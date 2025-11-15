Skoda sẽ lắp ráp xe điện tại Việt Nam?

Hãng xe Cộng Hòa Séc Skoda sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tại nhà máy ở Quảng Ninh từ năm sau, hướng tới xuất khẩu sang Lào và Đông Nam Á.

Theo Nikkei, Skoda sẽ mở rộng nhà máy tại tỉnh Quảng Ninh để sản xuất xe điện (EV) và linh kiện, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen trong chiến lược phát triển tại Đông Nam Á.

Đại diện Skoda cho biết hãng dự kiến bắt đầu bán mẫu SUV điện Enyaq tại Việt Nam vào năm 2026, song thời gian sản xuất cụ thể có thể được điều chỉnh tùy tình hình.

Mẫu xe thuần điện Skoda Enyaq sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2026 tại nhà máy của thương hiệu này tại Quảng Ninh. Hãng dự kiến sẽ sản xuất phục vụ thị trường trong nước lẫn xuất khẩu sang các quốc gia Đông Nam Á khác.

Nhà máy của Skoda, đã đi vào hoạt động từ quý I/2025, đang lắp ráp xe sử dụng động cơ đốt trong, nhưng sẽ bổ sung dây chuyền xe điện và bộ phận linh kiện từ năm 2026. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng người đồng cấp từ Lào đã đến thăm cơ sở sản xuất này, nơi được kỳ vọng không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn mở rộng sang các nước láng giềng.

Cuộc đua xe điện tại Việt Nam nóng lên

Việc Skoda tham gia sản xuất xe điện đặt hãng cạnh tranh trực tiếp với VinFast - thương hiệu nội địa đang dẫn đầu thị trường EV Việt Nam - cùng các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD và Chery. Theo số liệu đến hết quý III/2025, VinFast đã bán 103.884 xe điện tại Việt Nam, lần đầu tiên doanh số EV vượt xe xăng và bỏ xa các đối thủ quốc tế như Toyota hay Kia.

Hàng loạt các thương hiệu lớn như Skoda, BYD, Chery... đang đẩy mạnh việc mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam nhằm tận dụng làn sóng tiêu dùng trong thời kỳ điện hóa.

Trong khi đó, BYD - một trong những nhà sản xuất EV lớn nhất thế giới - có nhà máy tại Phú Thọ từ năm 2021, chủ yếu sản xuất linh kiện cho Apple. Kế hoạch mở rộng sang sản xuất xe điện tại Việt Nam được cho là đang bị chậm lại. Còn Chery đã nhận giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy EV tại Thái Bình năm ngoái, với tổng vốn 800 triệu USD .

Hướng tới xuất khẩu và liên kết khu vực

Theo Bộ Công Thương, nhà máy Quảng Ninh của Skoda sẽ hợp tác với Tập đoàn Thành Công, đơn vị phân phối Hyundai tại Việt Nam, và được hưởng các ưu đãi về đất, thuế nhập khẩu và thuế bán hàng. Hai bên đặt mục tiêu không chỉ cung ứng xe cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang Lào, nơi có tiềm năng trở thành thị trường tiếp theo của các mẫu xe "Made in Vietnam".

Lào là thị trường tiềm năng cho các mẫu xe "Made in Vietnam" của Skoda. Động thái này phản ánh xu hướng các hãng xe toàn cầu tìm kiếm chuỗi cung ứng thay thế Trung Quốc.

Thành Công và Skoda hiện lắp ráp hai mẫu xe xăng Slavia và Kushaq cho thị trường nội địa. Hãng cũng lên kế hoạch ra mắt phiên bản nâng cấp của hai mẫu này cùng một mẫu xe hoàn toàn mới, đồng thời mở rộng xuất khẩu trong khu vực ASEAN.

Việc Skoda chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất trong khu vực phản ánh xu hướng các hãng xe toàn cầu tìm kiếm chuỗi cung ứng thay thế Trung Quốc, cũng như tận dụng tiềm năng tiêu thụ xe điện ngày càng lớn tại Đông Nam Á.

Skoda Enyaq đang được phân phối tại một số thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Tại Australia, mẫu SUV thuần điện này được bán với 2 phiên bản Enyaq 60 Select và Enyaq 85 Sportline với mức giá từ 35.800 USD .

Cùng với VinFast, BYD và Chery, sự hiện diện của Skoda giúp củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm lắp ráp xe điện mới nổi trong khu vực, nơi chính phủ đang đẩy mạnh ưu đãi đầu tư, hạ tầng năng lượng sạch và chính sách khuyến khích tiêu dùng xanh.