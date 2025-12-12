Đối thủ nào khiến Xpander dễ rơi danh hiệu ôtô bán chạy nhất Việt Nam?

Doanh số mở màn khá tốt của VinFast Limo Green có thể khiến Mitsubishi Xpander phải chấp nhận mất danh hiệu MPV bán chạy nhất Việt Nam.

Tại thị trường ôtô Việt Nam nói chung và phân khúc MPV nói riêng, Mitsubishi Xpander thường xuyên là mẫu xe sở hữu doanh số vượt trội.

Không chỉ dẫn đầu doanh số MPV cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander còn là cái tên bán chạy nhất phân khúc ôtô đa dụng 7 chỗ, thậm chí xưng vương toàn thị trường Việt hồi năm 2023.

Làn sóng điện hóa gần đây đã gây ra ít nhiều xáo trộn trong trật tự thị trường xe Việt. Dù vẫn đang dẫn đầu phân khúc MPV tính đến hết tháng 11, Mitsubishi Xpander đứng trước khả năng bị soán ngôi khi VinFast Limo Green đang có màn chạy đà khá tốt.

Mitsubishi Xpander vẫn bán tốt

Trong tháng 11, doanh số Mitsubishi Xpander giảm gần 16% về mức 2.234 xe. Dù có phần sa sút, Mitsubishi Xpander vẫn dẫn đầu doanh số nhóm xe chạy xăng tại Việt Nam ở kỳ báo cáo gần nhất.

Riêng trong nhóm MPV chạy xăng, doanh số 2.234 xe của Mitsubishi Xpander vượt trội hoàn toàn các đối thủ. Cùng kỳ, cả Toyota Veloz Cross và Toyota Innova Cross đều bán được 811 xe.

Mitsubishi Xpander áp đảo doanh số MPV chạy xăng Doanh số MPV chạy xăng tại Việt Nam trong tháng 11 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Mitsubishi Xpander Toyota Veloz Cross Toyota Innova Cross Honda BR-V Kia Carens Kia Carnival Hyundai Stagazer Suzuki XL7 Hybrid Hyundai Custin Toyota Avanza Premio

xe 2234 811 811 429 415 378 305 199 139 85

Doanh số Honda BR-V đạt 429 xe, của Kia Carens ghi nhận ở mức 415 xe. Kia Carnival tăng nhẹ doanh số lên mức 378 xe, còn mẫu xe đồng hương Hyundai Stargazer bán được 305 xe trong tháng 11.

Ở nhóm cuối, doanh số Suzuki XL7 tại kỳ báo cáo vừa rồi đạt 199 xe. Hyundai Custin bán được 139 xe còn doanh số Toyota Avanza Premio là 85 xe.

Sau 11 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu xe xăng bán chạy nhất. Doanh số 17.316 xe cũng đang tạm thời là thành tích tốt nhất phân khúc MPV tại Việt Nam.

Toyota Veloz Cross đạt lượng tiêu thụ 7.036 xe từ đầu năm, Toyota Innova Cross bán được 6.975 xe trong cùng kỳ.

Phần còn lại của phân khúc MPV chạy xăng không xe nào bán được trên 7.000 xe sau 11 tháng. Đứng cuối bảng thống kê doanh số, Hyundai Custin và Toyota Avanza Premio đạt lượng tiêu thụ lũy kế lần lượt 1.323 xe và 1.041 xe.

Dễ đánh rơi ngôi đầu

Như đã đề cập phía trên, thành tích bán hàng hơn 17.000 xe của Mitsubishi Xpander không những cao hàng đầu nhóm xe xăng mà còn giúp mẫu xe này tạm thời dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam.

Tuy nhiên, danh hiệu MPV bán chạy nhất Việt Nam mà Mitsubishi Xpander nắm giữ trong nhiều năm rất có thể sẽ đổi chủ ngay khi năm 2025 khép lại.

Trong tháng 11, VinFast Limo Green được xác nhận đã bàn giao thành công 9.642 xe tại Việt Nam. Doanh số này được nhận định là mức cao kỷ lục của thị trường, vượt qua tổng lượng bán hàng của các hãng truyền thống đang kinh doanh tại Việt Nam.

VinFast Limo Green chạy đà tốt, đe dọa Mitsubishi Xpander Diễn biến doanh số lũy kế của Mitsubishi Xpander, VinFast Limo Green tại Việt Nam giai đoạn 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA, VinFast) Nhãn Tháng 10 Tháng 11 Mitsubishi Xpander xe 15082 17316 VinFast Limo Green

6504 16146

Nhờ đó, doanh số lũy kế của VinFast Limo Green sau 4 tháng ra mắt đạt 16.146 xe. Lúc này, Limo Green vẫn tạm xếp sau Mitsubishi Xpander về doanh số lũy kế, nhưng gần như chắc chắn "tân binh" chạy điện của thương hiệu VinFast sẽ vượt qua Xpander khi năm 2025 khép lại.

Để lý giải cho màn chạy đà khá tốt của VinFast Limo Green, chi phí sử dụng có lẽ là nguyên nhân hàng đầu. Giá bán Limo Green ở mức 749 triệu đồng, chi phí lăn bánh sau ưu đãi cũng xấp xỉ 700 triệu đồng, nghĩa là trội hơn khá nhiều so với Mitsubishi Xpander - vốn có giá niêm yết 560-699 triệu đồng, chưa bao gồm ưu đãi.

Tuy nhiên, VinFast Limo Green nắm giữ lợi thế về chi phí sử dụng - điểm chung của các mẫu ôtô thuần điện so với xe xăng. Không những vậy, khách hàng sử dụng ôtô điện VinFast còn đang được sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc công cộng V-GREEN, giúp chi phí sử dụng gần như bằng không.

Ở phân khúc MPV tại Việt Nam, Limo Green cùng với BYD M6 (756 triệu đồng) là những lựa chọn hiếm hoi chạy điện.

VinFast Limo Green và BYD M6 là các mẫu MPV chạy điện tại Việt Nam. Ảnh: VinFast, BYD.

Hãng xe Trung Quốc không chia sẻ cụ thể doanh số BYD M6 nhưng nhiều khả năng, sức bán của mẫu xe này khó có thể sánh bằng VinFast Limo Green.

Với việc khách hàng sử dụng xe điện VinFast đang được sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027, đà tăng trưởng của Limo Green được dự báo sẽ còn tiếp tục nối dài.

Ôtô điện đang "xâm chiếm" nhiều phân khúc khác nhau tại thị trường Việt Nam. Sau ôtô điện đô thị cỡ nhỏ, SUV cỡ A và SUV cỡ B, đến lượt phân khúc MPV chuẩn bị chứng kiến màn soán ngôi ngoạn mục của VinFast Limo Green trước Mitsubishi Xpander.