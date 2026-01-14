Xforce "lật kèo" phút chót, Toyota Yaris Cross rời ngôi vương

Cuộc đua doanh số của 2 đại diện top đầu nhóm SUV cỡ B ngày càng thú vị khi ở kỳ báo cáo cuối cùng vẫn còn bất ngờ.

Năm 2025 chứng kiến cuộc chạy đua doanh số sôi động ở nhóm SUV cỡ B tầm giá 700 triệu đồng. Trong đó phải kể đến cuộc giằng co về doanh số bán hàng của 2 mẫu xe top đầu phân khúc là Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross dẫn trước gần cả năm

Trong năm 2025, Toyota Yaris Cross đã cho thấy sức mạnh của mình khi liên tục dẫn đầu phân khúc về doanh số trong nhiều tháng liền. Tính đến hết tháng 11, doanh số của mẫu SUV cỡ B này vẫn đang vượt qua Xforce, ghi nhận tổng 13.208 chiếc được giao đến tay người dùng.

Thành công của Yaris Cross đến từ các chương trình khuyến mại được Toyota áp dụng xuyên suốt trong năm 2025. Mẫu SUV cỡ B này thường được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ. Thậm chí vào giai đoạn thấp điểm, mức ưu đãi của Yaris Cross còn được tăng lên thành 100% phí trước bạ.

Toyota Yaris có một năm 2025 thành công với hơn 14.000 xe bán ra thị trường.

Ở các kỳ báo cáo của quý III-IV/2025, lượng xe Yaris Cross bán ra vẫn nằm ở mức ổn định, dao động 1.000-1.400 chiếc/tháng. Tính đến hết tháng 11, chiếc SUV cỡ B này vẫn đang chiếm ngôi vương, bán chạy nhất thị trường với 13.208 chiếc được bán ra.

Ngỡ rằng cuộc đua doanh số ở phân khúc này đã chính thức khép lại với cách biệt 1.100 chiếc, nhưng khi kết thúc năm 2025, dù đã bổ sung 1.393 xe vào tổng doanh số, Yaris Cross lại bất ngờ rơi mất ngôi vương.

Cuộc đổi ngôi vua SUV B vào "giờ chót"

Mitsubishi Xforce trong kỳ báo cáo tháng cuối năm 2025 bất ngờ ghi nhận đến 3.163 xe được bán ra thị trường, tăng hơn 43,7% so với tháng trước đó.

Và đúng như giả thuyết từng được phóng viên dự đoán ở bài phân tích trước đó, khi doanh số của Xforce cao vượt mốc 2.900 xe trong tháng cuối năm, cuộc đổi ngôi vào giờ chót chính thức xuất hiện.

Tính đến hết năm 2025, Mitsubishi Xforce bán được tổng 15.254 chiếc, trở thành SUV cỡ B bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Doanh số vượt mốc 3.100 chiếc được xem là mức cao kỷ lục của Xforce tại Việt Nam trong 2 năm mở bán. Lần gần nhất ghi nhận doanh số kỷ lục của Xforce là thời điểm vừa mở bán với 2.504 chiếc được bán ra thị trường. Thậm chí, cột mốc này còn cao hơn hẳn đàn anh Xpander ở thời kỳ hoàng kim.

Mitsubishi Xforce trở thành SUV cỡ B bán chạy nhất năm 2025. Ảnh: S.T.

Trong năm 2025, trừ các mẫu xe điện của VinFast, gần như chẳng cái tên nào trên thị trường đủ khả năng ghi nhận doanh số cao đến vậy. Doanh số này không chỉ giúp Xforce giữ vững vị trí bán chạy nhất phân khúc B trong 2 năm liên tục, mà còn khiến hãng gia tăng thị phần tại Việt Nam.

Có thể nhận ra, thành công của Xforce đến từ chính các chương trình khuyến mại được triển khai mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm.

Giai đoạn tháng 10-12/2025, gần như tất cả phiên bản Mitsubishi Xforce bán tại Việt Nam đều được hãng triển khai ưu đãi theo hình thức hỗ trợ 100% phí trước bạ, trừ tùy chọn Exceed. Và theo ghi nhận từ trang chủ của Mitsubishi, hãng tiếp tục giữ mức khuyến mại sâu này cho mẫu SUV B trong tháng một năm nay, giúp người dùng tiết kiệm khoảng 50-68 triệu đồng.

Cuộc "đổi ngôi" giữa Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross vào những ngày cuối cùng của năm 2025 là minh chứng rõ nét cho sự khốc liệt của phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Dự kiến năm 2026 sẽ tiếp tục là một khoảng thời gian đầy thử thách cho tất cả các đại diện trong phân khúc này, khi áp lực cạnh tranh không chỉ đến từ các đối thủ truyền thống mà còn từ làn sóng tân binh điện hóa đang rục rịch gia nhập thị trường.