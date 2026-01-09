Toyota phá vỡ giới hạn của Yaris GR

Luôn được biết đến như một chiếc hot hatch gây sốt nhất thời đại, Toyota Yaris GR nay càng trở nên "điên rồ" hơn ở phiên bản giới hạn.

Triển lãm Tokyo Auto Salon năm nay vừa trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Toyota chính thức vén màn biến thể cực hạn mang tên GR Yaris Morizo RR. Dù vẫn mang hình dáng của mẫu xe đường phố nhưng phiên bản này đã được nâng cấp toàn diện để trở thành một "con quái vật" thực thụ trên cả đường nhựa lẫn đường đua.

Chiếc xe vẫn giữ lại khối động cơ 1.6L tăng áp 3 xi-lanh lừng danh với công suất dự kiến khoảng 300 mã lực, nhưng điểm khiến Morizo RR trở nên khác biệt nằm ở việc tối ưu hóa trọng lượng và khí động học.

Toyota đã trang bị cho xe bộ cánh gió sau bằng sợi carbon khổng lồ, nắp ca-pô carbon siêu nhẹ cùng bộ chia gió trước và ốp sườn thiết kế riêng, tất cả kết hợp với màu sơn độc quyền "Gravel Khaki" cùng bộ mâm đồng đúc mờ và kẹp phanh vàng.

Thiết kế của Yaris GR bản giới hạn với đầy carbon từ đầu đến đuôi. Ảnh: Toyota.

Sự điên rồ của Morizo RR không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn nằm sâu trong hệ thống vận hành. Để đối phó với lực ép xuống từ cánh gió mới, các kỹ sư của Toyota đã tinh chỉnh lại hệ thống treo để đảm bảo xe vận hành ổn định trên mọi bề mặt gồ ghề, kể cả những khúc cua khắc nghiệt tại Nurburgring.

Một thay đổi mang tính bước ngoặt là việc loại bỏ chế độ dẫn động "Gravel" truyền thống (tỷ lệ 53:47) để thay thế bằng chế độ "Morizo" với tỷ lệ phân bổ lực kéo 50:50 giữa cầu trước và cầu sau. Đây là nỗ lực nhằm tái hiện cảm giác lái thuần khiết của những chiếc xe đua chuyên nghiệp, kết hợp cùng hệ thống lái trợ lực điện đã được hiệu chỉnh lại để mang lại phản hồi chính xác cho tài xế.

Bước vào bên trong, khoang lái của Morizo RR mang đến một bầu không khí đậm chất motorsport. Vô lăng được thiết kế lại theo phong cách xe đua, bọc da Alcantara với các đường chỉ khâu màu vàng tương phản và tích hợp các cụm phím điều khiển.

Không gian nội thất kiểu xe đua trên Toyota Yaris GR Morizo RR. Ảnh: Toyota.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số cũng được thay đổi giao diện dành riêng cho phiên bản này để giúp người lái tập trung tối đa vào các thông số vận hành quan trọng.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất đối với những người yêu thích dòng xe này là sự khan hiếm của nó. Toyota công bố sẽ chỉ sản xuất giới hạn đúng 200 chiếc trên toàn cầu, trong đó 100 chiếc dành cho thị trường Nhật Bản và 100 chiếc cho châu Âu.

Tại quê nhà, những khách hàng may mắn muốn sở hữu siêu phẩm này sẽ phải tham gia một chương trình bốc thăm may mắn thông qua ứng dụng điện thoại của Gazoo Racing.