Nhà máy xe Trung Quốc đầu tiên vừa khởi công tại Việt Nam

Omoda & Jaecoo vừa khởi công nhà máy đầu tiên tại Hưng Yên, dự kiến đi vào sản xuất trong năm sau.

Omoda & Jaecoo vừa khởi công xây dựng nhà máy tại Tiền Hải (Hưng Yên) sau thời gian dài công bố thông tin.

Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ nhà máy của thương hiệu đã bắt đầu khởi công từ cuối tháng 10 và có thể đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2026.

Cụ thể, dự kiến đến quý I/2026, nhà máy sẽ hoàn tất phần xây dựng thô và tiến hành lắp đặt các dây chuyền tự động hóa nhập khẩu từ châu Âu và Trung Quốc. Mục tiêu đến cuối năm 2026, những chiếc xe “Made in Vietnam” đầu tiên mang thương hiệu Omoda & Jaecoo sẽ chính thức xuất xưởng.

Nhà máy của Omoda & Jaecoo Việt Nam được xây dựng với diện tích khoảng 380.000 m2, công suất dự kiến khoảng 120.000 xe/năm. Dây chuyền này được thiết kế nhằm sản xuất các mẫu xe điện, hybrid và plug-in hybrid của thương hiệu Omoda và Jaecoo.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo vừa xuất hiện từ năm 2024 với 2 tân binh là Omoda C5 và Jaecoo J7. Trong đó, Omoda C5 được bán với 3 phiên bản, giá dao động 539-669 triệu đồng. Jaecoo J7 được bán với 2 tùy chọn động cơ là xăng và PHEV, giá dao động 729-879 triệu đồng.

Omoda C5 và Jaecoo J7 là 2 mẫu xe đầu tiên được Chery mang đến Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh, Vĩnh Phúc.

Vào đầu tháng 11, mẫu SUV cỡ C được bổ sung bản hệ dẫn động AWD Individual giá 849 triệu đồng.

Trước đó vào năm 2024, BYD từng cân nhắc chọn Việt Nam để xây dựng nhà máy ôtô điện trong khu vực Đông Nam Á. Nhà máy dự kiến đặt tại tỉnh Phú Thọ hoặc Bắc Ninh. Tuy nhiên sau thời gian cân nhắc, kế hoạch này đã không được triển khai, hãng quyết định chuyển hướng sang Thái Lan và Indonesia.

Trong khi đó, nhà máy của Geely cũng dự kiến được khởi công vào năm 2025, bất chấp các tuyên bố của Li Shufu về tình trạng dư thừa nguồn cung. Tuy nhiên đến hiện tại, lộ trình xây dựng nhà máy của Tasco và Geely vẫn chưa được cập nhật.