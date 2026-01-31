Mazda CX-90 dính 'scandal' mất an toàn

Hơn 40.000 chiếc Mazda CX-90 có thể bị triệu hồi lần 2 tại Mỹ do lỗi liên quan đến vô lăng, gây nguy hiểm cho người lái.

Mẫu xe Mazda CX-90 từng là tâm điểm của một đợt triệu hồi lớn vào đầu năm 2024 tại Mỹ nhằm xử lý hiện tượng "tay lái dính" gây mất an toàn cho người điều khiển.

Tuy nhiên gần 2 năm sau khi chiến dịch khắc phục được triển khai Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã phải mở lại cuộc điều tra để xác định liệu các biện pháp của hãng xe Nhật Bản có thực sự giải quyết dứt điểm vấn đề hay không.

Nguyên nhân ban đầu của đợt triệu hồi mã hiệu 24V022 được xác định là do bánh răng trục vít trong hệ thống lái có thể bị nóng lên quá mức khiến chất bôi trơn mất tác dụng.

Điều này dẫn đến việc lực đánh lái thay đổi đột ngột và không nhất quán gây khó khăn cho tài xế khi điều hướng. Giải pháp mà Mazda đưa ra lúc đó là bôi thêm mỡ bôi trơn mới và cập nhật phần mềm điều khiển để phát hiện sớm lỗi trước khi sự cố xảy ra.

Trái với kỳ vọng từ phía nhà sản xuất cơ quan chức năng hiện vẫn tiếp tục nhận được ít nhất 26 khiếu nại từ người tiêu dùng Mỹ về việc tay lái đột ngột nặng hơn bình thường trong lúc lái xe dù họ đã mang xe đi sửa chữa theo diện triệu hồi.

NHTSA cảnh báo rằng bất kỳ sự thay đổi bất ngờ nào về lực lái đều có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm đặc biệt là khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao trên đường cao tốc hoặc khi tài xế thực hiện các thao tác tránh chướng ngại vật khẩn cấp.

Mazda CX-90 từng bị triệu hồi lần đầu tiên vào năm 2024 với lỗi tương tự tại Mỹ. Ảnh: Đan Thanh.

Hiện tại cuộc điều tra mới mang mã số RQ26002 đang bao quát khoảng 43.752 chiếc Mazda CX-90 đời 2024 được bán ra tại thị trường Mỹ.

Phía cơ quan điều tra tin rằng có ít nhất 2 vụ tai nạn có thể liên quan trực tiếp đến lỗi kỹ thuật này dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong hay chấn thương nghiêm trọng nào. Trong trường hợp NHTSA kết luận các biện pháp sửa chữa trước đây là không thỏa đáng Mazda chắc chắn sẽ phải thực hiện một đợt triệu hồi mới với phương án khắc phục triệt để hơn.

Mazda CX-90 cũng vừa được nhận đặt cọc tại Việt Nam vào cuối tháng một. Đây là mẫu SUV full-size mang công nghệ PHEV, nhiều khả năng được phân phối dưới dạng nhập khẩu thay vì lắp ráp trong nước.

Hiện chưa rõ liệu lô xe dự kiến giao đến tay người dùng Việt trong tương lai có liên quand dến hơn 40.000 chiếc CX-90 bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này hay không.