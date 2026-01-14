Limo Green chỉ cần 4 tháng để biến Xpander thành cựu vương MPV

MPV thuần điện VinFast Limo Green có màn khởi động khá ấn tượng, vượt qua Mitsubishi Xpander và trở thành MPV bán chạy nhất Việt Nam chỉ sau 4 tháng có mặt trên thị trường.

Làn sóng điện hóa đang diễn ra khá mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Cùng với màn đổ bộ của loạt thương hiệu thuần điện, thị trường ôtô Việt Nam năm 2025 cũng chứng kiến chiến thắng của xe điện ở nhiều phân khúc khác nhau.

Trong đó, việc VinFast Limo Green vượt qua Mitsubishi Xpander để trở thành MPV bán chạy nhất Việt Nam thu hút sự chú ý, bởi mẫu MPV chạy điện đầu tiên của VinFast chỉ vừa bán ra từ tháng 9/2025.

Mất 4 tháng để trở thành "vua MPV"

Trước khi Limo Green xuất hiện, Mitsubishi Xpander đã nắm giữ danh hiệu bán chạy nhất phân khúc MPV tại Việt Nam trong thời gian khá dài.

Trong các năm 2023 và 2024, Mitsubishi Xpander thậm chí dẫn đầu doanh số nhóm xe xăng tại Việt Nam, cho thấy thị phần rất lớn mà mẫu MPV Nhật Bản này đang sở hữu.

Tại thời điểm thị trường xe Việt khép lại 6 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander vẫn là "ông vua" phân khúc, bán được gần 8.190 xe và bỏ xa các đối thủ xếp sau, bất kể cùng nhóm MPV cỡ nhỏ như Toyota Veloz Cross, Honda BR-V hay loạt xe ở phân khúc MPV cỡ trung như Toyota Innova Cross, Hyundai Custin.

Cục diện xoay chuyển quá nhanh kể từ thời điểm VinFast Limo Green bắt đầu bàn giao cho khách hàng Việt Nam.

Từ mốc 2.120 xe ghi nhận trong tháng 9/2025, lượng bàn giao mẫu MPV thuần điện của VinFast đạt 4.160 xe ở tháng 10/2025, tăng trưởng liên tục trong các kỳ sau đó để đạt lần lượt 9.642 xe và 10.981 xe đến tay khách hàng.

Doanh số Mitsubishi Xpander và VinFast Limo Green trong tháng 12 và cả năm 2025 (Số liệu: VAMA, VinFast)

Nhãn Tháng 12/2025 Cả năm 2025 Mitsubishi Xpander xe 2575 19891 VinFast Limo Green

10981 27127

Để dễ hình dung, doanh số tháng 12/2025 của Mitsubishi Xpander là 2.575 xe, vẫn tăng so với số liệu trước đó một tháng. Tuy nhiên với gần 11.000 xe bàn giao thành công tại Việt Nam ở tháng cuối năm, Limo Green đã bán tốt hơn đối thủ Nhật Bản gấp 4 lần.

Nhờ sức hút này, VinFast Limo Green về đích với tổng doanh số đạt 27.127 xe. "Tân binh" đến từ thương hiệu xe điện Việt trở thành cái tên bán chạy nhất toàn phân khúc MPV, sở hữu lượng tiêu thụ bỏ xa doanh số lũy kế 19.891 xe mà Mitsubishi Xpander sở hữu.

Dữ liệu bán hàng từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast cho thấy trong năm 2025, khách Việt đã mua tổng cộng 85.309 xe thuộc phân khúc MPV.

VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander đóng góp quá bán lượng tiêu thụ nói trên, sở hữu thị phần áp đảo các đối thủ còn lại.

Limo Green dẫn đầu, Xpander là MPV bán chạy thứ hai Cơ cấu doanh số nhóm MPV tại Việt Nam trong năm 2025 (Số liệu: VAMA, TC Motor, VinFast) Nhãn VinFast Limo Green Mitsubishi Xpander Toyota Veloz Cross Toyota Innova Cross Kia Carnival Kia Carens Honda BR-V Hyundai Stargazer Suzuki XL7 Hybrid Hyundai Custin Toyota Avanza Premio Toyota Innova

xe 27127 19891 8346 8096 4746 4168 4120 3313 2633 1475 1130 264

Toyota Veloz Cross (8.346 xe sau 12 tháng), Toyota Innova Cross (8.096 xe), Kia Carnival (4.746 xe), Kia Carens (4.168 xe) hay Honda BR-V (4.120 xe) là những cái tên lần lượt đứng sau trên bảng thống kê doanh số MPV Việt Nam 2025.

Hyundai Custin (1.475 xe) và Toyota Avanza Premio (1.130 xe) sở hữu lượng tiêu thụ khiêm tốn. Toyota Innova dừng bán từ tháng 9/2025, tích lũy được doanh số 264 xe trong năm vừa rồi.

Nhóm MPV tại Việt Nam còn có một số đại diện khác gồm BYD M6, GAC M6 Pro hay MG G50. Tuy nhiên, các hãng xe Trung Quốc đã không chia sẻ chi tiết số liệu kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Diện mạo cuộc đua năm mới

Trước khi Limo Green chính thức bàn giao, không ít người đã quan ngại cho khả năng Mitsubishi Xpander có thể bảo vệ thành công ngôi vương phân khúc, vốn đã được đại diện Nhật Bản duy trì tại Việt Nam trong thời gian tính bằng năm.

Giá xe 749 triệu đồng nhưng lăn bánh xấp xỉ 700 triệu đồng nhờ loạt ưu đãi, VinFast Limo Green còn có lợi thế chi phí sử dụng, thể hiện rõ nhất thông qua chính sách sạc miễn phí tại hệ thống sạc công cộng V-GREEN.

Limo Green thu hút sự chú ý của khách Việt. Ảnh: VinFast.

Những lo lắng dành cho Mitsubishi Xpander dần trở thành sự thật khi chỉ cần 3 tháng có mặt trên thị trường, doanh số lũy kế của Limo Green đã đạt 16.146 xe, tiến sát thành tích bán hàng 17.316 xe sau 11 tháng đầu năm mà Xpander có được.

Với việc chính thức soán ngôi MPV của Mitsubishi Xpander trong năm 2025, Limo Green được dự báo sẽ sớm trở thành thế lực mới - không chỉ trong phân khúc xe đa dụng gầm cao mà còn trên bình diện toàn thị trường.

Mitsubishi Xpander hụt ngôi vương ngay tháng cuối năm và có thể sẽ có những thay đổi mạnh mẽ trong năm 2026 để tăng tính cạnh tranh. Bản nâng cấp dành cho Xpander phiên bản AT Premium và biến thể Xpander Cross dường như chưa đủ để phục vụ mục tiêu này, do đó Mitsubishi Xpander nhiều khả năng phải cần thêm động lực mới.

Với việc Mitsubishi Xpander HEV đã ra mắt thị trường Thái Lan, không loại trừ khả năng hãng xe Nhật Bản sẽ mang phiên bản hybrid của mẫu MPV cỡ nhỏ về Việt Nam. Động thái này một mặt giúp Mitsubishi giảm lượng phát thải trung bình đội xe tại Việt Nam, mặt khác chính thức đưa hãng xe Nhật Bản đặt chân vào thị trường hybrid đang có tiềm năng khá lớn.

Mitsubishi Xpander HEV có thể sớm về Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Ở nhóm xe còn lại trong phân khúc MPV, khả năng cạnh tranh cho ngôi đầu gần như không có. Các mẫu MPV cỡ nhỏ, cỡ trung khác sẽ buộc phải tìm kiếm khách mua thông qua các chính sách ưu đãi, giảm giá mà hãng và đại lý triển khai.

Trong tháng 1, khách mua Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio hay Suzuki XL7 Hybrid và Honda BR-V đều được khuyến mại tương đương 50-100% lệ phí trước bạ. Khách mua Hyundai Stargazer được tặng tối đa 96 triệu đồng, còn Kia Carnival nhận khuyến mại 20-80 triệu đồng tùy phiên bản.