Vì sao BYD ra mắt thương hiệu riêng chuyên chạy taxi?

Thương hiệu Linghui mà BYD vừa ra mắt chủ yếu phục vụ khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, tách biệt khỏi thương hiệu BYD để tránh ảnh hưởng doanh số.

Theo Car News China, nhà sản xuất ôtô BYD của Trung Quốc đang chuẩn bị ra mắt một thương hiệu con mang tên Linghui nhắm đến nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải.

Loạt hồ sơ đăng ký xe mới dưới tên thương hiệu này đã được nộp lên Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), bao gồm Linghui e5, Linghui e7, Linghui e9 và Linghui M9.

Các mẫu xe thương hiệu Linghui dường như sẽ tận dụng nền tảng sẵn có của BYD, tuy nhiên đi cùng giao diện có phần mới mẻ hơn.

Ba sedan, một MPV

Đội hình sản phẩm đầu tiên của Linghui bao gồm 3 sedan và một MPV, phần lớn được phát triển dựa trên các mẫu xe BYD hiện có.

Linghui e9 được phát triển từ BYD Han, sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.940 x 1.495 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm. Dòng sedan này có 2 tùy chọn motor điện, công suất tối đa lần lượt 181 mã lực và 201 mã lực.

Linghui e7 gọn gàng hơn, các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.780 x 1.900 x 1.515 mm, chiều dài cơ sở 2.820 mm. Mẫu xe này có 2 tùy chọn motor điện, lần lượt 134 mã lực hoặc 177 mã lực.

Được phát triển dựa trên BYD Qin Plus EV, Linghui e5 có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.805 x 1.837 x1.530 mm, chiều dài cơ sở 2.718 mm. Khách hàng có duy nhất tùy chọn motor điện mạnh 134 mã lực khi mua Linghui e5.

e5 và M9 là hai trong 4 mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Linghui. Ảnh: Car News China.

Linghui M9 được phát triển dựa trên BYD Xia, với một số chi tiết điều chỉnh cho phù hợp thương hiệu mới.

Các kích thước dài x rộng x cao của mẫu MPV lần lượt 5.200 x 1.970 x 1.805 mm, chiều dài cơ sở 3.045 mm. Xe trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc, kết hợp động cơ xăng 1.5L với motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 268 mã lực.

Cái lý của BYD

Theo Car News China, những cái tên như e9, e7, e5 hay M9 thực ra không quá mới mẻ trên thị trường Trung Quốc. Vài cái tên trong số này từng được giới thiệu đến khách hàng Trung Quốc dưới chính thương hiệu BYD.

Điểm chung của BYD e5, BYD e7 hay BYD M9 nằm ở việc chúng được sử dụng phổ biến trong các đội xe dịch vụ. Ngay cả Qin Plus cũng từng xuất hiện trong một số dịch vụ gọi xe.

Cái tên e7 từng được giới thiệu như một mẫu xe của thương hiệu BYD. Ảnh: BYD.

Khi kinh doanh dịch vụ vận tải, các đơn vị sẽ chọn xe dựa trên những cân nhắc về chi phí – lợi nhuận. Do đó, một số thương hiệu vô tình gắn liền với dịch vụ gọi xe, khó duy trì được định vị hình ảnh cao trong tâm trí khách hàng. Theo Car News China, doanh số các hãng có thể bị ảnh hưởng vì điều này.

GAC Aion hay Neta được Car News China chọn làm ví dụ cho tình trạng nói trên. Doanh số trên thị trường phổ thông của cả 2 đều bị ảnh hưởng đáng kể, bởi có quá nhiều xe GAC Aion và Neta được dùng cho các dịch vụ gọi xe tại Trung Quốc.

Mặt khác, Geely đã quản lý vấn đề này một cách khá hiệu quả. Thương hiệu Maple được nhà sản xuất ôtô Trung Quốc giới thiệu như một lựa chọn phù hợp cho khách hàng kinh doanh dịch vụ. Trên thực tế, hầu hết người dùng không biết đến mối liên hệ thật sự giữa Maple với Geely.

Thương hiệu Maple của Geely được định vị chuyên phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải. Ảnh: Geely.

Việc BYD giới thiệu thương hiệu mới Linghui dường như là bước đi chiến lược để giải quyết chính vấn đề nói trên.

Với số lượng lớn xe BYD đang được sử dụng làm xe dịch vụ tại Trung Quốc, doanh số của những BYD Han hay BYD Tang - vốn hiếm gặp trong đội xe taxi - đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Chuyên trang Car News China nhận định việc BYD trình làng Linghui chuyên dùng cho xe dịch vụ để phân biện với BYD là nước đi khôn ngoan. Động thái này còn phù hợp hơn khi nhìn vào bối cảnh áp lực doanh số ở thị trường nội địa ngày càng gia tăng với BYD.