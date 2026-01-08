Sedan Toyota 'sống khỏe' ở thiên đường bán tải, SUV

Các mẫu sedan Toyota và Lexus vẫn tăng trưởng doanh số tại Mỹ, bất chấp xu hướng mua sắm có phần nghiêng về nhóm xe gầm cao.

Theo Motor1, Toyota vừa kết thúc năm 2025 với doanh số khu vực Bắc Mỹ tăng trưởng 8,1%, đạt gần 2,15 triệu xe bán ra thành công. Các mẫu SUV và bán tải tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh số, nhưng sức bán ở nhóm sedan Toyota vẫn được duy trì ở mức cao.

Doanh số tại Mỹ của Toyota Corolla, không bao gồm Corolla Cross, đã tăng trưởng 6,5% lên mức 248.088 xe.

Toyota Camry cũng có một năm bán hàng tương đối tốt tại thị trường ôtô xứ cờ hoa khi doanh số tăng 2% để đạt 316.185 xe. Nhờ đó, Toyota Camry là xe bán chạy thứ nhì của hãng tại Mỹ, chỉ sau RAV4.

Năm vừa rồi cũng chứng kiến lượng tiêu thụ cao kỷ lục của Corolla Hybrid, GR Corolla và Camry Hybrid tại thị trường Mỹ. Toyota Prius không còn là cái tên nổi bật như cách đây một thập kỷ, tuy nhiên doanh số vẫn đạt 56.488 xe, tương đương tăng trưởng 26,3%.

Toyota Corolla vẫn tăng trưởng doanh số tại Mỹ giữa xu hướng ưa chuộng SUV và bán tải. Ảnh: Motor1.

Ở thương hiệu xe sang Lexus, cả Lexus IS cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4,1% trong năm vừa rồi, doanh số tại Mỹ đạt 19.714 xe.

Lượng tiêu thụ Lexus ES thế hệ cũ giảm 7,5% xuống còn 39.926 xe. Tin tức về khả năng khai tử Lexus LS cũng khiến doanh số mẫu sedan đầu bảng này giảm một nửa xuống còn 1.082 xe.

Chuyên trang Motor1 nhận định thành công của Toyota với Corolla và Camry củng cố quan điểm rằng khi có những sản phẩm phù hợp, sedan luôn là phân khúc đủ hấp dẫn với khách hàng.

Bất chấp việc SUV hay các mẫu bán tải có thể thống trị thị trường, một mẫu sedan đáng tin cậy, không quá cầu kỳ với giá bán hợp lý dường như vẫn đủ sức thuyết phục khách hàng.

Khi Toyota vẫn tập trung cho sedan trong khi nhiều đối thủ đã chuyển sang SUV, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản nhìn chung đang gặt hái được "quả ngọt", ít nhất tại thị trường Mỹ.

Chuyên trang Motor1 nhận định Toyota Corolla ở thế hệ tiếp theo sẽ có nâng cấp đáng kể, cộng với sự có mặt của biến thể thuần điện sẽ giúp mẫu sedan này tiếp đà tăng trưởng doanh số trên thị trường ôtô phổ thông xứ cờ hoa.