Toyota Hilux 2026 đã có thể chia lại miếng bánh thị phần bán tải Việt?

Lột xác ngoại hình, trang bị động cơ diesel 2.8L làm tiêu chuẩn, Toyota Hilux 2026 đã đủ sức trở thành đối trọng của Ford Ranger tại thị trường Việt Nam?

Sau nhiều đồn đoán, Toyota Hilux 2026 vừa có màn ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam. Xe có 3 phiên bản sử dụng máy dầu tăng áp dung tích 2.8L, giá bán lần lượt 632 triệu đồng ở bản Standard, 706 triệu đồng cho bản Pro và 903 triệu đồng ở bản Trailhunter cao cấp nhất.

Giữa lúc Ford Ranger vẫn là "ông kẹ" trên thị trường bán tải Việt, liệu Toyota Hilux 2026 với màn lột xác ngoại hình, nâng cấp động cơ nhưng vẫn giữ khoảng giá dễ tiếp cận bậc nhất sẽ có đủ khả năng chia lại miếng bánh thị phần?

Lột xác ngoại hình

Một cuộc lột xác về mặt ngoại hình đã được Toyota triển khai cho mẫu bán tải cỡ trung.

Nhìn từ chính diện, dễ nhận thấy Toyota Hilux 2026 là một mẫu bán tải Nhật Bản vừa trẻ trung, hiện đại vừa cứng cáp, khỏe khoắn.

Tổng thể tạo thành từ nhiều đường nét cắt xẻ mạnh, Toyota Hilux còn gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt 3D dạng đục lỗ - thiết kế tương tự Toyota Corolla Cross đang bán ở Việt Nam.

Cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng bóng Bi-LED dạng thấu kính, đặt cùng đèn ban ngày thiết kế mỏng và bố trí ngang hàng với logo Toyota dạng chữ.

Logo thương hiệu dạng chữ cũng được sử dụng ở đuôi xe. Cụm "Toyota" cỡ lớn bố trí trên nắp thùng xe là điểm nổi bật của Hilux khi nhìn từ phía sau.

Thân xe Toyota Hilux dài hơn 5 m, có các điểm nhấn gồm ốp trang trí màu đen, bậc bước lên xuống hay mâm xe thiết kế hoàn toàn mới - kích thước 17 inch ở bản Pro và 18 inch ở bản Trailhunter.

Toyota Hilux thế hệ mới sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.320 x 1.855 x 1.815 mm, chiều dài cơ sở 3.085 mm. Khoảng sáng gầm xe 312 mm là tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản.

Khoang lái Toyota Hilux cũng xuất hiện nhiều đường nét cứng cáp và góc cạnh, dựa trên triết lý "mạnh mẽ và linh hoạt".

Ở phiên bản cao nhất, màn hình sau vô lăng dạng kỹ thuật số kích thước 12 inch, đặt ngang hàng màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch. Phiên bản Trailhunter của xe cũng có bộ ghế ngồi bọc da, chỉnh điện 10 hướng ở ghế lái.

Chỉ ở phiên bản cao cấp nhất, Toyota Hilux mới được trang bị gói công nghệ an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense, gồm một số tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn...

Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay phanh hỗ trợ đỗ xe, hệ thống hỗ trợ đổ đèo và camera 360 cũng chỉ có ở Toyota Hilux Trailhunter.

Hệ thống điều hòa của xe là loại tự động 2 vùng ở bản cao nhất, nhưng tính năng lọc bụi mịn PM2.5 là trang bị tiêu chuẩn ở Toyota Hilux bản mới.

Các phiên bản số tự động của Toyota Hilux được trang bị cần số dạng thẳng hàng, kết hợp cùng phanh tay điện tử. Bản cao cấp nhất Trailhunter có núm xoay chọn chế độ lái và thêm lẫy gài cầu tương thích với hệ dẫn động 4x4.

Động cơ "tăng chấm"

So với dòng Hilux tiền nhiệm trang bị động cơ diesel 2.4L, Toyota Hilux 2026 đã "tăng chấm" khối động cơ.

Giờ đây, động cơ diesel tăng áp 2.8L là tiêu chuẩn trên mẫu bán tải cỡ trung thương hiệu Toyota. Khối động cơ này cung cấp công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm hoặc 500 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp tùy phiên bản.

Như đề cập phía trên, Toyota Hilux 2026 đã được trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao Toyota Safety Sense trên phiên bản Trailhunter.

Tuy nhiên, khả năng di chuyển địa hình mới là điểm cộng của bất kỳ mẫu bán tải nào và trên Toyota Hilux Trailhunter, hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS (Multi-Terrain Select) lần đầu được trang bị.

Hãng xe Nhật Bản cho biết MTS giúp tối ưu khả năng kiểm soát lực kéo của Toyota Hilux trên nhiều dạng địa hình khác nhau, từ đó gia tăng độ an toàn và sự tự tin cho người lái khi di chuyển trong những điều kiện phức tạp.

Bên cạnh đó, hệ thống lái trợ lực điện EPS - chỉ có ở bản Trailhunter cao cấp nhất - cũng hỗ trợ cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, tăng độ tự nhiên trong cảm giác lái và nâng cao trải nghiệm của người dùng với thế hệ mới của mẫu bán tải Toyota.

Đã đủ để chia lại "miếng bánh" thị phần bán tải?

Kết thúc năm 2025, Ford Ranger tiếp tục là cái tên dẫn đầu phân khúc bán tải khi sở hữu doanh số tương đương khoảng 69% tổng lượng tiêu thụ bán tải ở Việt Nam.

Với 18.692 xe Ranger bán ra trong khi doanh số các đối thủ cộng lại chỉ ở mức 8.401 xe, có lẽ không quá lời khi nhận định rằng bán tải tại thị trường Việt Nam vẫn đang là sân chơi riêng của đại diện thương hiệu Mỹ.

Trong khi đó, doanh số Toyota Hilux lại sa sút thấy rõ trong tháng cuối năm 2025 - diễn biến khá hợp lý trước khi thế hệ mới của một mẫu xe chuẩn bị có màn ra mắt thị trường.

Do vậy, Toyota Hilux chỉ có thể kết năm 2025 với vị trí thứ ba phân khúc bán tải, xếp sau Ford Ranger và bán ít hơn cả Mitsubishi Triton (4.303 xe).

Ford Ranger áp đảo phân khúc bán tải ở Việt Nam Cơ cấu doanh số bán tải ở Việt Nam trong năm 2025 (Số liệu: VAMA) Nhãn Ford Ranger Mitsubishi Triton Toyota Hilux Isuzu D-Max

xe 18692 4303 3501 597

Khi một mẫu xe mới trình làng, hoặc được giới thiệu thế hệ mới, bản nâng cấp, một câu hỏi quen thuộc lại thường xuyên xuất hiện: Liệu rằng màn ra mắt này có đủ để lật đổ sự thống trị của một cái tên nào đó hay không.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới có đủ khả năng chiến thắng Ford Everest, Mazda CX-5 có đủ khả năng duy trì vị thế trước Mitsubishi Destinator, hay ngay trong chính phân khúc bán tải - Mitsubishi Triton thế hệ mới đã có thể trở thành đối trọng đủ lớn dành cho Ford Ranger hay chưa.

Hẳn nhiên Toyota Hilux 2026 cũng phải đối diện với câu hỏi tương tự.

Ford Ranger nhiều khả năng vẫn sẽ là cái tên dẫn đầu, nhưng Toyota Hilux với màn lột xác này hoàn toàn có thể tạo ra "cơn sóng" đủ lớn trên thị trường bán tải.

Khi ra mắt, Toyota Hilux 2026 có giá 632-903 triệu đồng. Ford Ranger hiện có giá từ 707 triệu đến 1,039 tỷ đồng (chưa bao gồm biến thể Raptor), Mitsubishi Triton có giá 655-924 triệu đồng cho 3 phiên bản còn khoảng giá của Isuzu D-Max là 650-880 triệu đồng.

Mitsubishi Triton và Toyota Hilux là những mẫu bán tải Nhật Bản đáng chú ý ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Như vậy, Toyota Hilux có giá bán dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc bán tải tại Việt Nam hiện nay. Ngay cả khi đặt cạnh mức giá niêm yết 668-999 triệu đồng trước đó của chính Hilux, thế hệ mới của mẫu bán tải cỡ trung thương hiệu Toyota vẫn là một lựa chọn "rẻ".

Không những vậy, Toyota Hilux còn là lựa chọn hiếm hoi ở phân khúc bán tải cỡ trung duy trì khối động cơ 2.8L. Động cơ "nhiều chấm" vừa là điểm mạnh, vừa là yếu tố có thể khiến Toyota Hilux 2026 ít nhiều gặp khó tại thị trường Việt trong tương lai.

Với những người yêu thích bán tải máy dầu và khối động cơ ồn ào khi vận hành, Toyota Hilux 2026 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc ở tầm giá 900 triệu đồng.

Tuy nhiên khi quá trình triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) đang diễn ra tại các thành phố lớn ở Việt Nam, động cơ diesel tăng áp dung tích 2.8L lại là một bài toán khó cho hãng xe Nhật Bản.

Cần phải lưu ý rằng theo thông tin do hãng công bố, Toyota Hilux thế hệ mới dù "tăng chấm" vẫn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 - tức đảm bảo khả năng lưu thông tại LEZ trong thời gian dài tiếp theo.

Tuy nhiên, tâm lý khách hàng sẽ ít nhiều dao động khi nhìn vào thông số động cơ và dễ có sự so sánh, cân nhắc các mẫu xe khác - thậm chí nghiêng hẳn về các lựa chọn ôtô năng lượng mới như xe điện và xe hybrid.

Theo nhận định của Tri Thức - Znews, phiên bản Pro của Toyota Hilux 2026 với giá bán 706 triệu đồng có thể sẽ trở thành trụ cột doanh số của mẫu bán tải Toyota trong lần ra mắt này. Từ đây, Toyota Hilux có thể sở hữu sức bán tốt, thậm chí bỏ xa thành tích bán hàng của đồng hương Mitsubishi Triton - nhưng sẽ còn cách khá xa ngôi đầu mà Ford Ranger đang nắm giữ.

Câu chuyện muôn thuở của ôtô nhập khẩu tại thị trường Việt Nam luôn là nguồn cung và nỗi lo đội giá. Nếu Toyota Hilux có thể kiểm soát tốt vấn đề này, triển vọng về một cú bùng nổ doanh số trong năm 2026 dành cho Toyota ở phân khúc bán tải là hoàn toàn khả thi.