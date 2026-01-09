Đàn anh BYD Sealion 06 xuất hiện, động cơ thuần điện, kích thước lớn

Khác với các mẫu xe cùng nhà BYD, Song Ultra là một chiếc SUV full-size thuần điện.

BYD Song Ultra là tên gọi của mẫu xe vừa ra mắt tại Trung Quốc. Theo truyền thông quốc tế, đây là mẫu xe hoàn toàn khác biệt so với toàn bộ dải sản phẩm SUV thuộc dòng Song.

Khác với các cái tên đã có mặt trên thị trường như Song L hay Song Pro vốn tập trung nhiều vào các biến thể hybrid (DM-i), Song Ultra được định vị là một mẫu xe thuần điện hoàn toàn (EV).

Song Ultra sở hữu kích thước lớn nhất trong gia đình Song. Với chiều dài đạt 4.850 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm, mẫu xe này vượt trội hẳn so với chiếc BYD Sealion 6 (Song Plus).

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khối động cơ điện mang mã hiệu TZ200XYAV, cung cấp công suất tối đa lên đến 367 mã lực. Với sức mạnh này, Song Ultra dễ dàng vượt qua các "người anh em" cùng nhà như Song L EV (308 mã lực) hay Song Pro DM-i (161 mã lực), cho phép xe đạt tốc độ tối đa lên tới 210 km/h. Toàn bộ năng lượng của xe được cung cấp bởi hệ thống pin Blade độc quyền của BYD.

Dễ dàng nhìn thấy Song Ultra (trái) chia sẻ khá nhiều điểm tương đồng về thiết kế với Song Pro DM-i (Sealion 6). Ảnh: BYD, China MIIT.

Mặc dù các thông số chi tiết về dung lượng pin và quãng đường di chuyển vẫn đang được giữ kín, nhưng với trọng lượng không tải lên tới hơn 2 tấn, giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là một mẫu xe có khả năng di chuyển đường dài vượt mốc 500 km/lần sạc.

Bên cạnh những trang bị tiêu chuẩn, khách hàng mua Song Ultra cũng có thể nâng cấp chiếc SUV thông qua hàng loạt tùy chọn cá nhân hóa như ba thiết kế vành xe khác nhau, các chi tiết trang trí bằng kim loại ở chắn bùn và cản trước, cùng cửa sổ trời toàn cảnh panorama.

Có thể thấy sự ra đời của Song Ultra không chỉ lấp đầy khoảng trống về một mẫu SUV điện hiệu năng cao trong dòng Song mà còn cho thấy tham vọng của BYD trong việc thống trị phân khúc xe điện tầm trung cao cấp tại thị trường Trung Quốc. Nhiều khả năng mẫu xe sẽ sớm được BYD mang đến các thị trường quốc tế như Đông Nam Á hay châu Âu trong thời gian tới nhiều nhìn thấy triển vọng về mặt doanh số.