Xe điện chiếm quá nửa danh sách ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Vừa ra mắt cách đây không lâu nhưng VF MPV 7 - biến thể phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân của MPV thuần điện Limo Green - đã góp mặt trong top đầu bán chạy nhờ doanh số 1.165 xe. So với Limo Green, VF MPV 7 có thêm nhiều trang bị, công nghệ an toàn và được bán với giá 819 triệu đồng. Ảnh: VinFast.