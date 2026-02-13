Ford không còn là hãng xe bán chạy thứ 6 thế giới, ai đã soán ngôi?

Ông trùm ôtô Mỹ một thời - Ford - đã lọt khỏi top bán chạy thứ 6 thế giới. Vậy hãng xe nào đã giành lấy vị trí này?

Trong một bước ngoặt lịch sử của ngành xe toàn cầu, BYD đã kết thúc năm 2025 với doanh số kỷ lục 4,6 triệu xe, tăng 7,7% so với năm trước.

Kết quả này không chỉ giúp hãng xe Trung Quốc vươn từ vị trí thứ 7 lên thứ 6 mà còn chính thức đẩy "gã khổng lồ" Ford xuống phía sau. Đây là một kịch bản vốn được coi là viển vông chỉ vài năm trước đây, nhưng nay đã trở thành hiện thực khi Ford ghi nhận doanh số sụt giảm 2% xuống còn 4,4 triệu xe trong cùng kỳ.

Trong khi Ford vẫn duy trì được đà tăng trưởng tại Mỹ, hãng lại tiếp tục mất thị phần nghiêm trọng tại châu Âu và đặc biệt là tại Trung Quốc. Sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu nội địa như BYD, Xiaomi và Geely với các dòng ôtô điện tập trung vào công nghệ và giá thành hấp dẫn đã đẩy các hãng xe truyền thống vào thế khó.

Ford hiện cũng đang phải vật lộn với quá trình chuyển đổi sang xe điện đầy tốn kém khi phải ghi nhận khoản chi phí tái cơ cấu lên tới 19,5 tỷ USD .

BYD là hãng xe Trung Quốc đầu tiên lọt top bán chạy toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Mặc dù thị trường nội địa Trung Quốc vẫn là "xương sống" của BYD, hãng đã chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động xuất khẩu với 1,05 triệu xe được bán ra quốc tế trong năm 2025. Dự kiến con số này sẽ còn tăng lên 1,3 triệu chiếc vào năm 2026 nhờ việc mở rộng mạnh mẽ sang Nam Mỹ, châu Á và châu Âu.

Việc đẩy mạnh xuất khẩu được coi là chiến lược sống còn của BYD khi nhu cầu xe điện tại quê nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt, một phần do chính phủ Trung Quốc tái áp dụng mức thuế mua hàng 5% đối với xe năng lượng mới.

Trong khi đó trên bảng xếp hạng tổng thể, Toyota vẫn giữ vững ngôi vương năm thứ sáu liên tiếp với 11,32 triệu xe bán ra, bỏ xa Volkswagen ở vị trí thứ hai với 8,98 triệu xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai-Kia (7,28 triệu xe), General Motors (6,18 triệu xe) và Stellantis (5,48 triệu xe).

Sự góp mặt của BYD ở vị trí thứ 6 không chỉ là niềm tự hào của ngành xe Trung Quốc mà còn là lời cảnh báo đanh thép về sự thay đổi trật tự quyền lực trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.