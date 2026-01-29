Chốt giá Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam - từ 632 đến 903 triệu đồng

Mẫu bán tải Toyota Hilux thế hệ mới vửa xuất hiện, với giá bán từ 632 triệu đồng tại Việt Nam.

Toyota vừa giới thiệu 3 phiên bản của mẫu bán tải Hilux thế hệ mới tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đã được ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2025. So với dự đoán trước đó, giá xe Hilux không có nhiều thay đổi, dao động 632-903 triệu đồng cho 3 tùy chọn.

So với bản tiền nhiệm, Hilux mới được thay đổi thiết kế từ ngoại đến nội thất. Cả 3 phiên bản đều được trang bị mặt ca lăng mới với lưới tản nhiệt không viền, họa tiết đèn cũng được tinh chỉnh hiện đại và mới lạ hơn. Ở bản 2.8 4X4 AT được thay đổi ốp mâm và thêm chi tiết ốp ở thân xe tạo cảm giác hầm hố.

Bên trong khoang lái, Toyota HIlux 2026 có thiết kế tương tự bản ra mắt ở Thái Lan với màn hình trung tâm cỡ lớn 12,3 inch. Phong cách sắp xếp khu vực yên ngựa và các nút chức năng, kể cả nút vặn gài cầu cũng được thay đổi khá giống chiếc SUV đầu bảng cùng nhà.

Giá bán các phiên bản của Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Xe được trang bị động cơ 2.8L Turbo cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số sàn hoặc tự động tùy vào phiên bản.

Phiên bản Standard 2.8 4X2 MT có giá 632 triệu, bản Pro 4X2 AT có giá 706 triệu đồng. Bản cao cấp nhất là Hilux Trailhunter 2.8 4X4 AT có giá 903 triệu đồng.

Mức giá này khá cạnh tranh nếu so với các đối thủ cùng nhóm như Ford Ranger, Mitsubishi Triton. Với giá bán này, Hilux được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc đua doanh số thú vị năm nay ở nhóm bán tải - nơi vốn nhàm chán với sự thống trị của Ford Ranger.