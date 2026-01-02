Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu bán tải Ram TRX thế hệ mới ra mắt, mạnh 777 mã lực

  • Thứ sáu, 2/1/2026 08:09 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Mẫu bán tải hạng nặng thế hệ mới của Ram có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đầy 4 giây.

Sau thời gian "nhá hàng", mẫu siêu bán tải của Ram đã chính thức ra mắt với tên Ram 1500 SRT TRX 2027, đánh dấu sự hồi sinh của bộ phân hiệu năng cao SRT lừng danh từ Ram.

Thiết kế ngoại thất của phiên bản 2027 vẫn giữ được những đường nét cơ bắp đặc trưng với thân xe rộng hơn 20 cm so với các dòng 1500 tiêu chuẩn.

Bên trong cabin, Ram trang bị cho người dùng một không gian xa hoa với màn hình trung tâm 14,5 inch cùng dàn âm thanh Harman Kardon 19 loa và hàng ghế tích hợp đầy đủ các tính năng sưởi, thông gió lẫn massage.

Trái tim của con quái vật này là khối động cơ V8 siêu nạp dung tích 6.2 lít đã được tinh chỉnh để đạt mức công suất lên tới 777 mã lực và mô-men xoắn cực đại 921 Nm. Với sức mạnh này thì chiếc ôtô đồ sộ của Ram có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong vòng 3,5 giây, ngang nhiều mẫu sedan thể thao trên thị trường.

Để kiểm soát nguồn sức mạnh khổng lồ này, thương hiệu tiếp tục tin dùng hộp số tự động 8 cấp kết hợp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số phụ 2 cấp. Khả năng vận hành địa hình của TRX 2027 vẫn được duy trì ở mức cao nhờ bộ giảm xóc Bilstein e2 Blackhawk thế hệ mới có khả năng thích ứng và điều chỉnh liên tục lực nén cũng như độ hồi của giảm chấn.

RAM, ban tai anh 1

Ram TRX Bloodshot Night edition với nhiều chi tiết ngoại thất carbon. Ảnh: RAM.

Hệ thống treo này không chỉ mang lại sự êm ái khi di chuyển trên đường phố mà còn giúp chiếc ôtô có thể thực hiện những cú nhảy cao và hạ cánh an toàn mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc khung gầm.

Các thông số kỹ thuật khác như trục sau Dana 60 cùng khoảng sáng gầm xe gần 30 cm tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong làng bán tải off-road của TRX.

Mức giá khởi điểm cho mẫu siêu bán tải này được công bố là 102.290 USD và dự kiến những chiếc ôtô đầu tiên sẽ có mặt tại các đại lý vào nửa cuối năm 2026. Ngoài ra hãng còn tung ra phiên bản đặc biệt Bloodshot Night Edition với phối màu đen đỏ độc đáo và các chi tiết bằng sợi carbon dành riêng cho những khách hàng muốn tìm kiếm sự khác biệt hoàn toàn.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Gần 28.000 xe Audi gặp lỗi liên quan ghế trẻ em

Khi cố định ghế trẻ em trên số xe Audi này bằng dây đai an toàn, hệ thống bảo vệ hành khách sẽ không hoạt động đúng cách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

20 giờ trước

Siêu xe Ferrari 488 Pista Piloti giá hơn 1,1 triệu USD

Phiên bản hiệu năng cao Ferrari 488 Pista Piloti được mô phỏng theo mẫu xe đua Ferrari 488 GTE vô địch phân hạng LM GTE Pro trong mùa giải WEC 2017

22 giờ trước

Đan Thanh

theo Motor1

RAM bán tải RAM TRX TRX SRT

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý