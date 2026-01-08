Dàn siêu xe hàng chục triệu USD của trùm lừa đảo Trần Chí

|
Theo thông tin từ nhật báo tiếng Hoa Thời báo Campuchia - Trung Quốc, Trần Chí (Chen Zhi) đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để chuẩn bị cho phiên xét xử liên quan đến loạt cáo buộc từ gian lận, lừa đảo đến rửa tiền xuyên quốc gia, bắt cóc, buôn người... Ảnh: Prince Group.
Khi khám xét và kiểm tra tài sản, cơ quan chức năng thu thập được hơn 26 mẫu siêu xe với tổng giá trị hàng chục triệu USD. Ảnh: Taipei Times.
Đầu tiên phải kể đến chiếc Ferrari Monza SP2 phối màu độc bản French Racing Blue - Bianco King. Đây là mẫu siêu xe thuộc dòng Icona siêu hiếm, thường được Trần Chí sử dụng khi di chuyển ở Đài Bắc. Ảnh: Tim Autos.
Mẫu xe được trang bị động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 810 mã lực. Xe có giá niêm yết khoảng 3-4,5 triệu USD cho tùy chọn màu tiêu chuẩn. Tuy nhiên với phối màu độc bản trên, giá của chiếc Monza SP2 còn tăng gấp nhiều lần. Ảnh: Tim Autos.
Bugatti Chiron Sport phiên bản đặc biệt "110 Ans Bugatti" cũng được phát hiện bên trong garage. Đây là mẫu xe giới hạn 20 chiếc toàn cầu, được lắp máy W16 8.0L Quad-Turbo cho công suất đến 1.500 mã lực.
Theo ước tính, giá của Bugatti Chiron Sport 110 Ans Bugatti lên đến 5,5 triệu USD. Ảnh: Carscoops.
Cảnh sát còn phát hiện một chiếc Ferrari LaFerrari bên trong bãi đỗ xe của trùm lừa đảo ở Đài Loan (Trung Quốc). Chiếc xe được trang bị động cơ V12 6.3L cùng hệ thống công nghệ hyper-hybrid KERS, cho tổng công suất đến 950 mã lực. Giá trị ước tính khoảng 4-5 triệu USD. Ảnh: Car and Driver.
Bên cạnh chiếc LaFerrari là McLaren P1 với máy V8 3.8L Twin-Turbo cùng motor điện, cho tổng công suất 903 mã lực. Chiếc siêu xe lai xăng điện có giá khoảng 1,8-2,5 triệu USD. Ảnh: Car and Driver.
Trần Chí cũng mua sắm không ít xe Porsche. Trong ảnh là chiếc 918 Spyder, được trang bị máy V8 4.6L kết hợp cùng 2 motor điện cho công suất 887 mã lực. Xe có giá khoảng 1,6-2,2 triệu USD. Ảnh: TopGear.
Bên trong garage còn có một chiếc xe điện cho trẻ em của Bugatti mang tên Bugatti Baby II. Xe có giá khoảng 40.000-80.000 USD, thường được dùng cho mục đích sưu tầm.
Trùm lừa đảo của Prince Group cũng sở hữu một chiếc Vespa 946 Christian Dior. Đây là phiên bản giới hạn với giá thời điểm ra mắt khoảng 80.000 USD.
