Lý do Hyundai Palisade nhận lệnh dừng bán tại Mỹ

Túi khí rèm bên của gần 570.000 xe Hyundai Palisade tại Mỹ có thể không bung ra đúng cách trong trường hợp xảy ra va chạm, tăng rủi ro hành khách bị văng ra khỏi xe.

Theo Carscoops, Hyundai Palisade là một trong những dòng xe chủ lực doanh số của hãng tại Mỹ, nhưng đang phải chịu lệnh dừng bán kèm một đợt triệu hồi.

Nguyên nhân nằm ở túi khí rèm bên của dòng SUV cỡ lớn này, được cho là sẽ không thể bung ra đúng cách khi xuất hiện va chạm.

Sự cố ảnh hưởng đến tổng cộng 568.576 xe Hyundai Palisade đời 2020-2025, nghĩa là dòng Palisade thế hệ mới vừa ra mắt gần đây sẽ không bị ảnh hưởng. Dù điều này có thể xem là tin tốt cho Hyundai, một khảo sát nhanh cho thấy nhiều đại lý ở Mỹ vẫn còn hàng trăm chiếc Palisade đời cũ chưa bán.

Trước đó vào tháng 4/2025, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết một chiếc Hyundai Palisade đời 2025 đã không thể vượt qua bài kiểm tra an toàn định kỳ.

Nguyên nhân được mô tả rằng trong quá trình kiểm tra, độ dịch chuyển đo được của mô hình đầu người bị bật ra tại khu vực ghế hàng thứ ba đã vượt quá ngưỡng cho phép - vốn quy định ở mức 3,9 inch hay xấp xỉ 100 mm.

Vụ việc này đã kích hoạt một cuộc điều tra liên quan đến Palisade tại Mỹ, và cho đến lúc này vẫn đang được tiến hành.

NHTSA thực hiện thêm một bài kiểm tra khác vào tháng 11/2025, cho ra kết quả tương tự những gì thu thập được trước đó.

Một chiếc Hyundai Palisade không vượt qua bài kiểm tra dẫn đến lệnh triệu hồi tổng cộng gần 570.000 xe ở Mỹ. Ảnh: Hyundai.

Bản thân Hyundai đã tiến hành các bài kiểm tra riêng, trên nhiều phiên bản khác nhau của Hyundai Palisade. Kết quả, hãng xe Hàn Quốc nhận ra trong một số trường hợp, Hyundai Palisade không thể đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn xe cơ giới liên bang Mỹ về giảm thiểu nguy cơ văng hành khách khỏi xe.

Hyundai đang nỗ lực khắc phục sự cố, nhưng khả năng cao toàn bộ gần 570.000 xe Palisade thuộc diện triệu hồi đều “dính” lỗi liên quan đến túi khí rèm. Thông báo cho chủ xe dự kiến được Hyundai gửi đi vào ngày 23/3.

Ở thời điểm hiện tại, Hyundai đã ban hành lệnh dừng bán với các xe Palisade bị ảnh hưởng. Tổng cộng 633 xe Palisade vẫn còn lưu kho tại đại lý Hyundai ở Mỹ và sẽ tiếp tục “nằm kho” trong thời gian tới, cho đến khi hãng tìm ra giải pháp khắc phục.