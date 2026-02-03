Gặp khó ở Việt Nam nhưng Hyundai đã thành công ở thị trường này

Hyundai có thể chưa đạt doanh số bán tốt tại Việt Nam, nhưng lại tăng trưởng ấn tượng tại quốc gia châu Á này.

Hyundai đã có một năm 2025 không quá thành công tại thị trường Việt khi doanh số nhóm xe đạt 53.229 chiếc, giảm đến hơn 20,7% so với kỳ báo cáo năm 2024. Trong đó, lượng xe Santa Fe bán ra thị trường giảm đến 62,2%. Tuy nhiên tại thị trường Ấn Độ, hãng lại có những bước tiến ấn tượng với doanh số tăng vượt mốc kỷ lục.

Trong tháng 1/2026, hãng ôtô Hyundai đã ghi nhận tổng doanh số tại thị trường Ấn Độ đạt 59.107 chiếc. Nếu tính cả lượng xe xuất khẩu tổng số xe bàn giao trong tháng đạt 73.137 chiếc đánh dấu bước tiến so với những tháng cuối năm ngoái. So với cùng kỳ năm 2025 doanh số nội địa của hãng đã tăng 9,5% và tổng doanh số bao gồm xuất khẩu tăng 11,5%.

Đây là minh chứng cho thấy Hyundai đang cải thiện hiệu quả kinh doanh trên cả hai phương diện là tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Điểm đáng chú ý nhất chính là cú lội ngược dòng so với tháng 12/2025 khi doanh số nội địa chỉ đạt 42.416 chiếc. Như vậy con số trong tháng 1/2026 tương ứng với mức tăng trưởng 39,35% chỉ sau một tháng.

Hyundai Creta là "trụ cột doanh số" của hãng tại Ấn Độ. Ảnh: Top Gear.

Đại diện phía Hyundai đã chia sẻ rằng sự phục hồi này đến từ việc cải thiện nguồn cung sau giai đoạn thiếu hụt trước đó cũng như khả năng chốt đơn hàng hiệu quả từ phía các đại lý. Nguồn cung ôtô dồi dào hơn giúp hãng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của những khách hàng tiềm năng vốn đã chờ đợi từ lâu.

Hai mẫu xe đóng góp công lớn nhất vào kỷ lục lần này là Venue và Aura. Mẫu SUV cỡ nhỏ Venue đạt doanh số 12.413 chiếc ghi nhận mức bán ra hàng tháng cao nhất kể từ khi ra mắt. Dòng sedan compact Aura cũng không kém cạnh với 7.978 chiếc mang về thành tích tháng tốt nhất lịch sử của mẫu xe này.

Cả hai cái tên kể trên đã chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng xe bán ra cho thấy xu hướng người dùng đang tập trung vào các sản phẩm thực dụng có giá trị sử dụng cao trong phân khúc xe phổ thông.

Bên cạnh đó các dòng xe khác như Creta vẫn giữ vững vị thế là trụ cột quan trọng của thương hiệu. Những mẫu ôtô như i20 Exter Verna và Alcazar cũng góp phần tạo nên sự đa dạng cho dải sản phẩm giúp hãng duy trì sức mạnh ở nhiều tầm giá khác nhau.