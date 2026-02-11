Maserati giảm giá 'sập sàn' cho loạt xe điện Folgore

Dòng xe điện Folgore của Maserati được khuyến mại cao nhất 85.000 USD, giúp GranTurismo Folgore giờ đây trở thành lựa chọn rẻ hơn so với phiên bản chạy xăng.

Theo Carscoops, Maserati vừa gửi thông báo đến các đại lý liên quan khoản ưu đãi tiền mặt tối đa 85.000 USD cho một số mẫu xe điện Folgore.

Mức giảm giá cao nhất 85.000 USD thuộc về GranTurismo Folgore và GranCabrio Folgore 2025, cả ở phương án mua và thuê xe. Nhờ đó, GranTurismo Folgore từ giá 199.690 USD đã giảm khoảng 43%, cho phép khách hàng sở hữu xe với giá chỉ 114.690 USD .

Báo cáo từ CarsDirect cho hay đây là mức giảm giá chính hãng lớn nhất từng được ghi nhận.

Đợt khuyến mại tiền mặt do hãng xe Italy thực hiện khiến vị thế định giá giữa 2 phiên bản xăng - điện của Maserati GranTursimo chứng kiến sự đảo chiều hoàn toàn.

Phiên bản thuần xăng của GranTursimo có giá khởi điểm 159.495 USD , nghĩa là Maserati ban đầu muốn bán bản Folgore thuần điện cao hơn khoảng 40.000 USD so với bản xăng. Tuy nhiên, mẫu xe thuần điện sau giảm giá đã trở nên rẻ hơn đáng kể.

Ở một diễn biến tương tự, GranCabrio Folgore từng có giá 208.590 USD nhưng đã trở nên hấp dẫn hơn nhờ mức giảm giá 85.000 USD , tương đương thấp hơn 41% so với niêm yết.

Ngay cả Grecale Folgore vốn dễ tiếp cận hơn, hiện niêm yết ở mức 121.290 USD , cũng được Maserati áp dụng chương trình ưu đãi tiền mặt với giá trị lớn. Khách hàng chọn mua SUV thuần điện của Maserati có thể nhận khuyến mại 40.000 USD trừ thẳng vào giá xe, tương đương ưu đãi tiền mặt khoảng 33% so với niêm yết.

Sau khi áp dụng tất cả ưu đãi, Grecale Folgore chỉ còn cao hơn 1.400 USD so với mức khởi điểm 79.895 USD của Maserati Grecale phiên bản thuần xăng.

Chuyên trang Carscoops nhận định việc các đại lý Maserati khó bán loạt xe điện Folgore có thể được lý giải một cách hợp lý ngay từ đầu.

Không cái tên nào thuộc dòng Folgore của Maserati sở hữu phạm vi hoạt động đủ ấn tượng so với mặt bằng chung. Chẳng hạn, Grecale Folgore có tầm hoạt động tối đa 394 km, GranTurismo có thể chạy tối đa 369 km/lần sạc đầy còn GranCabrio chỉ có thể hoạt động trên quãng đường dài nhất 375 km giữa các lần sạc pin.

Ngoài ra, việc các mẫu xe điện Folgore của Maserati vận hành mà không có âm thanh động cơ cũng trở thành rào cản lớn. Dòng xe thuần điện Folgore vẫn được đánh giá cao về mặt ngoại hình, nhưng có vẻ chưa thể mang đến âm thanh đầy cảm xúc như người ta kỳ vọng.