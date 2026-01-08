Siêu xe điện của hãng máy hút bụi Trung Quốc lộ diện

Concept siêu xe điện của Dreame chính thức ra mắt khách hàng tại triển lãm CES 2026.

Theo Carscoops, Dreame - thương hiệu hàng đầu Trung Quốc ở mảng điện tử tiêu dùng, đặc biệt là máy hút bụi - đang cố gắng chen chân vào thị trường ôtô, đặc biệt ở mảng siêu xe điện.

Sau động thái nhá hàng gần đây, Dreame cuối cùng đã chính thức giới thiệu concept siêu xe điện đầu tiên mang tên Nebula Next 01 tại triển lãm CES 2026 đang diễn ra ở Las Vegas (Mỹ).

Dù có một vài điểm tương đồng giữa đường gấp khúc ở cột C với chi tiết trên Bugatti Brouillard, mẫu xe điện của Dreame hoàn toàn không có sự xuất hiện của lưới tản nhiệt hình móng ngựa đặc trưng Bugatti.

Do vậy, siêu xe điện của Dreame được cho là mang nhiều nét tương đồng Ferrari F8 Tributo hơn là Bugatti.

Nebula Next 01 được xác nhận sẽ có cấu hình bốn cửa, nhưng tổng thể tạo hình lại mang dáng dấp siêu xe chứ không phải sedan.

Cụm khí động học thấp bằng sợi carbon hầm hố cùng cánh gió trên nắp cốp kiểu xe đua cho thấy mẫu xe này có tiềm năng rất cao sẽ được vận hành chủ yếu trên đường chạy track.

Hệ thống truyền động của xe đã được xác nhận gồm 4 motor điện, sản sinh công suất đầu ra tối đa 1.876 mã lực. Khả năng tăng tốc của xe từ 0-100 km/h được xác định chỉ mất khoảng 1,8 giây - tức tương đương loạt siêu xe điện đồng hương gồm YangWang U9 hay Xiaomi SU7 Ultra.

Tại CES, thương hiệu Kosmera cũng thuộc sở hữu Dreame đã giới thiệu đến 2 mẫu xe 4 cửa gầm thấp khác, với một trong số đó trông như phiên bản khác của Nebula 01. Bánh trước của xe đẩy xa khỏi cột A, cộng với sự xuất hiện của 2 nắp cổng sạc/nạp nhiên liệu đã chỉ ra nhiều khả năng đây là một mẫu PHEV với động cơ xăng đặt trước.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Nebula Next 01 ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ là một mẫu xe ở giai đoạn concept, thậm chí chưa có phần nội thất.

Do vẫn chỉ là một bản concept, tất cả chi tiết của xe đều có thể thay đổi trước khi bước vào giai đoạn sản xuất thương mại - dự kiến được khởi động từ cuối năm nay tại một nhà máy ở Berlin (Đức).

Dreame từng tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt và mở bán mẫu xe điện đầu tiên vào năm 2027.