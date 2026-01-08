Dàn siêu xe hàng chục triệu USD của trùm lừa đảo Trần Chí

Theo thông tin từ nhật báo tiếng Hoa Thời báo Campuchia - Trung Quốc, Trần Chí (Chen Zhi) đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để chuẩn bị cho phiên xét xử liên quan đến loạt cáo buộc từ gian lận, lừa đảo đến rửa tiền xuyên quốc gia, bắt cóc, buôn người... Ảnh: Prince Group.