Hãng xe nào là 'vua' triệu hồi?

Trong năm 2025, hãng xe nào ghi nhận nhiều lượt triệu hồi nhất?

Như mọi năm, thời điểm này là lúc các hãng xe tổng kết doanh số cũng như số lượng xe triệu hồi mỗi năm để đánh giá chất lượng sản phẩm. Và không ngoài dự đoán, tại Mỹ, Ford tiếp tục là hangx xe ghi nhận nhiều lần triệu hồi nhất, cũng như ảnh hưởng số lượng ôtô lớn nhất trong năm 2025.

Theo ghi nhận của truyền thông thị trường này, Ford đã thông báo đến 153 lệnh triệu hồi, ảnh hưởng hơn 10 triệu mẫu xe. hậm chí, Ford còn báo cáo khoản lỗ ròng 8,2 tỷ USD , một phần do chi phí 500 triệu USD dành cho đợt triệu hồi lỗi kim phun nhiên liệu. Tuy nhiên, ông Jim Farley, CEO Ford, vẫn chi mạnh tay cho các khoản thưởng cuối năm lên mức 130% lương cho khoảng 75.000 nhân viên vì đã đạt được những chỉ số chất lượng tốt nhất trong một thập kỷ qua

Nghịch lý này nằm ở cách Ford định nghĩa "chất lượng". Hãng tập trung vào chỉ số chất lượng ban đầu (Initial Quality), được đo lường trong 90 ngày đầu tiên sau khi khách hàng nhận xe.

Ford đã ghi nhận đến 153 lượt triệu hồi trong năm 2025. Ảnh: Zigwheels.

Theo báo cáo từ JD Power năm 2025, Ford dù vẫn xếp dưới mức trung bình với 193 lỗi trên 100 xe, nhưng đã giành được 4 giải thưởng cấp mẫu xe cho các dòng Mustang, F-150, Super Duty và Escape. Chính những tiến bộ ngắn hạn này đã kích hoạt cơ chế thưởng 130% theo các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm 2025.

Quyết định này của Ford cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi hãng đang đốt hàng tỷ USD vào mảng xe điện vốn đang gặp khó khăn về đầu ra.

Việc duy trì mức thưởng cao được cho là cách để Ford giữ chân nhân sự giỏi và tạo động lực tinh thần, nhưng nó lại vô tình tạo ra hình ảnh tiêu cực về sự quản lý thiếu thực tế đối với những khách hàng đang phải chịu đựng những chiếc ôtô lỗi.