu doanh số xe xăng toàn thị trường Việt nhưng Mitsubishi Xpander vẫn liên tục hưởng chương trình khuyến mại từ hãng.

Trong tháng 2, Mitsubishi Xpander AT Premium bản mới được áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng để nâng tổng giá trị khuyến mại lên thành 53 triệu đồng. Biến thể Xpander Cross sau nâng cấp cũng có ưu đãi tương tự, tổng giá trị quy đổi ở mức 55 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander có khuyến mại dù đang bán chạy hàng đầu nhóm xe xăng. Ảnh: Mitsubishi.

Hai mẫu MPV cỡ nhỏ lắp ráp của Toyota gồm Veloz Cross và Avanza Premio cũng được khuyến mại theo hình thức hỗ trợ phí trước bạ. Giá trị khuyến mại quy đổi với Toyota Veloz Cross trong tháng 2 là 64-66 triệu đồng tùy phiên bản, còn với Avanza Premio là 56-60 triệu đồng.

Khi Hyundai Stargazer bản mới đã chuẩn bị gia nhập thị trường Việt, các đại lý cũng tiến hành "dọn kho" các mẫu xe bản cũ. Theo khảo sát, mức ưu đãi cao nhất dành cho MPV cỡ nhỏ nhập khẩu Indonesia hiện ở mức 96 triệu đồng.

Mẫu MPV đồng hương Kia Carens cũng được ưu đãi 10-30 triệu đồng trong tháng 2. Kia Carens tại Việt Nam gồm 3 phiên bản, giá bán từ 599 triệu đến 669 triệu đồng.

MPV cỡ nhỏ ở Việt Nam thường xuyên nhận ưu đãi. Ảnh: TMV.

Suzuki XL7 Hybrid hiện là cái tên hiếm hoi trong phân khúc MPV cỡ nhỏ trang bị hệ truyền động lai xăng-điện. Trong tháng 2, khách Việt chọn mua mẫu xe này đang được ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng xe 3,5 năm, giá trị khuyến mại quy đổi khoảng 70 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander vẫn "gánh" doanh số

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy trong tháng đầu năm 2026, Mitsubishi Xpander tiếp tục là cái tên "gánh vác" doanh số phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Lượng tiêu thụ Xpander trong tháng 1 đạt 1.938 xe, bỏ xa thành tích bán hàng 861 xe của Toyota Veloz Cross xếp ngay sau.

Sự phân hóa về lượng tiêu thụ thấy rõ ở phân khúc này khi Kia Carens đứng thứ ba với doanh số thấp hơn đáng kể, đạt 573 xe. Những mẫu MPV giá rẻ còn lại trong danh sách bán chạy gồm Suzuki XL7 Hybrid (427 xe), Hyundai Stargazer (421 xe), Honda BR-V (313 xe), cuối cùng là Toyota Avanza Premio với chỉ 69 xe.

Mitsubishi Xpander vẫn "gánh" doanh số MPV cỡ nhỏ Doanh số nhóm MPV giá rẻ tại Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Mitsubishi Xpander Toyota Veloz Cross Kia Carens Suzuki XL7 Hybrid Hyundai Stargazer Honda BR-V Toyota Avanza Premio

xe 1938 861 573 427 421 313 69

Như vậy, chỉ riêng Mitsubishi Xpander đã đóng góp đến hơn 42% lượng tiêu thụ MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Nếu xét rộng hơn và gộp chung cả những mẫu MPV cỡ trung như Hyundai Custin (140 xe), Toyota Innova Cross (546 xe) và Kia Carnival (386 xe), doanh số 1.938 xe của Mitsubishi Xpander cũng đã tương đương hơn 34% thị phần MPV chạy xăng.

Dù vẫn là cái tên tiêu biểu của nhóm MPV chạy xăng, Mitsubishi Xpander trên thực tế đang phải chịu áp lực không nhỏ từ MPV thuần điện. Năm ngoái, VinFast Limo Green chỉ cần 4 tháng có mặt trên thị trường để biến Mitsubishi Xpander thành cựu vương phân khúc.

Trong năm nay, rất có thể sức ép dành cho Mitsubishi Xpander sẽ còn tiếp tục gia tăng. Sau màn soán ngôi khá ấn tượng, Limo Green có thêm phiên bản VF MPV 7 dành cho gia đình, dự kiến thu hút nhiều sự quan tâm từ khách hàng Việt Nam.

Một mẫu MPV chạy điện khác cũng khá đáng chú ý tại Việt Nam là BYD M6. Theo nhiều nguồn tin, BYD M6 đang là mẫu xe bán chạy nhất của BYD tại Việt Nam.

Dẫu biết từng dòng xe, mỗi kiểu loại truyền động đều có tệp khách hàng riêng, Mitsubishi Xpander và nhóm MPV chạy xăng có lẽ sẽ phải cẩn trọng khả năng bị sứt mẻ thị phần trong tương lai.