Cầm thưởng Tết lớn, mua SUV nào với 700 triệu đồng?

Với số tiền khoảng 700 triệu đồng, đâu là mẫu SUV phù hợp với ngân sách sau khi tính cả chi phí lăn bánh?

Với số tiền 700 triệu đồng, các mẫu SUV 5 chỗ cỡ A-B sẽ là lựa chọn hợp lý với những người vừa nhận được khoản tiền thưởng Tết "rủng rỉnh" trong dịp đầu năm.

Vậy đâu sẽ là những mẫu xe phù hợp ngân sách, bao gồm chi phí lăn bánh vẫn dưới 700 triệu đồng, phù hợp cho gia đình trẻ vừa nhận được khoảng tiền thưởng sau một năm nỗ lực?

Suzuki Fronx bản GLX

Suzuki Fronx sẽ là lựa chọn phù hợp cho những người dùng trẻ, mong muốn sở hữu một mẫu xe đầu tay vừa thời trang nhưng vẫn mang lại cảm giác lái hay trong tầm giá.

So với tùy chọn GLX Plus còn lại, bản GLX yếu hơn về các trang bị, công nghệ nội thất. Xe không có HUD, Camera 360 độ hay ghế chỉnh điện. Tuy nhiên, động cơ và độ ổn định của khung gầm, cảm giác lái lanh lẹ trên GLX vẫn tương đương bản đắt tiền hơn.

Suzuki Fronx GLX được trang bị cruise control, hỗ trợ di chuyển đường dài. Ành: Phúc Hậu.

So với bản GL, GLX có thêm 2 loa và Cruise Control, phù hợp cho những người thường xuyên di chuyển xa, cần đi cao tốc.

Fronx được trang bị động cơ hybrid nhẹ mã K15C, gồm động cơ xăng dung tích 1.5L kết hợp motor điện và gói pin dung lượng nhỏ. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 97,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm.

Hiện tại, Fronx bản GLX có giá niêm yết 599 triệu đồng. Như vậy, mức giá sau khi hoàn tất các thủ tục có thể vào khoảng 662-693 triệu đồng tùy khu vực đăng ký.

VinFast VF 6 Eco

Với người dùng mong muốn trải nghiệm xe điện và ưu tiên tiết kiệm chi phí vận hành, VinFast VF 6 bản Eco là lựa chọn phù hợp với ngân sách dưới 700 triệu. So với lựa chọn phía trên, VF 6 Eco có kích thước lớn hơn, cũng như chi phí lăn bánh thấp hơn nhờ chương trình ưu đãi phí trước bạ cho xe điện tại Việt Nam.

VinFast VF 6 Eco là mẫu xe thuần điện có giá bán dễ tiếp cận cho gia đình trẻ. Ảnh: Đan Thanh.

VF 6 được trang bị motor điện cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 310 Nm. Bên dưới sàn xe là pin LFP 59,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 381 km/lần sạc.

Hiện tại, xe có giá bán khoảng 632 triệu đồng sau các ưu đãi từ hãng. Sau khi hoàn tất thủ tục, giá lăn bánh của VF 6 Eco tại các tỉnh khoảng 638,8 triệu. Với Hà Nội và TP.HCM, giá lăn bánh là 657,7 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX

Xforce GLX là phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất của mẫu SUV "ăn khách" nhà Mitsubishi, cực kỳ phù hợp cho những gia đình trẻ thực dụng, ưu tiên không gian rộng rãi và ngoại hình hầm hố.

Dù là bản tiêu chuẩn, Xforce GLX vẫn giữ được khoảng sáng gầm 222 mm cao nhất phân khúc, giúp chủ xe tự tin leo vỉa hè hay đi qua những đoạn đường ngập nước nhẹ trong đô thị.

Bên trong, xe bị lược bỏ một số tiện nghi như màn hình giải trí cỡ lớn hay hệ thống loa Yamaha cao cấp, thay vào đó là các trang bị cơ bản đủ dùng nhưu ghế nỉ, chỉnh cơ.

Xforce là mẫu xe có thiết kế trẻ trung dưới 700 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Tuy nhiên, không gian hàng ghế thứ hai cực rộng cùng khả năng ngả lưng ghế nhiều nấc vẫn là "vũ khí" giúp Xforce ghi điểm so với các đối thủ cùng tầm giá. Xe sử dụng động cơ 1.5L MIVEC kết hợp hộp số CVT.

Hiện tại, Xforce GLX có giá niêm yết 599 triệu đồng. Như vậy chi phí sau lăn bánh của mẫu SUV này sẽ rơi vào khoảng 660-690 triệu đồng tùy nơi đăng ký biển số.

Hyundai Creta 1.5 tiêu chuẩn

Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn là cái tên không thể bỏ qua với người yêu thích thiết kế trung tính, ưu tiên sự phủ sóng của xưởng dịch vụ, dễ dàng bảo dưỡng.

Ở phiên bản này, Creta vẫn mang lại cảm giác an tâm với khung gầm chắc chắn và khả năng cách âm ở mức khá trong phân khúc SUV cỡ B. So với bản Cao cấp, bản Tiêu chuẩn sẽ thiếu đi gói an toàn chủ động SmartSense, nhưng vẫn giữ lại các tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS, EBD và cân bằng điện tử.

Phiên bản Tiêu Chuẩn có thiết kế trung tính. Ảnh: Hyundai.

Động cơ SmartStream 1.5L sản sinh 115 mã lực, đi kèm hộp số IVT, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng trong phố hay đi dã ngoại cuối tuần.

Xe được bán với giá niêm yết 599 triệu, nhưng giảm về mức khoảng 562-568 triệu đồng tại đại lý. Như vậy. giá lăn bánh của Hyundai Creta Tiêu Chuẩn dao động khoảng 662-693 triệu đồng.

Omoda C5 Premium

Với những ai yêu thích công nghệ và muốn tìm kiếm một làn gió mới từ các thương hiệu xe Trung Quốc, Omoda C5 bản Premium là một ứng viên đáng gờm. Đây là mẫu xe có thiết kế mang hình dáng tương lai với lưới tản nhiệt tràn viền và dải đèn LED sắc sảo, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn trên phố.

Điểm mạnh của Omoda C5 nằm ở danh sách trang bị "ngập tràn" ngay từ bản thấp, bao gồm màn hình kép, sạc không dây và hệ thống hỗ trợ lái ADAS mà nhiều đối thủ cùng tầm giá thường cắt giảm.

Omoda C5 là lựa chọn phá cách nếu có 700 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Xe được trang bị máy xăng tăng áp 1.5L cho công suất 145 mã lực.

ới mức giá cạnh tranh để giành thị phần, Omoda C5 Premium có chi phí lăn bánh dự kiến khoảng 650 - 680 triệu đồng. Đây sẽ là lựa chọn phá cách cho những gia đình trẻ không quá đặt nặng vấn đề thương hiệu truyền thống và muốn tận hưởng tối đa tiện nghi công nghệ.