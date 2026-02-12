Lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2025 của Honda lao dốc hơn 60%

Lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2025 của Honda giảm hơn 60% do gánh nặng thuế quan Mỹ và chi phí tái cơ cấu mảng xe điện, trong bối cảnh nhu cầu EV toàn cầu đang chững lại.

Lợi nhuận trong quý tài chính thứ ba (tháng 10-12/2025) của Honda đã giảm mạnh 61% so với cùng kỳ năm trước, do chịu tác động từ thuế quan của Mỹ và các chi phí tái cơ cấu liên quan đến mảng xe điện.

Honda ghi nhận thua lỗ do doanh số xe điện suy giảm

Kết quả kém khả quan này khiến Honda trở thành hãng xe mới nhất ghi nhận thua lỗ lớn từ hoạt động EV trong bối cảnh nhu cầu đối với công nghệ này đang chững lại. Diễn biến của Honda nối tiếp những cảnh báo từ nhiều nhà sản xuất ôtô toàn cầu như Ford và Stellantis, các hãng gần đây đều công bố các khoản trích lập và ghi giảm giá trị tài sản lớn liên quan đến mảng xe điện.

Không riêng gì nhiều hãng xe khác, Honda cũng ghi nhận mức suy giảm lợi nhuận trong những tháng gần đây do nhu cầu xe điện trên toàn cầu có chiều hướng giảm dần.

Thị trường EV, đặc biệt tại Mỹ, đang suy yếu khi người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang các mẫu xe giá rẻ hơn hoặc xe hybrid, phân khúc vốn do Toyota thống lĩnh từ lâu. Mặc dù chưa từng là một "ông lớn" trong lĩnh vực xe điện, Honda cho biết mảng kinh doanh ôtô của hãng đã rơi vào tình trạng thua lỗ trong 9 tháng cuối năm (tháng 4-12/2025) do các chi phí một lần liên quan đến EV, bao gồm ghi giảm giá trị tài sản, cùng với tác động của thuế quan.

Phó Chủ tịch điều hành Noriya Kaihara phát biểu tại buổi họp công bố kết quả kinh doanh: "Thách thức hiện nay của chúng tôi là xây dựng một cơ cấu vận hành tinh gọn, có thể linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh".

Tại Mỹ, thương hiệu này chỉ phân phối duy nhất mẫu xe thuần điện Honda Prologue. Hãng tập trung vào công nghệ hybrid trên nhiều mẫu xe quen thuộc như Civic, CR-V, Accord hay Prelude.

Cụ thể, Honda báo cáo lợi nhuận hoạt động đạt 153,4 tỷ yen (khoảng 987 triệu USD ) trong giai đoạn tháng 10-12/2025, giảm 61,4% so với cùng kỳ và thấp hơn mức dự báo trung bình 174,5 tỷ yen của 9 nhà phân tích do LSEG khảo sát.

Hãng xe đến từ Nhật Bản cho biết thị trường EV tại Bắc Mỹ đã chuyển sang trạng thái "rất tiêu cực" khi các ưu đãi giảm dần và nhu cầu suy yếu, khiến lợi nhuận hoạt động trong 9 tháng bị giảm gần 270 tỷ yen.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, lợi nhuận của Honda chỉ đạt 987 triệu USD , giảm mạnh 61,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó, hãng phải đối mặt với các thách thức về thuế quan tại Mỹ.

Thuế quan của Mỹ kéo giảm thêm khoảng 280 tỷ yen kết quả kinh doanh trong cùng giai đoạn. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Honda, chiếm hơn 40% tổng doanh số toàn cầu của hãng trong giai đoạn trên.

Không riêng Honda, nhiều hãng xe lớn cũng thua lỗ do xe điện

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nhiều hãng xe khác thừa nhận đang thu hẹp tham vọng EV sau khi đánh giá sai tốc độ phổ cập của công nghệ này. Tuần trước, Stellantis cho biết sẽ ghi nhận 22,2 tỷ euro (khoảng 26,5 tỷ USD ) chi phí khi cắt giảm kế hoạch EV, nối tiếp các khoản ghi giảm tương tự tại Ford và General Motors.

Mặc dù đang phân phối nhiều mẫu xe thuần điện tại Trung Quốc, Honda cũng không tránh khỏi những khó khăn về giá bán cũng như công nghệ so với các đối thủ nội địa.

Các lãnh đạo Honda cũng cho biết hãng phải gánh thêm chi phí liên quan đến EV tại Trung Quốc - thị trường ôtô lớn nhất thế giới và hiện là thị trường lớn thứ hai của thương hiệu - dù doanh số của hãng tại đây đã gặp khó trong nhiều năm giữa quá trình điện hóa nhanh chóng. Theo ông Kaihara, Honda đang tụt hậu so với các đối thủ nội địa Trung Quốc về cả giá bán lẫn phần mềm.

Ông nhấn mạnh Honda cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc tái cấu trúc căn bản chiến lược kinh doanh, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt và sự trỗi dậy của nhiều nhà sản xuất xe mới. Trái ngược với mảng ôtô, mảng xe máy của Honda tiếp tục hoạt động tích cực, với doanh số toàn cầu được dẫn dắt bởi Ấn Độ và Brazil, góp phần bù đắp phần nào sự suy yếu của hoạt động xe hơi.

Mặc dù gặp nhiều thách thức về mảng ôtô, Honda vẫn giành được những thành quả nhất định trong mảng xe máy, cho phép hãng giữ nguyên dự báo lợi nhuận cả năm vào khoảng 550 tỷ yen.

Honda giữ nguyên dự báo lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026 ở mức 550 tỷ yen. Giám đốc Tài chính Eiji Fujimura cho biết triển vọng cả năm vẫn đối mặt với rủi ro giảm do các khoản lỗ còn lại liên quan đến mảng EV tại Mỹ, song các rủi ro này được bù đắp trong dự báo nhờ tỷ giá thuận lợi và doanh số xe vẫn cao hơn mức mà công ty từng ước tính trước đó.