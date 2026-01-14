Loạt xe Trung Quốc rục rịch về Việt Nam - giá nào cũng có

Không chỉ mang những chiếc SUV, MPV phổ thông giá rẻ đến Việt Nam, các thương hiệu Trung Quốc năm nay còn bổ sung các mẫu xe thể thao giá cao giới thiệu người dùng.

2026 dự kiến là một năm đầy sôi động với nhóm xe nhập khẩu khi hàng loạt cái tên mới đang rục rịch xuất hiện. Trong đó phải kế đến nhóm xe Trung Quốc, với hàng loạt tân binh đang trên đường đến Việt Nam trong năm nay.

Zeekr

Từ giữa năm 2024, thông tin Zeekr sắp xuất hiện tại Việt Nam đã được nhá hàng, thậm chí nhiều người cho rằng các mẫu xe của thương hiệu này sẽ sớm được phân phối từ cuối năm 2025. Tuy nhiên mãi đến đầu năm nay, những lời hứa hẹn về thời gian mở bán mới được xác nhận.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Zeekr sẽ ra mắt người dùng Việt vào tháng 6, cùng 2 mẫu xe gồm Zeekr 7X, Zeekr 009 ở giai đoạn đầu.

Mẫu SUV 7X là sản phẩm chiến lược được hãng đặt kỳ vọng doanh số khi mở bán tại Việt Nam. Xe có chiều dài cơ sở khoảng 2.925 mm, số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.825 x 1.930 x 1.666 mm, ngang với một vài cái tên SUV cỡ D tại Việt Nam như Mazda CX-8 hay Kia Sorento.

Zeekr 7X được kỳ vọng sẽ thu hút người dùng Việt khi ra mắt. Ảnh: Zeekr.

Tại quê nhà, 7X được xem là sản phẩm công nghệ chiến lược với hàng loạt camera, 12 liDar gắn xung quanh xe kết hợp với hệ thống hỗ trợ người lái cấp độ 2. Bên trong khoang lái là thiết kế tối giản, hiện đại với màn hình trung tâm 16 inch, hệ thống thông tin giải trí cùng chip Qualcomm Snapdragon 8295.

Cung cấp sức mạnh cho Zeekr 7X là 2 tùy chọn truyền động điện. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị một motor điện ở trục sau cho công suất tối đa 415 mã lực. Bản cao cấp hơn được trang bị 2 mô tơ điện, cùng hệ dẫn động 4 bánh cho công suất tối đa 636 mã lực.

Zeekr 7X được xây dựng trên nền tảng PMA2+ với kiến trúc điện 900 V. Xe có 2 tùy chọn pin bao gồm LFP dung lượng 75 kWh cho phạm vi hoạt động 605 km theo tiêu chuẩn CLTC và pin NMC dung lượng 100 kWh, quãng đường di chuyển khoảng 780 km/lần sạc.

Zeekr 009 cũng được giới thiệu trong giai đoạn cuối năm. Đây là chiếc MPV cao cấp có cùng kích thước với Kia Carnival hay GAC M8 vớ chiều dài khoảng 3.205 mm.

Zeekr 009 hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân hạng sang. Ảnh: Zeekr.

Tại quê nhà, mẫu MPV này được bán với 2 tùy chọn cấu hình là 4 và 7 chỗ ngồi. Vừa qua, Zeekr 009 được ra mắt tại Thái Lan với giá khoảng 94.370 USD . Đối thủ của mẫu MPV này khi bán tại Việt Nam bao gồm Kia Carnival, Volkswagen Viloran, GAC M8 và cả Toyota Alphard.

Lotus

Lotus là thương hiệu ôtô thể thao từ Anh, nay đã thuộc về tập đoàn Geely (Trung Quốc). Từ đầu năm 2023, câu chuyện Lotus đến Việt Nam đã từng được hé lộ khi hãng chia sẻ mong muốn mở rộng thị trường ở Đông Nam Á.

Đến năm nay, những bước đi đầu tiên của Lotus cũng dần hình thành. Hãng vừa cập nhật trang chính thức tại Việt Nam, hé lộ 3 mẫu xe sắp xuất hiện gồm Emira, Emeya và Eletre.

Trong đó Emira là mẫu xe động cơ đốt trong hiếm hoi còn sót lại của thương hiệu. Với phiên bản V6 SE nổi bật, sở hữu máy xăng V6 3.5L siêu tăng áp cùng hộp số sàn 6 cấp, cho công suất 406 mã lực, mô men xoắn cực đại 420 Nm. Lotus Eletre từng được xem là Lamborghini Urus bản thuần điện với thiết kế độc đáo, sức mạnh lớn.

Lotus Emira dự kiến được mang đến Viêt Nam trong năm nay. Ảnh: Top Gear.

Eletre bản thường và S được cung cấp năng lượng bởi một động cơ điện duy nhất, trang bị pin 112 kWh. Cả hai đều có công suất 450 kW (603 mã lực) và mô-men xoắn 710 Nm. Khả năng tăng tốc 0-120 km/h là 4,5 giây. Tầm vận hành theo tiêu chuẩn WLTP là 600 km. Tốc độ tối đa của Eletre bản thường và S đạt 258 km/h, sử dụng động cơ đơn.

Đối với phiên bản hiệu năng cao, Eletre R trang bị động cơ kép tạo ra công suất 905 mã lực và mô-men xoắn 985 Nm.

Jaecoo J6, Omoda C7

Jaecoo J6 và Omoda C7 dự kiến là 2 sản phẩm tiếp theo được Omoda Jaecoo mở bán tại Việt Nam. Đáng chú ý theo nguồn tin, J6 sẽ là mẫu xe được lắp ráp tại nhà máy của hãng tại Việt Nam, không phải tùy chọn nhập khẩu.

Vào tháng 9 năm ngoái, cả 2 mẫu xe cũng đã được mang đến sự kiện trưng bày của thương hiệu, nhá hàng thiết kế và các trang bị nội thất. Jaecoo J6 là mẫu SUV thuần điện mang thiết kế hình hộp phong cách off-road khá tương tự đàn anh J7.

Jaecoo J6 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Xe dự kiến bán ra với duy nhất phiên bản AWD. Thiết lập motor kép sản sinh công suất tối đa 275 mã lực, mô-men xoắn cực đại 385 Nm. Gói pin 69,77 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 364 km, công bố theo chu trình WLTC.

Với Omoda C7, xe sở hữu kích thước ngang với những mẫu SUV cỡ C trên thị trường như Ford Territory, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. C7 tiếp tục được thừa hưởng thiết kế phá cách và độc đáo ở mặt ca lăng của C5, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Xe nhiều khả năng được bán với 2 phiên bản, thuần xăng và hybrid. Tùy chọn hybrid là sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L Turbo và motor điện với công suất 204 mã lực. Trong khi bản thuần xăng được trang bị động cơ 1.6L Turbo, cho công suất 183 mã lực, mô men xoắn 275 Nm.

Omoda C7 có thiết kế khá tương tự đàn anh, hướng đến khách hàng cá tính.

Có thể thấy sự đổ bộ của các thương hiệu như Zeekr, Lotus hay các mẫu xe mới từ Omoda & Jaecoo trong năm 2026 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh mẽ và đa dạng hơn bao giờ hết. Không còn bó hẹp trong những lựa chọn truyền thống, người tiêu dùng Việt giờ đây đang đứng trước những dải sản phẩm phong phú, từ xe điện công nghệ cao, MPV hạng sang cho đến những mẫu SUV off-road lắp ráp trong nước.