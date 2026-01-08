Loạt ôtô vừa tiền theo quy định mới về mua ôtô tại các cơ quan Hà Nội

Thị trường Việt hiện có đa dạng lựa chọn ôtô, từ sedan đến SUV, có giá bán và cấu hình phù hợp với quy định mới về mua ôtô công.

Gần đây, UBND TP Hà Nội ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Trong đó, nhóm ôtô con, xe 4-5 chỗ hoặc ôtô 7 chỗ với hệ dẫn động cầu trước hoặc sau được quy định mức giá tối đa 950 triệu đồng/xe. Nhóm ôtô 7 chỗ ngồi với hệ dẫn động hai cầu sẽ được mua ở giá tối đa 1,6 tỷ đồng /xe.

Lúc này, thị trường xe Việt đang có khá nhiều lựa chọn vừa tiền phù hợp quy định mới về mua ôtô tại các cơ quan TP Hà Nội.

Sedan

Trong các cơ quan nhà nước, sedan là nhóm xe khá thông dụng do kích cỡ khá gọn gàng, đồng thời ngoại hình vẫn đảm bảo mức độ sang trọng vừa đủ.

Tại Việt Nam, những chiếc sedan cỡ C, cỡ D được xem là phù hợp cho nhu cầu sử dụng của các cơ quan nhà nước.

Ở tầm giá 950 triệu đồng như quy định về mua ôtô tại các cơ quan của TP Hà Nội, thị trường Việt có khá nhiều lựa chọn thuộc các thương hiệu Hàn, Nhật khác nhau.

Chẳng hạn, phần lớn đại diện thuộc nhóm sedan cỡ C đều có giá bán nằm dưới ngưỡng kinh phí nói trên. Mazda3 (599-719 triệu đồng) đang là dòng xe bán chạy nhất phân khúc nhưng kích thước khá nhỏ, khó trở thành lựa chọn phù hợp làm xe công dù giá bán dễ tiếp cận.

Toyota Corolla Altis dường như được nhiều cơ quan nhà nước tại Việt Nam ưa chuộng. Phiên bản cao nhất của xe có giá 870 triệu đồng, vượt quy định nhưng được trang bị hệ truyền động HEV. Các phiên bản thuần xăng (725-780 triệu đồng) do đó là lựa chọn phù hợp hơn.

Toyota Corolla Altis là một trong những lựa chọn sedan giá dưới 950 triệu đồng. Ảnh: TMV.

Hyundai Elantra (579-769 triệu đồng), Kia K3 (549-714 triệu đồng) cũng là nhóm sedan cỡ C có giá bán phù hợp theo quy định. Tuy nhiên, các mẫu xe Hàn này có thiết kế khá trẻ trung, nhiều khả năng ít được lựa chọn bởi các cơ quan nhà nước.

Khi ra mắt thế hệ mới, Honda Civic bản G và RS là những lựa chọn sở hữu giá bán thấp hơn mức trần quy định. Các xe này thuộc phiên bản thuần xăng, giá bán lần lượt 789 triệu và 889 triệu đồng, còn phiên bản trang bị động cơ hybrid được bán với giá 999 triệu đồng.

Một lựa chọn sedan cỡ C trang bị động cơ hybrid khác vừa ra mắt thị trường Việt là BYD Seal 5. Mẫu xe thương hiệu Trung Quốc có giá 696 triệu đồng - là lựa chọn PHEV duy nhất trong phân khúc đồng thời là PHEV rẻ nhất Việt Nam.

BYD Seal 5 là sedan cỡ C duy nhất trang bị hệ truyền động PHEV. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở phân khúc sedan cỡ D, loạt xe gồm MG7, Mazda6 và Kia K5 là những lựa chọn có giá bán phù hợp với quy định mới về mua ôtô tại các cơ quan của TP Hà Nội.

Trong đó, MG7 bản 1.5 Luxury (738 triệu đồng) cùng với bản 2.0 Luxury (898 triệu đồng) là 2 phiên bản của mẫu sedan cỡ D thương hiệu Trung Quốc có giá bán dưới 950 triệu đồng. Phiên bản 2.0 Premium cao cấp nhất có giá 1,018 tỷ đồng .

Tương tự, chỉ hai phiên bản lắp động cơ 2.0L của Kia K5 có giá bán dưới 950 triệu đồng. Riêng Mazda6 là dòng sedan cỡ D duy nhất mà giá bán tất cả phiên bản đều phù hợp quy định nói trên, tuy nhiên mẫu xe này gần như đã ngừng kinh doanh, dù vẫn hiện diện trên trang chủ của hãng tại Việt Nam.

SUV một cầu

Tương tự sedan, những mẫu SUV thuộc phân khúc C hoặc D được cho là sẽ phù hợp hơn để phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Giới hạn giá 950 triệu đồng theo quy định mới về mua ôtô tại các cơ quan thuộc TP Hà Nội hiện bao trùm gần như toàn bộ phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam.

Một số SUV cỡ C tiêu biểu có giá bán phù hợp với quy định này bao gồm MG RX5 (739-829 triệu đồng), Jaecoo J7 (từ 739 triệu đồng), Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng), Kia Sportage (từ 819 triệu đồng), Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng) hay mẫu xe 7 chỗ mới ra mắt Mitsubishi Destinator với giá 780-855 triệu đồng.

Ford Territory và Mitsubishi Destinator là những mẫu SUV cỡ C có giá dưới 950 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân, Đan Thanh.

Nếu cân nhắc ôtô điện, tầm tiền này cũng cho phép chọn mua VinFast VF 7 (799 triệu đồng) hay Geely EX5 (839-899 triệu đồng). BYD Sealion 6 (799-899 triệu đồng) hay Jaecoo J7 SHS (879 triệu đồng) sẽ là những lựa chọn SUV cỡ C trang bị hệ truyền động PHEV phù hợp với quy định nói trên.

Isuzu mu-X phiên bản B7 là lựa chọn SUV cỡ D rẻ nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ở giá 928 triệu đồng, Isuzu mu-X phù hợp cả về tiêu chí giá cả lẫn kiểu loại hệ truyền động - do là một trong 3 phiên bản mu-X trang bị hệ dẫn động 4x2. Tuy nhiên, Isuzu mu-X B7 trang bị hộp số sàn, thay vì hộp số tự động đang khá phổ biến tại Việt Nam.

SUV 2 cầu

Quy định nói trên đề cập trần giá 1,6 tỷ đồng /xe với ôtô 7 chỗ ngồi, trang bị hệ dẫn động 2 cầu. Như vậy, những mẫu SUV cỡ D dẫn động 2 cầu có giá bán không quá 1,6 tỷ đồng sẽ phù hợp.

Trong nhóm xe này, Ford Everest đang là cái tên bán chạy nhất. Hai phiên bản trang bị hệ dẫn động 2 cầu của Everest gồm Titanium+ 2.0 AT 4x4 ( 1,468 tỷ đồng ) và Platinum 2.0 AT 4x4 ( 1,545 tỷ đồng ) đều phù hợp với quy định trần giá nói trên.

Trừ phiên bản Exclusive trang bị hệ dẫn động cầu trước, toàn bộ phiên bản còn lại của Hyundai Santa Fe thế hệ mới tại Việt Nam - bao gồm phiên bản hybrid vừa ra mắt - đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC và sở hữu giá bán dưới 1,6 tỷ đồng .

Cụ thể, Hyundai Santa Fe các phiên bản Prestige, Caligraphy 2.5, Caligraphy 2.5 Turbo và Hybrid có giá bán dao động 1,265- 1,369 tỷ đồng .

Ford Everest và Hyundai Santa Fe là những mẫu SUV 7 chỗ đáng chú ý tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc, Đan Thanh.

Mazda CX-8 có duy nhất phiên bản 2.5 Signature AWD ( 1,149 tỷ đồng ) phù hợp với quy định này. Skoda Kodiaq (1,45- 1,48 tỷ đồng ), BYD Sealion 8 ( 1,569 tỷ đồng ) hay Toyota Fortuner Legender 4x4 (1,35- 1,395 tỷ đồng ) và Kia Sorento bản AWD (từ 1,079 tỷ đồng ) cũng là những lựa chọn SUV 7 chỗ phù hợp.

Một ngoại lệ ở hạng mục này là Honda CR-V bản L AWD bởi dù là một mẫu SUV cỡ C, xe lại có cấu hình 7 chỗ ngồi, trang bị hệ dẫn động 4 bánh. Với giá bán 1,25 tỷ đồng , Honda CR-V phiên bản L AWD cũng phù hợp với quy định mới về mua ôtô tại các cơ quan TP Hà Nội.