Khách Việt mua gần 45.000 VF 3, VinFast lập kỷ lục 175.099 xe năm 2025

VF 3 và VF 5 là hai cái tên đóng góp lượng lớn vào doanh số kỷ lục của VinFast tại Việt Nam trong năm 2025.

VinFast vừa công bố doanh số 175.099 xe tại thị trường Việt trong năm 2025. Thành tích này cũng đồng thời xác lập một kỷ lục về doanh số tại Việt Nam, giúp VinFast tiếp tục duy trì danh hiệu hãng xe bán chạy nhất ở năm thứ hai liên tiếp.

Mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ VinFast VF 3 ghi nhận doanh số 44.585 xe tại Việt Nam trong năm vừa rồi, là dòng xe bán chạy nhất của VinFast đồng thời vượt qua VF 5 để trở thành "vua doanh số" mới của thị trường xe Việt. Với gần 45.000 xe trong 12 tháng, tính trung bình mỗi tháng người Việt lại mua hơn 3.715 xe VF 3.

Kết thúc năm 2025, VinFast VF 5 bán được 43.913 xe tại Việt Nam, còn doanh số cùng kỳ của VF 6 và VF 7 lần lượt đạt 23.291 xe và 9.653 xe. Theo hãng xe điện Việt, nhóm SUV cỡ trung và lớn như VF 8, VF 9 hay dòng xe siêu sang Lạc Hồng cũng ghi nhận doanh số khá tốt.

VF 5 nhường ngôi vua doanh số cho đàn em VF 3. Ảnh: VinFast.

Dòng xe Green chuyên chạy dịch vụ của VinFast có năm đầu ra mắt khách Việt. Doanh số Limo Green đạt 27.127 xe dù chỉ vừa bắt đầu bàn giao từ tháng 9. Herio Green - phiên bản tối ưu cho dịch vụ vận tải của VF 5 - cũng đóng góp lượng lớn vào doanh số chung của VinFast với 12.568 xe trong năm 2025.

Riêng trong tháng 12/2025, VinFast thông báo doanh số tại Việt Nam đạt 27.649 xe. VF 5 bán chạy nhất tháng cuối năm vừa rồi với 5.435 xe, còn VF 3 bán được 3.925 xe.

Limo Green gây ấn tượng với 10.981 xe bàn giao cho khách Việt ở tháng 12/2025. Trong năm tới, Limo Green nhiều khả năng sẽ là cái tên thường xuyên xuất hiện trong top xe bán chạy nhất toàn thị trường ở từng kỳ báo cáo.

Số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy lượng tiêu thụ ôtô tại Việt Nam đạt 375.736 xe trong cả năm 2025. Toyota kết thúc năm 2025 với 71.954 ôtô đến tay khách Việt. Doanh số cùng kỳ của Mitsubishi đạt 44.107 xe, còn Mazda đạt lượng tiêu thụ 32.455 xe sau 12 tháng.

TC Motor cũng báo cáo doanh số ôtô Hyundai tại Việt Nam năm vừa rồi đạt 53.229 xe, trong đó bao gồm 40.267 xe du lịch.