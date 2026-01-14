Cuộc đua xăng điện nhóm SUV dưới 700 triệu - phần thắng thuộc về VF 6

Dù ghi nhận doanh số tăng trưởng tốt, nhưng doanh số của các mẫu SUV cỡ B vẫn khó có thể so với đại diện thuần điện cùng tầm tiền.

Kết thúc năm 2025, thị trường ôtô Việt, gồm số liệu của cả VAMA, VinFast và TC Group ghi nhận tổng lượng xe du lịch bán ra thị trường đạt 428.341 chiếc.

Trong số này, những mẫu SUV cỡ B tầm giá khởi điểm dưới 700 triệu đồng bán được 77.636 chiếc. Cuộc chiến doanh số của nhóm này cũng đã đi đến hồi kết, với chiến thắng thuộc về Mitsubishi Xforce ở nhóm xe chạy xăng.

Tuy nhiên khi nhìn một bức tranh toàn cảnh, có thể thấy nhóm SUV cỡ B nay đã dần bị thống trị bởi xe điện, và cụ thể là VinFast VF 6.

VinFast VF 6 thống trị nhóm SUV B

Theo số liệu từ hãng, VinFast đã bán được tổng 23.291 chiếc VF 6 trong năm 2025, chiếm hơn 30% thị phần của phân khúc SUV tầm giá 700 triệu đồng.

Dù không công bố lũy kế doanh số mẫu xe này vào năm 2024, nhưng chỉ cần nhìn vào lượng xe bán ra trung bình mỗi tháng cùng sự phổ biến của VF 6 trên đường phố cũng có thể dễ dàng nhận ra sự tăng trưởng vượt bậc của chiếc SUV điện này.

VinFast VF 6 thống trị nhóm SUV cỡ B năm 2025 Doanh số nhóm SUV cỡ B năm 2025 (số liệu: VAMA, VinFast, TC Group) Nhãn VinFast VF 6 Mitsubishi Xforce Toyota Yaris Cross Hyundai Creta Honda HR-V Kia Seltos Mazda CX-3

xe 23291 15254 14601 9046 6665 6577 2202

Trước đây, SUV B là địa bàn của những mẫu xe chạy xăng, với giá bán phổ thông, thiết kế không quá nhỏ nhắn nhưng vẫn vừa đủ tầm để di chuyển trong phố, những cái tên như Seltos, Hyundai Creta hay Toyota Yaris Cross trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người dân đô thị.

Tuy nhiên ở thời điểm mà các kế hoạch chuyển đổi xanh liên tục được ban hành, chương trình xây dựng vùng giới hạn tiêu chuẩn khí thải LEZ cũng sắp đi vào hoạt động tại TP Hà Nội, VF 6 lại nổi lên như một lựa chọn vừa an toàn về phạm vi sử dụng xe, vừa hợp ví nhờ loạt ưu đãi.

Với người dùng thường xuyên di chuyển trong phố, ít lái xe liên tỉnh, đường dài, những rào cản cơ hữu về bộ pin, phạm vi hoạt động hay thời gian sạc xe dường như không phải mối bận tâm quá lớn.

VinFast VF 6 thể hiện rõ các ưu thế khi di chuyển trong phố. Ảnh: Đan Thanh.

Đặc biệt với VinFast, cùng hạ tầng trạm sạc đủ phủ sóng dày đặc, đây cũng không còn là yếu tố cần phải đong đếm, cân nhắc khi mua xe.

Vì vậy không ngạc nhiên khi VF 6 nhanh chóng chiếm lấy vị trí dẫn đầu của nhóm SUV này. Và khi các kế hoạch điện hóa, chuyển đổi xanh tiếp tục được triển khai một cách rộng rãi, vị thế của mẫu xe này sẽ còn được đảm bảo, khó có thể lung lay.

Mitsubishi Xforce làm tốt, nhưng chưa đủ

Như đã nói ở bài phân tích trước, Xforce đã ghi nhận một kỳ báo cáo cuối năm thành công khi doanh số tăng vọt lên mức kỷ lục - 3.163 chiếc, vươn lên dẫn đầu nhóm SUV cỡ B chạy xăng tại Việt Nam.

Thành công này của Xforce không chỉ giúp mẫu xe giành lấy ngôi vương trước Yaris Cross, mà còn đưa cái tên này vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường trong năm 2025.

Doanh số 15.254 chiếc trong năm là hoàn toàn ấn tượng, đặc biệt với một mẫu SUV chạy xăng như Xforce. Và khi mà sức ép của nhóm xe thuần điện ngày càng lớn, sự thành công của Xforce như đem lại thêm hy vọng cho nhóm xe chạy xăng.

Mitsubishi Xforce là tượng đài nhóm SUV cỡ B chạy xăng, nhưng chưa đủ để so với mẫu xe điện. Ảnh: Phúc Hậu.

Nếu xét riêng trong địa hạt xe sử dụng động cơ đốt trong, Xforce là một tượng đài. Nhưng khi đặt trong bức tranh tổng thể với xe điện, khoảng cách về doanh số đã cho thấy sự chuyển dịch ưu tiên của người dùng đô thị.

Hiện tại khi các kế hoạch về chuyển đổi xanh tại thành phố - địa bàn chính của nhóm SUV cỡ B - chưa có hiệu lực, doanh số của mẫu xe bán chạy nhất nhóm chạy xăng, vẫn chỉ bằng khoảng một nửa chiếc xe điện cùng tầm giá.

Còn những mẫu xe như Kia Seltos, Mazda CX-3, hay Honda HR-V, Hyundai Creta, dù cũng ghi nhận lượng bán ổn định, nhưng khó có thể so với đối thủ chạy điện.

Điều này có nghĩa là nếu thời điểm vùng LEZ đi vào hoạt động chính thức ở Hà Nội hay TP.HCM, thị phần của Xforce nói riêng, hay cả nhóm xe xăng tầm giá 700 triệu đồng ắt còn bị thu hẹp dần.

Thực tế khi câu chuyện "chuyển đổi xanh" được đưa lên thảo luận, ta cũng từng kỳ vọng vào những chiếc SUV hybrid. Tuy nhiên với phân khúc giá phổ thông này, nhóm xe động cơ lai dường như chưa thể hiện được sức hút.

Các đại diện hybrid trong nhóm SUV cỡ B chưa tạo được sức ảnh hưởng. Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh.

Chỉ cần nhìn qua Toyota Yaris Cross cũng có thể nhận ra thị phần nhỏ hẹp của xe hybrid trong nhóm SUV cỡ B. Yaris Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất phân khúc B, thế nhưng nếu xét về số lượng xe bán ra trong năm 2025, Yaris Cross hybrid chỉ chiếm chưa đến 5% tổng doanh số.

Nhìn chung, cục diện phân khúc SUV cỡ B tầm giá 700 triệu đồng trong năm 2025 đã vẽ nên một bức tranh về sự giao thoa giữa 2 thời kỳ. Mitsubishi Xforce có thể tự hào với tư cách là "vị vua" của nhóm xe động cơ đốt trong, nhưng VinFast VF 6 sẽ là cái tên định hình lại cuộc đua tổng của phân khúc.

Khi bước sang năm 2026, với sự hiện diện của các quy định môi trường khắt khe hơn và hạ tầng điện hóa ngày càng hoàn thiện, cuộc chiến này có lẽ sẽ bớt giằng co, và cán cân nhiều khả năng nghiêng về đại diện thuần điện nếu không có yếu tố chuyển mình quá bất ngờ từ các đại diện chạy xăng.