Vội vã tìm thuê xe khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch bất ngờ kéo dài

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch thay đổi bất ngờ khiến nhiều người bị động khi lên kế hoạch di chuyển. Tuy nhiên, việc thuê xe tự lái hoặc có tài xế hiện tại nhìn chung khá dễ dàng.

Sau khi Chính phủ chốt phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục, anh Phúc Thành (33 tuổi, TP.HCM) vội vã lên kế hoạch du lịch bằng ôtô. "Nhiệm vụ" đầu tiên mà anh cần thực hiện ngay là tìm thuê xe, cả tự lái hoặc có tài, để đưa cả gia đình về quê ăn Tết với ông bà.

Vội vã tìm thuê xe

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Phúc Thành cho biết do lịch nghỉ Tết Dương lịch kéo dài bất ngờ, anh có phần bị động khi tìm thuê xe, lên kế hoạch đi chơi cho cả gia đình.

"Vì nhà có con nhỏ, chúng tôi ưu tiên di chuyển bằng ôtô riêng. Thông thường vào các kỳ nghỉ, tôi sẽ chọn thuê xe tự lái để chủ động di chuyển. Đợt này gấp rút quá, nếu không có xe tự lái thì tôi sẽ chấp nhận thuê xe có tài", anh Phúc Thành cho biết.

Theo quan sát của Tri Thức - Znews, do lịch nghỉ Tết Dương lịch thay đổi có phần đột ngột, các dịch vụ cho thuê xe có tài, xe tự lái đều đang "trống chỗ" khá nhiều. Nhờ đó, khách hàng dù có phần bị động trong kế hoạch nghỉ Tết vẫn có thể tìm kiếm xe thuê khá dễ dàng.

Tham khảo trên một ứng dụng cho thuê xe tự lái, khách hàng hiện vẫn còn nhiều lựa chọn ôtô để thuê.

Các xe có sẵn cũng đa dạng ở nhiều phân khúc khác nhau, từ sedan, SUV cho đến MPV cỡ nhỏ. Khách hàng có nhu cầu sử dụng, trải nghiệm ôtô điện cũng đang sẵn nhiều lựa chọn của các thương hiệu khác nhau.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Trần Thanh (tài xế xe dịch vụ) cho biết năm nay không có khách hàng đặt xe cho các chuyến du lịch dài ngày.

"Năm nay tôi vẫn còn trống lịch cho ngày 1/1. Thông thường khi kỳ nghỉ kéo dài, khách sẽ có xu hướng đặt xe dài ngày để thuận tiện và chủ động hơn trong di chuyển, nhưng năm nay khách chỉ đặt xe trong ngày", anh Trần Thanh chia sẻ.

Giá thuê ít biến động

Cũng theo khảo sát, giá thuê xe tự lái trên một ứng dụng không có sự biến động quá lớn dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Trên thông tin đặt xe, đơn giá thuê ôtô tự lái dịp Lễ, Tết chỉ áp dụng cho duy nhất ngày 1/1. Khi thuê xe vào ngày thứ sáu (2/1/2026), đơn giá thuê xe được áp dụng như ngày thường.

Trên ứng dụng này, đơn giá thuê ôtô tự lái vào ngày Tết Dương lịch cao hơn ngày thường khoảng 30%. Giá thuê có sự thay đổi tùy thuộc dòng xe, đời xe và kiểu loại hệ truyền động.

Chẳng hạn, một chiếc MG ZS 2024 phiên bản Luxury có tổng giá thuê hơn 3,6 triệu đồng cho 3 ngày, bắt đầu từ chiều tối ngày 31/12. Cùng khoảng thời gian trên, một chiếc VinFast VF 7 Plus đời 2024 có giá thuê tổng cộng gần 5,6 triệu đồng, còn Omoda C5 Luxury có giá thuê hơn 3,7 triệu đồng.

Nếu có nhu cầu di chuyển dịp Tết với gia đình đông người, những mẫu MPV như Kia Carnival, Hyundai Stargazer hay Toyota Veloz Cross sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Các mẫu xe này có giá thuê 3 ngày dịp Tết Dương lịch 2026 dao động 4-7,5 triệu đồng tùy dòng xe, đời xe và phiên bản.

Khách hàng thuê xe tự lái cần lưu ý các chi phí sử dụng bao gồm tiền xăng dầu, phí cầu đường chưa được bao gồm trong tiền thuê xe.

Riêng ôtô điện thương hiệu VinFast đang được sạc miễn phí tại trạm sạc công cộng V-GREEN. Tuy nhiên nếu thuê xe điện VinFast qua ứng dụng của bên thứ ba, khách hàng có thể vẫn phải trả một khoản phí cho chủ xe, tính theo quãng đường đã đi.

Với dịch vụ thuê xe có tài xế, tiền thuê thông thường đã bao gồm chi phí xăng dầu. Khách hàng chỉ trả thêm phí cầu đường, phí đỗ xe ở bến bãi nếu có phát sinh.