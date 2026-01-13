Honda Việt Nam ra mắt mẫu xe máy điện Honda UC3

Lần đầu tiên, Honda ra mắt mẫu xe máy điện mới Honda UC3 tại Việt Nam, công bố chính sách bán hàng mới dành cho mẫu xe máy điện CUV e: và bắt đầu triển khai hệ thống trạm sạc pin.

Tại sự kiện Honda Onward - Mở lối tương lai xanh, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức ra mắt mẫu xe máy điện mới - Honda UC3, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa xe hai bánh tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, HVN cũng công bố chính sách bán hàng mới dành cho mẫu xe điện CUV e:, triển khai hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) và trạm đổi pin (Honda e:Swap Battery Station) tại các thành phố lớn, hướng đến xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện cho người dùng Việt.

Honda UC3 - biểu tượng mới, khởi hành trình

Mẫu xe máy điện Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Intelligent urban life partner” - bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị, hướng đến việc mang đến trải nghiệm di chuyển mới mẻ và hiện đại. Trên nền tảng đó, Honda UC3 không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, mà còn tiếp tục kế thừa trọn vẹn giá trị cốt lõi về chất lượng, độ an toàn và tính tiện dụng mà Honda dày công tích lũy trong nhiều năm phát triển các dòng xe xăng.

Honda UC3 sở hữu thiết kế hiện đại, tối giản và tinh tế, nổi bật với đường cong mềm mại xuyên suốt thân xe và phần đuôi vòm cong đặc trưng. Mẫu xe được ra mắt với 2 phiên bản và 3 màu sắc, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn (xanh ngọc trai Tahiti và trắng ngọc trai) và phiên bản đặc biệt (đen thiên thạch). Diện mạo của Honda UC3 càng thêm cuốn hút nhờ hệ thống đèn LED liền mạch theo phương ngang, lấy cảm hứng từ mẫu mô tô điện Honda WN7.

Bên cạnh thiết kế nổi bật, Honda UC3 được trang bị mô tơ điện mạnh mẽ cùng nhiều tiện ích thông minh, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Mẫu xe máy điện Honda UC3 vừa được ra mắt.

Mô tơ điện tích hợp tại bánh sau do Honda phát triển với công suất tối đa 6.0 kW, đảm bảo khả năng vận hành ổn định cả khi di chuyển qua khu vực ngập nước. Tốc độ tối đa 80 km/h cùng khả năng tăng tốc từ 0 đến 20 m tương đương các dòng xe xăng phân khối 160 cc.

Mẫu xe đầu tiên của Honda tại khu vực ASEAN được trang bị pin LFP cố định (Lithium sắt phốt phát) đạt chuẩn chống nước IP67 cùng tiêu chuẩn an toàn UNR136, với vỏ pin làm từ hợp kim nhôm và dung lượng 3.174 kWh. Đồng thời, pin được bố trí cố định dưới sàn xe giúp duy trì không gian cốp rộng rãi với dung tích lên đến 26 lít, đảm bảo sự tiện lợi trong sinh hoạt đô thị thường ngày.

Hệ thống phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng trong quá trình vận hành, cho phép xe đạt quãng đường di chuyển khoảng 120 km với một lần sạc (theo tiêu chuẩn WMTC), đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Phanh kết hợp CBS cùng ba chế độ lái (tiêu chuẩn, thể thao và tiết kiệm) và chế độ hỗ trợ lùi, giúp người lái dễ dàng di chuyển linh hoạt trong mọi không gian.

Mẫu xe máy điện Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Intelligent urban life partner” - bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị.

Màn hình TFT 5 inch hiện đại kết nối công nghệ độc quyền Honda RoadSync, cho phép người dùng kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth, hỗ trợ nghe gọi, dẫn đường và tiện ích khác, mang lại trải nghiệm di chuyển liền mạch, thuận tiện. Cổng sạc xe được thiết kế ở phía trước đầu xe với nắp có thể mở bằng hệ thống khóa thông minh smart key. Hộc để đồ trước với dung tích lớn cùng lẫy đóng/mở tiện lợi, tích hợp cổng sạc USB loại C.

Về khả năng sạc, Honda UC3 đạt chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Bộ sạc 1.200 W đi kèm cho phép sạc nhanh từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ, từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Theo công bố từ hãng, thời gian bán hàng dự kiến vào tháng 6, tại hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) kinh doanh xe điện. Về giá bán chính thức, HVN sẽ công bố trước thời điểm mở bán.

Nhằm xóa tan mối lo ngại của khách hàng về việc xe điện nhanh mất giá hay khó bán lại sau thời gian sử dụng, đồng thời khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm, HVN phối hợp cùng hệ thống HEAD kinh doanh xe điện tiên phong triển khai chính sách mua lại và tân trang Honda UC3 hấp dẫn. Chính sách này không chỉ mang đến sự an tâm cho khách hàng khi sở hữu xe, mà còn đảm bảo giá trị bền vững của Honda UC3 theo thời gian.

Cụ thể, khi xe đáp ứng điều kiện về giấy tờ, bảo dưỡng, ngoại hình và tình trạng vận hành, HEAD cam kết thu mua lại với mức giá hấp dẫn. Giá trị mua lại được xác định minh bạch dựa trên tiêu chí như quãng đường đã đi, tuổi đời xe, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng phụ tùng thực tế.

Chính sách bán hàng mới dành cho xe máy điện cao cấp CUV e:

Xứng tầm mẫu xe điện cao cấp của Honda toàn cầu, CUV e: nổi bật với thiết kế đơn giản, tinh tế cùng hai tông màu đen - trắng hiện đại và hệ thống đèn LED mang dấu ấn riêng, dễ nhận diện. Kích thước và cấu tạo được tính toán kỹ lưỡng, kết hợp sàn để chân phẳng mang lại tư thế ngồi thoải mái, giúp người dùng dễ dàng điều khiển linh hoạt, phù hợp di chuyển trong đô thị. Đồng thời, CUV e: còn được trang bị hàng loạt công nghệ và tiện ích vượt trội.

Cụ thể, động cơ mạnh mẽ, kết hợp hai pin Honda Mobile Power Pack e: (MPP) có thể tháo rời và hoán đổi dễ dàng và linh hoạt. Phanh kết hợp CBS cùng ba chế độ lái linh hoạt (tiêu chuẩn, thể thao, tiết kiệm) và chế độ hỗ trợ lùi.

CUV e: nổi bật với thiết kế đơn giản, tinh tế.

Màn hình TFT 7 inch hiện đại kết nối với hệ thống độc quyền Honda RoadSync Duo qua Bluetooth giúp mở rộng tính năng thông minh như định vị, nghe gọi… Hệ thống khóa thông minh smart key và hộc để đồ trước với dung tích lớn cùng lẫy đóng/mở tiện lợi, tích hợp cổng sạc USB loại C.

Mẫu xe CUV e: có hai tông màu đen - trắng hiện đại và hệ thống đèn LED mang dấu ấn riêng, dễ nhận diện.

Bên cạnh chính sách cho thuê hiện tại, HVN bổ sung chính sách bán hàng mới, dự kiến bắt đầu từ ngày 26/3 với hai gói lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng:

Gói 1: Bán xe CUV e: kèm 2 pin và 2 sạc với giá đề xuất 65 triệu đồng (đã gồm VAT 10%).

Gói 2: Bán xe CUV e: không kèm pin (đã bao gồm 2 sạc) với giá đề xuất 45 triệu đồng và phí dịch vụ thuê 2 pin 250.000 đồng/tháng (đã gồm VAT 10%).

Người dùng lái thử CUV e: Tại sự kiện Honda Onward - Mở lối tương lai xanh.

Triển khai hệ thống trạm sạc và đổi pin

Song song việc ra mắt mẫu xe điện mới nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng, HVN đẩy mạnh đầu tư và phát triển hạ tầng sạc và đổi pin, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, đảm bảo di chuyển liên tục.

Hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) dành cho xe máy điện Honda UC3 và các dòng xe tương lai cùng trạm đổi pin (Honda e:Swap Battery Station) dành cho xe máy điện CUV e: được triển khai tại các HEAD kinh doanh xe điện và bắt đầu từ thành phố lớn. Người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin trạm sạc, thanh toán và quản lý dịch vụ trên ứng dụng My Honda+.

HVN đẩy mạnh đầu tư và phát triển hạ tầng sạc và đổi pin, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, tùy vào quy mô, HVN dự kiến triển khai trạm sạc tại địa điểm công cộng thông qua hợp tác đối tác thứ ba trong tương lai nhằm tối đa hóa tiện lợi cho khách hàng. Thông qua việc xây dựng mạng lưới trạm sạc pin và trạm đổi pin an toàn, đáng tin cậy, HVN không chỉ mang đến sự an tâm cho người dùng xe điện trong quá trình sử dụng, mà còn từng bước góp phần hình thành hạ tầng xã hội cho tương lai di chuyển bền vững tại Việt Nam.

Hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, HVN tiếp tục triển khai chiến lược phát triển song song giữa cải tiến công nghệ động cơ đốt trong (ICE) và đẩy mạnh điện hóa xe hai bánh. Đồng thời, thương hiệu không ngừng đầu tư vào hạ tầng sử dụng, hệ sinh thái năng lượng và vòng tuần hoàn tài nguyên, với mong muốn lan tỏa “niềm vui tự do di chuyển” đến với mọi khách hàng, chung tay kiến tạo tương lai xanh và bền vững cho xã hội.