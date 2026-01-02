Siêu bán tải Ram TRX thế hệ mới ra mắt, mạnh 777 mã lực

Mẫu bán tải hạng nặng thế hệ mới của Ram có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đầy 4 giây.

Sau thời gian "nhá hàng", mẫu siêu bán tải của Ram đã chính thức ra mắt với tên Ram 1500 SRT TRX 2027, đánh dấu sự hồi sinh của bộ phân hiệu năng cao SRT lừng danh từ Ram.

Thiết kế ngoại thất của phiên bản 2027 vẫn giữ được những đường nét cơ bắp đặc trưng với thân xe rộng hơn 20 cm so với các dòng 1500 tiêu chuẩn.

Bên trong cabin, Ram trang bị cho người dùng một không gian xa hoa với màn hình trung tâm 14,5 inch cùng dàn âm thanh Harman Kardon 19 loa và hàng ghế tích hợp đầy đủ các tính năng sưởi, thông gió lẫn massage.

Trái tim của con quái vật này là khối động cơ V8 siêu nạp dung tích 6.2 lít đã được tinh chỉnh để đạt mức công suất lên tới 777 mã lực và mô-men xoắn cực đại 921 Nm. Với sức mạnh này thì chiếc ôtô đồ sộ của Ram có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong vòng 3,5 giây, ngang nhiều mẫu sedan thể thao trên thị trường.

Để kiểm soát nguồn sức mạnh khổng lồ này, thương hiệu tiếp tục tin dùng hộp số tự động 8 cấp kết hợp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số phụ 2 cấp. Khả năng vận hành địa hình của TRX 2027 vẫn được duy trì ở mức cao nhờ bộ giảm xóc Bilstein e2 Blackhawk thế hệ mới có khả năng thích ứng và điều chỉnh liên tục lực nén cũng như độ hồi của giảm chấn.

Ram TRX Bloodshot Night edition với nhiều chi tiết ngoại thất carbon. Ảnh: RAM.

Hệ thống treo này không chỉ mang lại sự êm ái khi di chuyển trên đường phố mà còn giúp chiếc ôtô có thể thực hiện những cú nhảy cao và hạ cánh an toàn mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc khung gầm.

Các thông số kỹ thuật khác như trục sau Dana 60 cùng khoảng sáng gầm xe gần 30 cm tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong làng bán tải off-road của TRX.

Mức giá khởi điểm cho mẫu siêu bán tải này được công bố là 102.290 USD và dự kiến những chiếc ôtô đầu tiên sẽ có mặt tại các đại lý vào nửa cuối năm 2026. Ngoài ra hãng còn tung ra phiên bản đặc biệt Bloodshot Night Edition với phối màu đen đỏ độc đáo và các chi tiết bằng sợi carbon dành riêng cho những khách hàng muốn tìm kiếm sự khác biệt hoàn toàn.