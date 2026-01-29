Màn 'độc diễn' của Ford Ranger trên thị trường bán tải

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sức bán áp đảo của Ford Ranger tại thị trường Việt Nam. Nhóm bán tải Nhật dù tăng trưởng doanh số vẫn khó có khả năng cạnh tranh sòng phẳng.

Sau khi Mazda BT-50 dừng bán, phân khúc bán tải ở Việt Nam hiện chỉ còn 5 đại diện. Duy nhất Ford Ranger là mẫu xe đến từ một thương hiệu Mỹ, 4 cái tên còn lại đều là những mẫu bán tải Nhật Bản, gồm Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max và Nissan Navara.

Trong số này, duy nhất Nissan Navara không được chia sẻ doanh số cụ thể tại thị trường Việt Nam.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy Ford Ranger tiếp tục là bán tải được khách Việt chọn mua nhiều nhất năm qua, biến đường đua doanh số phân khúc này gần như trở thành "sàn diễn" của riêng mẫu bán tải Mỹ.

Áp đảo các đối thủ

Báo cáo do VAMA chia sẻ cho thấy Ford Ranger đạt lượng tiêu thụ 18.692 xe sau 12 tháng của năm vừa rồi. Trong đó, tháng 12/2025 ghi nhận doanh số Ford Ranger đạt 2.199 xe - mức cao nhất từ đầu năm.

Ford Ranger duy trì danh hiệu "vua bán tải" với thành tích bán hàng thường kỳ năm qua luôn duy trì trên 1.000 xe/tháng. Doanh số lũy kế gần 18.700 xe tại Việt Nam tương đương trung bình cứ mỗi tháng, khách hàng cả nước lại mua gần 1.558 xe bán tải Ford Ranger.

Ford Ranger bán áp đảo các đối thủ cùng phân khúc bán tải Cơ cấu doanh số bán tải ở Việt Nam trong năm 2025 (Số liệu: VAMA) Nhãn Ford Ranger Mitsubishi Triton Toyota Hilux Isuzu D-Max

xe 18692 4303 3501 597

Nhóm bán tải được thống kê doanh số còn có Mitsubishi Triton, Toyota Hilux và Isuzu D-Max. Trong đó, Mitsubishi Triton bán được 4.303 xe sau 12 tháng, Toyota Hilux tích lũy được doanh số 3.501 xe còn lượng tiêu thụ của Isuzu D-Max là 597 xe.

Như vậy trong năm 2025, Ford Ranger tiếp tục là cái tên bán áp đảo các đối thủ cùng phân khúc bán tải. Riêng mẫu xe thương hiệu Mỹ đóng góp đến 69% trong tổng cộng hơn 27.000 bán tải mà khách Việt đã mua.

Sức bán tốt của Ford Ranger không những giúp duy trì danh hiệu "vua bán tải" mà còn giúp mẫu xe này góp mặt trong nhóm đầu bán chạy.

Dữ liệu bán hàng cho thấy Ford Ranger cùng với Mitsubishi Xpander cũng là 2 mẫu xe xăng sở hữu doanh số tốt nhất thị trường ôtô Việt Nam trong năm 2025.

Kỳ vọng gì ở nhóm bán tải Nhật?

Trước khi bất kỳ mẫu bán tải nào của Trung Quốc hay Hàn Quốc có dịp ra mắt khách Việt, phân khúc này vẫn tiếp tục là đường đua doanh số giữa Ford Ranger và nhóm bán tải các thương hiệu Nhật Bản.

So với năm ngoái, lượng tiêu thụ bán tải ở Việt Nam trong năm 2025 vẫn tăng trưởng khá tốt. Dù chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với Ford Ranger, những Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Isuzu D-Max đều đã bán tốt hơn cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ đó, tổng lượng tiêu thụ bán tải ở Việt Nam thành công tăng trưởng từ 23.163 xe lên thành 27.093 xe, bất chấp thực tế rằng số lượng mẫu xe đại diện giảm đi sau sự rút lui từ Mazda BT-50.

Bán tải ở Việt Nam vẫn tăng trưởng doanh số. Ảnh: Phúc Hậu.

Ghi nhận tín hiệu lạc quan nhưng không thể phủ nhận bán tải Nhật vẫn chưa thể dễ tìm khách mua ở Việt Nam.

Trong tổng cộng hơn 27.000 xe bán tải đến tay khách Việt năm vừa rồi, Mitsubishi Triton chỉ đóng góp tỷ lệ gần 16%, Toyota Hilux khoảng 13% còn Isuzu D-Max ở mức khiêm tốn 2,2%.

Sự áp đảo của Ford Ranger khiến các mẫu bán tải Nhật buộc phải thay đổi nếu muốn cạnh tranh. Tháng 9/2024, Mitsubishi Triton thế hệ mới ra mắt khách Việt, trước khi Isuzu D-Max bản mới trình làng một tháng sau đó tại sự kiện VMS 2024.

Trước đó vào tháng 7/2024, Nissan Navara cũng được giới thiệu phiên bản mới đến khách Việt, nâng cấp nội thất và điều chỉnh giá bán giảm nhẹ. Mẫu xe này không được chia sẻ doanh số, do đó không rõ chính xác tình hình tại Việt Nam.

Mazda BT-50 thế hệ mới cũng kịp chào sân thị trường Đông Nam Á vào cuối tháng 12/2024. Sở hữu ngoại hình lột xác, mẫu bán tải này từng được đồn đoán sẽ sớm có mặt tại Việt Nam, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tiến triển.

Riêng với Toyota Hilux, thế hệ mới nhất của xe được giới thiệu toàn cầu vào đầu tháng 11/2025 và sẽ chính thức trình làng khách Việt ngay trong tuần này. Ở thế hệ mới, Toyota Hilux lột xác về ngoại hình, bao gồm mặt ca-lăng đục lỗ tương tự Corolla Cross, cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED thanh mảnh, logo Toyota dạng chữ ở đầu và đuôi xe...

Toyota Hilux thế hệ mới sẽ sớm ra mắt khách hàng Việt Nam. Ảnh: Toyota.

Số lượng phiên bản, cấu hình chi tiết của Toyota Hilux vẫn chưa được tiết lộ. Ở nước ngoài, Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt cùng một tùy chọn thuần điện, tuy nhiên khả năng phiên bản này được mang về Việt Nam là rất thấp.

Ở một phương án hấp dẫn hơn, Toyota có thể giới thiệu phiên bản MHEV của Toyota Hilux trong đợt nâng cấp này. Phiên bản hybrid nhẹ của Toyota Hilux vẫn dùng động cơ diesel 2.8L, kết hợp cùng hệ thống hybrid 48 V giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu.

Nhìn chung, màn ra mắt của Toyota Hilux thế hệ mới có thể sẽ khiến cuộc đua doanh số ở phân khúc bán tải có sự biến động. Không dễ để Hilux thách thức ngôi đầu vững chắc mà Ranger đang nắm giữ, nhưng mẫu xe bán tải của Toyota có thể sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh trước Mitsubishi Triton.