Năm sôi động của ngành lắp ráp xe tại Việt Nam

Sản lượng lắp ráp nội địa của ôtô lẫn xe máy tại Việt Nam trong năm 2025 đều tăng so với một năm trước. Nhiều hãng xe mới cũng chọn Việt Nam làm địa chỉ xây dựng nhà máy.

Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho thấy sản lượng lắp ráp trong nước, theo ước tính cho cả năm 2025, của ôtô lẫn xe máy tại Việt Nam đều cao vượt so với số liệu một năm trước.

Ngành lắp ráp xe Việt nhìn chung đã trải qua một năm khá sôi động và với những diễn biến hiện tại, sản lượng lắp ráp nội địa của ôtô và xe máy nước ta trong năm 2026 dự kiến tiếp tục tăng trưởng tốt.

Nguồn cung xe "nội" dồi dào

Với khoảng 10 hãng xe, từ phổ thông đến hạng sang, đang chọn phương án lắp ráp toàn bộ hoặc một phần danh mục sản phẩm ngay tại Việt Nam, ngành công nghiệp ôtô nước ta được đánh giá sở hữu tiềm năng phát triển tương đối lớn.

Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy riêng trong tháng 12, ước tính có khoảng 60.700 ôtô được lắp ráp ngay tại các nhà máy ở Việt Nam. Nhờ đó, sản lượng lũy kế từ đầu năm của ôtô "nội" ước đạt 484.500 xe, tăng trưởng hơn 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng ôtô "nội" của Việt Nam tăng trưởng khá tốt so với năm 2024. Ảnh: Việt Linh.

Các dây chuyền lắp ráp xe máy ở Việt Nam cũng trải qua một năm tương đối khả quan, dù mức tăng trưởng không quá ấn tượng như ở nhóm ôtô.

Cục Thống kê cho biết riêng trong tháng 12, ước tính có khoảng 340.600 xe máy đã hoàn thành xuất xưởng tại các dây chuyền trong nước. Thành tích này giúp tổng sản lượng xe máy "nội" tại Việt Nam theo ước tính đã vượt mốc 3,42 triệu chiếc.

Nếu so với số liệu của tháng 12/2024, lượng xe máy lắp ráp trong nước ở tháng 12/2025 cao hơn khoảng 4,5%. Khi xét đến sản lượng lũy kế 12 tháng, xe máy "nội địa" của Việt Nam trong năm vừa rồi theo ước tính đã được sản xuất nhiều hơn khoảng 6,6% so với 12 tháng của năm 2024.

Lượng xe máy lắp ráp trong nước của Việt Nam cũng tăng trưởng ở năm vừa rồi. Ảnh minh họa: Honda.

Không chỉ phục vụ nhu cầu khách hàng trong nước, ôtô lắp ráp tại Việt Nam còn được cho xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Chẳng hạn, VinFast xuất khẩu 2.500 xe điện sang Indonesia, còn TC Motor cũng đã xuất khẩu Hyundai Palisade sang thị trường Thái Lan.

Honda Việt Nam cũng cho xuất khẩu một lượng không nhỏ xe máy sang các thị trường nước ngoài. Trong báo cáo tháng 11/2025, hãng này từng cho biết tổng sản lượng xuất khẩu xe máy đạt hơn 16.000 chiếc.

Kỳ vọng cho năm mới

Lúc này, Việt Nam vẫn chưa được xem là địa chỉ lắp ráp ôtô quy mô lớn của khu vực Đông Nam Á.

Các số liệu thống kê mà FTI cung cấp đã chỉ ra Thái Lan, với 724.715 ôtô lắp ráp trong nước giai đoạn tháng 1-6/2025, tiếp tục là "công xưởng" ôtô lớn nhất Đông Nam Á. Dữ liệu do Gaikindo chia sẻ cho thấy ngành công nghiệp ôtô Indonesia đã cho xuất xưởng 552.509 xe trong 6 tháng đầu năm ngoái.

Thái Lan vẫn là "công xưởng" ôtô hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ảnh: The Nation.

Thậm chí, Malaysia với 352.626 xe xuất xưởng trong nửa đầu năm 2025 cũng là quốc gia có sản lượng ôtô nội địa cao hơn Việt Nam. Cùng kỳ, Cục Thống kê cho biết lượng xe "nội" của Việt Nam đạt lượng xuất xưởng khoảng 226.500 xe.

Vẫn chưa trở thành "công xưởng" ôtô khu vực, Việt Nam cũng gần như khó có thể san lấp khoảng cách sản lượng xe nội địa với các quốc gia láng giềng trong một sớm một chiều.

Dù vậy, ngành công nghiệp xe Việt trong năm vừa qua vẫn đón nhận khá nhiều tín hiệu tích cực. Các hãng đang lắp ráp vẫn tiếp tục vận hành dây chuyền và nhà máy, còn những cái tên mới gia nhập cũng cân nhắc thiết lập cơ sở lắp ráp ngay tại Việt Nam.

Được xem là "kẻ đến muộn" nhưng VinFast hiện là một trong những hãng xe hoạt động tích cực nhất ở mảng sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước. Toàn bộ ôtô điện VinFast tại Việt Nam là sản phẩm lắp ráp, bên cạnh đó hãng cũng cho xuất khẩu hàng nghìn xe điện ra các thị trường quốc tế.

Nhiều hãng xe duy trì hoặc mở rộng quy mô hoạt động lắp ráp ôtô tại Việt Nam. Ảnh minh họa: VinFast.

Toyota, Honda hay Hyundai và Kia, Mazda vẫn tiếp tục hoạt động lắp ráp xe tại các nhà máy ở Việt Nam. Toyota và Honda chuẩn bị ra mắt các mẫu xe hybrid lắp ráp trong nước, còn Mazda đã trình làng CX-3 "nội địa" từ đầu tháng 8/2025.

Bên cạnh Kia và Mazda, Thaco cũng tiếp tục cho lắp ráp ôtô các thương hiệu Peugeot và BMW tại nhà máy ở TP Đà Nẵng.

Nhà máy Mercedes-Benz tại TP.HCM từng có thời điểm đối diện tương lai bất định, nhưng sau đó đã được gia hạn thêm 5 năm để tiếp tục xuất xưởng các dòng xe như E-Class hay C-Class.

Skoda ban đầu chỉ bán các mẫu SUV nhập khẩu như Karoq và Kodiaq nhưng gần đây đã giới thiệu thêm 2 mẫu xe lắp ráp. Lần lượt Skoda Kushaq và Skoda Slavia trình làng khách Việt, bổ sung thêm lựa chọn ôtô châu Âu nhưng được lắp ráp tại Việt Nam.

Cùng với làn sóng đổ bộ của ôtô các thương hiệu Trung Quốc, loạt tên tuổi của ngành công nghiệp ôtô quốc gia tỷ dân như Chery, Geely, Great Wall Motors đều đã bày tỏ công khai hoặc úp mở ý định xây dựng nhà máy tại Việt Nam.

Trong số này, duy nhất Chery đang là cái tên cho thấy sự quyết tâm lớn nhất. Nhà máy lắp ráp ôtô các thương hiệu Omoda và Jaecoo tại tỉnh Hưng Yên đã khởi công từ cuối tháng 10/2026, có thể đi vào sản xuất ngay trong năm nay.

Omoda và Jaecoo của Chery sẽ là những thương hiệu xe Trung Quốc đầu tiên có sản phẩm lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: O&J VN.

Nhà máy Geely ở Việt Nam từng được lên kế hoạch cụ thể nhưng đến lúc này vẫn chưa có diễn biến mới, còn Great Wall Motors gần như chắc chắn sẽ không thiết lập một cơ sở lắp ráp ôtô tại nước ta.

Nhìn chung, ngành công nghiệp ôtô tại Việt Nam đang ở giai đoạn hoạt động khá sôi nổi. Để thực sự phát triển và nâng tầm, ngành công nghiệp ôtô nước ta cần thêm sự tăng trưởng tương đương từ nhóm ngành công nghiệp phụ trợ. Khi ngành lắp ráp xe phát triển, thị trường ôtô Việt Nam cũng kỳ vọng hưởng lợi trong tương lai.