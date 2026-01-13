Trung Quốc và châu Âu bàn cách 'gỡ' thuế nhập khẩu xe điện

Thay vì đóng thuế nhập khẩu bổ sung, các hãng xe Trung Quốc có thể chỉ cần tuân thủ cam kết giá khi bán ôtô thuần điện cho khách hàng châu Âu.

Theo Car News China, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được đồng thuận về cơ chế cam kết giá đối với nhóm ôtô thuần điện xuất khẩu từ quốc gia tỷ dân.

Hai bên thống nhất có một hướng dẫn chung cho các doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu xe diện sang EU. Được biết, cơ chế này có tiềm năng trở thành công cụ thay thế cho khoản thuế nhập khẩu bổ sung mà châu Âu đang áp dụng với xe điện Trung Quốc.

Trước đó vào năm 2024, EU đã áp dụng một khoản thuế bổ sung - được mô tả như biện pháp chống trợ cấp đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau cuộc điều tra của châu Âu về các hình thức hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc dành cho ôtô điện.

Khi ấy, EU áp thuế nhập khẩu bổ sung lên đến 35,3%, bên cạnh khoản thuế tiêu chuẩn 10% hiện có. Trung Quốc từng lên tiếng phản đối chính sách này, nỗ lực đàm phán tìm kiếm giải pháp và đến tháng đầu năm 2026, Bộ Thương mại Trung Quốc đã có những cập nhật mới nhất.

Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này và EU thống nhất rằng cần cung cấp hướng dẫn tổng quát về cam kết giá cho các hãng xe điện Trung Quốc khi xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu.

Cách làm này về cơ bản cho phép các hãng xe Trung Quốc giải quyết các quan ngại liên quan theo phương thức phù hợp với các quy định của WTO.

Về phần mình, EU sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn về việc nộp đề xuất cam kết giá. Trong tài liệu này, châu Âu sẽ đánh giá từng đề xuất cam kết giá theo cùng một bộ tiêu chí pháp lý, một cách khách quan và công bằng, tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử và phù hợp với các quy định của WTO.

Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc vẫn chưa nêu rõ liệu mức thuế nhập khẩu bổ sung lên đến 35,3% như hiện tại có được gỡ bỏ hoàn toàn hay không.

Phòng Thương mại Trung Quốc về xuất nhập khẩu máy móc và sản phẩm điện tử (CCCME) cho biết Ủy ban châu Âu đã cam kết tiến hành đánh giá khách quan các hồ sơ do phía Trung Quốc nộp. Các hãng xe đủ điều kiện có thể sử dụng cam kết giá để thay thế cho các khoản thuế nhập khẩu bổ sung.

Theo CCCME, cơ chế cam kết giá sẽ đóng vai trò như giải pháp thay thế cho thuế quan. EU sẽ thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu cho từng nhà sản xuất xe năng lượng mới của Trung Quốc.

Các chuyên gia của CCCME gọi thông báo này là một “lối thoát mềm” cho những căng thẳng liên quan thuế nhập khẩu dành cho xe điện Trung Quốc.