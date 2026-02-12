Không còn thuê được xe tự lái sát Tết, giá tăng gấp đôi

Trái ngược với tình trạng vắng vẻ năm trước, nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái đã thông báo hết xe dù chưa vào ngày cao điểm dịp Tết năm nay.

Thị trường thuê xe tự lái mùa Tết năm nay ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực so với năm trước. Với kỳ nghỉ kéo dài cùng nhu cầu di chuyển nhiều ngày, nhiều người đã bắt đầu chuyển sang chọn thuê xe tự lái trong mùa Tết thay vì mua vé máy bay, vé tàu như trước.

Hết sạch xe thuê

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hiếu, đại diện của Thiên Bảo Car - cơ sở cho thuê xe tự lái tại TP.HCM - cho biết nhu cầu thuê xe tự lái năm nay đã cao hơn nhiều so với năm trước. Vì vậy dù chưa đến ngày 27 Âm lịch, lượng xe trong kho đã dần cạn.

Theo anh Hiếu, khác với các năm trước, nhu cầu thuê xe đã đa dạng hơn, không còn tập trung duy nhất các mẫu SUV 7 chỗ.

Cơ sở này đã gần hết toàn bộ mẫu xe cho thuê từ trước Tết. Ảnh: Thiên Bảo Car.

"Năm nay khách hàng chọn đa dạng dòng xe hơn. Tại cơ sở, tính đến nay, từ SUV đến MPV, sedan dù bình dân hay cao cấp đều đã được cho thuê gần hết", anh Hiếu nói.

Khi phóng viên gọi đến các cơ sở cho thuê xe tự lái khác tại TP.HCM, nhiều bên đã từ chối nhận thêm lượt khách do không còn đủ xe cho thuê.

Nhân viên chăm sóc khách hàng tại cơ sở cho thuê xe ở phường Bình Trưng cho biết, từ trước 24 Âm lịch, các khách hàng đã đặt thuê xe theo combo 5-10 ngày. Vì vậy đến nay, gần như toàn bộ SUV 5-7 chỗ đã được đặt cho thuê hết.

Giá tăng gấp đôi ngày thường

Theo ghi nhận của phóng viên, giá cho thuê xe tự lái dịp Tết Nguyên Đán cũng tăng hơn nhiều so với ngày thường. Thậm chí so với dịp Tết Dương lịch được ghi nhận trước đó, giá cho thuê cũng cao hơn khoảng 20%.

Ví dụ, mẫu Toyota Yaris Cross ngày thường giá thuê khoảng 700.000-900.000 đồng/ngày nay đã tăng lên mức 1,5-2 triệu đồng/ngày tùy vào đời xe. Với các mẫu xe hạng sang, giá thuê đã vượt mốc 4 triệu đồng/ngày.

Chi phí cho thuê một mẫu xe trên ứng dụng đã tăng gấp đôi trong dịp Tết Nguyên Đán.

Trên các ứng dụng cho thuê xe tự lái, giá thuê xe thấp nhất ghi nhận hiện khoảng 1,4 triệu đồng/ngày nhưng chỉ còn số ít xe có sẵn.

Ví dụ, mẫu VinFast VF 6 Plus ngày thường có giá thuê khoảng 1,2 triệu đồng nay cũng tăng lên mức 2,3 triệu đồng/ngày, chưa bao gồm phí bảo hiểm thuê xe, phí giao nhận (nếu có).

Ngoài ra, các cơ sở cho thuê cũng hạn chế gói thuê ngắn 1-3 ngày trong dịp lễ Tết. Đa số các mẫu xe đều được áp dụng giá thuê theo combo trên 5 ngày. Với các khách hàng thuê xe từ 10 ngày, tổng chi phí thuê xe thường được giảm khoảng 10%.

Nhân viên tư vấn tại cơ sở cho thuê chia sẻ các gói thuê này được áp dụng cố định vào mỗi dịp Tết, nhằm hỗ trợ khách hàng di chuyển đường dài về quê, đồng thời tiết kiệm chi phí sân bãi, thuê nhân viên trực trông xe dịp Tết.

Đặc biệt năm nay, nhu cầu thuê xe điện cũng tăng cao nhờ các lợi điểm về chi phí vận hành. Chị Thục Hiền, nhân viên tư vấn ở cơ sở cho thuê xe Hoàng Phát (TP.HCM), cho biết so với các mẫu xe chạy xăng, ôtô điện đã "cạn kho" từ sớm.

Chị Hiền lý giải nguyên nhân của việc sớm hết xe đến từ nhu cầu của khách hàng và lượng xe điện vẫn còn hạn chế ở kho. Cơ sở này đang cho thuê khoảng 6 mẫu xe điện, toàn bộ đều thuộc thương hiệu VinFast với đa dạng phân khúc.

Xe điện VinFast trở thành "thế lực mới" trong nhóm xe thuê dịp Tết nhờ ưu điểm về chi phí vận hành. Ảnh: Đan Thanh.

Đây đều là những chiếc SUV điện quen thuộc với người dùng, đang hưởng ưu đãi miễn phí sạc vì vậy khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Nhìn chung, dù mức giá tăng cao và các điều kiện thuê xe có phần khắt khe hơn ngày thường, nhưng thuê xe tự lái đang dần trở thành giải pháp kinh tế hơn so với việc mua vé máy bay cho cả gia đình trong mùa cao điểm. Với các ưu đãi và lợi điểm về chi phí vận hành, nhiều khả năng xe điện cũng sớm trở thành thế lực "thống trị" mảng xe cho thuê trong những kỳ nghỉ lễ tiếp theo tại Việt Nam.