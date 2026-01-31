Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gần 100.000 xe Hyundai và Kia có thể bị lỗi màn hình

  • Thứ bảy, 31/1/2026 15:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đợt triệu hồi quy mô lớn vừa được thông báo, ảnh hưởng gần 100.000 chủ xe Hyundai và Kia tại Mỹ.

Một đợt triệu hồi quy mô lớn vừa được công bố tại Mỹ dành cho các dòng xe đời mới của Hyundai và Kia do sự cố liên quan đến cụm màn hình hiển thị thông tin.

Vấn đề này xuất phát từ một lỗi kỹ thuật trong mạch tích hợp quản lý nguồn điện do đối tác Hyundai Mobis sản xuất. Khi xe đang di chuyển các nhiễu điện tử trong mạch có thể khiến hệ thống điều khiển bị xung đột dẫn đến việc màn hình kỹ thuật số bị khởi động lại liên tục hoặc tự động chuyển sang chế độ bảo vệ quá nhiệt và tắt hoàn toàn.

Phía Hyundai cho biết đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 41.651 xe bao gồm hàng loạt mẫu xe thuộc đời 2026 như Ioniq 5, Kona, Palisade, Santa Fe và Tucson.

Kia, Hyundai anh 1

Màn hình trên các mẫu xe của Hyundai và Kia có thể bất ngờ bị tắt khi xe đang lưu thông. Ảnh: Hyundai.

Trong khi đó Kia cũng ghi nhận 42.677 phương tiện gặp sự cố tương tự trên các dòng xe như EV9, Sportage, Sorento và Carnival. Khi màn hình gặp lỗi người lái sẽ không thể quan sát các thông tin vận hành thiết yếu như tốc độ xe áp suất lốp hoặc các đèn cảnh báo quan trọng làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm trên đường.

Đại diện hai hãng xe Hàn Quốc đã chia sẻ rằng các thông báo triệu hồi chính thức sẽ bắt đầu được gửi tới khách hàng từ cuối tháng 3 năm 2026. Đối với các dòng xe có hỗ trợ công nghệ cập nhật từ xa lỗi phần mềm này có thể được khắc phục thông qua bản vá qua mạng (OTA) mà không cần đến đại lý.

Tuy nhiên với những mẫu xe không hỗ trợ tính năng này chủ sở hữu sẽ phải mang xe đến các trung tâm dịch vụ ủy quyền để được cài đặt lại phần mềm quản lý nguồn điện mới hoàn toàn miễn phí.

Đan Thanh

theo Carscoops

Kia Hyundai màn hình triệu hồi

