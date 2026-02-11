Diện mạo Hyundai Tucson thế hệ mới ngày càng lộ rõ

Lớp ngụy trang trên Hyundai Tucson thế hệ mới đã ít đi, cho phép quan sát được nhiều hơn diện mạo của mẫu SUV cỡ C.

Theo Carscoops, nhóm nhiếp ảnh gia chuyên chụp xe thử nghiệm đã nhiều lần bắt gặp Hyundai Tucson thế hệ mới, tuy nhiên luôn đi kèm lớp ngụy trang màu đen khá dày. Gần đây, một nguyên mẫu thử nghiệm thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C đã xuất hiện với lớp ngụy trang mỏng hơn khá nhiều.

Nhờ đó, diện mạo Hyundai Tucson thế hệ tiếp theo đã ngày càng lộ rõ, mang nhiều nét tương đồng concept Crater mà hãng xe Hàn Quốc từng giới thiệu hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Hyundai Tucson 2027 sẽ ít hầm hố hơn, sở hữu phần đầu xe hoàn toàn khác biệt.

Phần lưới tản nhiệt gần như kín, bao quanh bởi đèn chạy ban ngày góc cạnh, nối liền cụm đèn pha kích thước lớn. Tại khe hút gió trung tâm, các thanh ngang được vuốt chếch lên gần khu vực trung tâm, tạo ra điểm nhấn thiết kế.

Phần thân xe với các đường cắt xẻ trước đây được thay bằng những mảng gọn gàng, cung cấp tính khí động học cao hơn và kết hợp tay nắm cửa dạng ẩn. Khoang động cơ kéo dài và nhô về phía trước, hốc bánh xe tạo hình cầu kỳ.

Phần đuôi xe chưa để lộ nhiều chi tiết, tuy nhiên hình ảnh ghi được cho thấy cụm đèn hậu kiểu cũ đã được thay bằng các đèn lớn đặt theo chiều dọc, nằm về 2 mép ngoài. Vị trí gắn biển số cũng di chuyển từ cửa cốp xuống cản sau.

Hyundai Tucson mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, đi kèm một tùy chọn hybrid mới. Phiên bản hybrid cắm sạc hiện tại nhiều khả năng cũng nhận nâng cấp đáng kể. Hyundai cũng để ngỏ khả năng bổ sung biến thể N hiệu năng cao cho mẫu SUV cỡ C.

Phiên bản N được đồn đoán sẽ là sự kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6L với motor điện ở trục sau. Cấu hình này được cho là có thể cung cấp công suất ước tính 300 mã lực cho Hyundai Tucson N, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Tại Việt Nam, Hyundai Tucson nhận bản nâng cấp giữa vòng đời hồi tháng 10/2024. Tính đến hiện tại, mẫu SUV cỡ C thương hiệu Hàn Quốc vẫn chưa đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những Mazda CX-5, Ford Territory hay mới nhất là Mitsubishi Destinator.

Hyundai Tucson hiện có 5 phiên bản, giá bán dao động 769-989 triệu đồng. Năm ngoái, Hyundai Tucson sở hữu doanh số 9.243 xe tại Việt Nam, là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu ôtô Hàn Quốc.