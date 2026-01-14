Porsche lên tiếng về việc đại lý đóng cửa, 'cuỗm' tiền khách

Tại Trung Quốc, 2 đại lý Porsche bất ngờ đóng cửa, khiến hàng trăm khách hàng lẫn nhân viên rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Vụ việc bắt đầu gây chấn động dư luận vào cuối tháng 12/2025 khi các showroom Porsche tại Zhengzhou Zhongyuan và Quý Guiyang Menggua (Trung Quốc) đột ngột ngừng hoạt động. Nhiều báo cáo tại địa phương cho biết toàn bộ xe trưng bày và thiết bị đã bị di dời ngay trong đêm, để lại những phòng trưng bày trống rỗng và hàng trăm khách hàng đang hoang mang.

Những người đã đóng tiền cọc hiện vẫn chưa nhận được xe, trong khi một số khách hàng dù đã nhận xe nhưng lại không có giấy tờ chứng nhận hợp quy để đăng ký biển số. Thậm chí, nhân viên tại các đại lý này cũng đang rơi vào tình cảnh bi đát khi bị nợ lương từ hàng chục đến hàng trăm nghìn NDT.

Nguyên nhân của sự gián đoạn nghiêm trọng này được xác định là do các vấn đề về thanh khoản từ phía tập đoàn đại lý quản lý 2 trung tâm trên.

Trước đó, Porsche Trung Quốc cũng đã chính thức chấm dứt thỏa thuận đại lý với cả 2 cơ sở này từ ngày 31/12/2025 do các vi phạm nghiêm trọng về cam kết vận hành và quy định pháp luật. Hãng xe Đức tuyên bố sẽ bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý tiếp theo đối với đơn vị quản lý đại lý vì đã gây tổn hại nặng nề đến hình ảnh thương hiệu và quyền lợi của người tiêu dùng.

Hai đại lý Porsche ở Trung Quốc bất ngờ đóng cửa, di dời xe trong đêm và mang theo toàn bộ tiền của nhân viên lẫn khách hàng. Ảnh: Acfun.

Để xoa dịu tình hình và bảo vệ uy tín thương hiệu, ngày 13/01, Porsche Trung Quốc tuyên bố đang tích cực phối hợp với các ngân hàng tín dụng liên quan để sớm đưa ra kế hoạch bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Theo cam kết từ hãng, phương án này sẽ tập trung đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho những khách hàng đã ký hợp đồng chính thức và đóng tiền cọc nhưng chưa được giao xe. Đối với những chủ xe bị ảnh hưởng về dịch vụ sau bán hàng, Porsche khẳng định các gói bảo dưỡng định kỳ và chế độ bảo hành chính hãng vẫn sẽ được duy trì và thực hiện bình thường tại các trung tâm ủy quyền khác trong hệ thống.

Cuộc khủng hoảng mạng lưới đại lý này diễn ra trong bối cảnh Porsche đang chịu áp lực lớn tại thị trường tỷ dân khi doanh số trong 9 tháng đầu năm 2025 đã sụt giảm tới 26%.

Việc nhanh chóng đưa ra gói bảo hộ tiền cọc được xem là bước đi sống còn để Porsche giữ chân khách hàng và ổn định niềm tin vào thương hiệu hạng sang này tại Trung Quốc. Hãng khẳng định sẽ theo sát những khó khăn thực tế của từng khách hàng để có hướng xử lý thỏa đáng nhất trong thời gian sớm nhất.