Chơi Tết bằng ôtô, đừng để bị phạt nguội

Một số lưu ý khi chơi Tết bằng ôtô, trong đó bao gồm kiểm tra xe trước khi di chuyển, tuân thủ luật để đảm bảo an toàn và tránh phạt nguội.

Dịp Tết Dương lịch, nhiều gia đình dự kiến lựa chọn ôtô làm phương tiện di chuyển về quê, đi du lịch. Giá bán ôtô ngày càng rẻ, dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng phát triển mạnh giúp việc chơi Tết bằng ôtô ngày càng phổ biến hơn tại Việt Nam.

Để có chuyến đi an toàn và trọn vẹn, dưới đây là một số lưu ý khi cầm lái ôtô trong dịp Tết Dương lịch.

Tránh vi phạm để không bị phạt nguội

An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi chuyến hành trình. Dịp Lễ, Tết lưu lượng giao thông có xu hướng tăng cao, đảm bảo an toàn do đó cũng cần được chú trọng hơn.

Điều khiển xe đúng tốc độ quy định, không vượt đèn đỏ, không sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe, thắt dây an toàn đầy đủ... là những lưu ý hàng đầu khi cầm lái ôtô đưa gia đình đi chơi Tết.

An toàn là ưu tiên hàng đầu khi chơi Tết bằng ôtô. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Bên cạnh đảm bảo an toàn, việc có ý thức tuân thủ nghiêm các quy định giao thông cũng giúp tài xế tránh được các khoản phạt nguội.

Như Tri Thức - Znews từng nhiều lần đề cập trong các bài viết trước đây, hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI đang dần được triển khai rộng khắp tại nhiều tuyến đường dô thị, cao tốc ở Việt Nam.

Các camera AI này có độ phân giải cao, do đó có thể ghi nhận rõ ràng các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ, lái xe quá tốc độ...

Nếu bị phát hiện vi phạm, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt nguội đến hàng chục triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo nội dung Nghị định 168.

Camera AI có thể phát hiện lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chẳng hạn, người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu sẽ bị phạt số tiền 18-20 triệu đồng, thay vì 4-6 triệu đồng như các quy định trước đây. Người cầm lái ôtô cũng sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, hoặc trừ đến 10 điểm nếu vượt đèn đỏ và gây tai nạn.

Nhìn chung, việc tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ một mặt giúp đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách, mặt khác giúp tài xế tránh được các khoản phạt nguội đến vài chục triệu đồng.

Kiểm tra kỹ phương tiện

Các chuyến hành trình dịp Lễ, Tết thường dài gấp nhiều lần so với nhu cầu di chuyển thông thường. Do đó, việc kiểm tra kỹ ôtô trước khi khởi hành là rất quan trọng để đảm bảo chuyến đi diễn ra trọn vẹn, an toàn.

Tình trạng của 4 bốn bánh xe, lốp dự phòng, ắc-quy, dầu phanh, dầu động cơ hay nước làm mát, nước rửa kính... đều cần trải qua các bước kiểm tra và bảo dưỡng đúng cách trước chuyến đi.

Đèn chiếu sáng, lốp xe là những hạng mục cần kiểm tra trước các chuyến đi chơi Tết bằng ôtô. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Các dụng cụ hỗ trợ khác như dây câu bình ắc-quy, bộ đồ nghề thay lốp, thiết bị bơm lốp cũng nên được chuẩn bị sẵn để tài xế có thể kịp thời xử lý trong trường hợp không may xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, tài xế cũng cần kiểm tra hoạt động của cụm đèn chiếu sáng để đảm bảo xe có thể di chuyển an toàn vào ban đêm, khi điều kiện ánh sáng không đảm bảo. Các đèn tín hiệu ở đầu và đuôi xe, đèn xi-nhan cũng cần được kiểm tra cùng lúc để chắc chắn tất cả đều hoạt động bình thường.

Chuẩn bị kỹ lộ trình

Lưu lượng giao thông tăng cao dịp Lễ, Tết là nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng quá tải, tắc nghẽn ở cửa ngõ các thành phố lớn, trên cao tốc, quốc lộ thậm chí tỉnh lộ và những tuyến đường gom.

Do đó, tài xế cần lên kế hoạch chi tiết về thời gian khởi hành và tuyến đường dự định đi để chủ động "né" những điểm nghẽn phổ biến, rút ngắn phần nào thời gian di chuyển.

Chẳng hạn, việc khởi hành vào khung giờ sáng sớm được nhiều người cân nhắc do có thể giúp tránh được luồng giao thông di chuyển ra khỏi các thành phố lớn. Tuy nhiên, mẹo này có thể "phản tác dụng" bởi khi nhiều người cùng chọn phương án di chuyển sớm, lượng xe đổ ra đường sẽ lớn không khác gì lúc cao điểm.

Một trong những giải pháp tài xế có thể cân nhắc là sử dụng các ứng dụng điều hướng trên thiết bị di động, chẳng hạn Google Maps, Apple Maps hoặc Here Maps. Các ứng dụng này cung cấp nhiều phương án di chuyển, tài xế có thể theo đó lựa chọn cung đường phù hợp nhất cho hành trình của mình.

Sử dụng ứng dụng điều hướng trên thiết bị di động để lên lộ trình thích hợp, tránh kẹt xe. Ảnh: Xuân Sang.

Việc lên kế hoạch rõ ràng cho lộ trình di chuyển cũng giúp ích nhiều cho tài xế ôtô điện.

Phần lớn ôtô điện tại Việt Nam hiện nay sở hữu phạm vi hoạt động tối đa mỗi lần sạc đến vài trăm km, tuy nhiên cả xe lẫn tài xế đều cần nghỉ ngơi. Định sẵn một tuyến đường với điểm nghỉ phù hợp, có trạm sạc công cộng sẽ là lý tưởng để xe và người được "phục hồi" sau vài giờ di chuyển liên tục.