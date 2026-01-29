Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Chốt giá Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam - từ 632 đến 903 triệu đồng

  • Thứ năm, 29/1/2026 10:46 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Mẫu bán tải Toyota Hilux thế hệ mới vửa xuất hiện, với giá bán từ 632 triệu đồng tại Việt Nam.

Toyota vừa giới thiệu 3 phiên bản của mẫu bán tải Hilux thế hệ mới tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đã được ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2025. So với dự đoán trước đó, giá xe Hilux không có nhiều thay đổi, dao động 632-903 triệu đồng cho 3 tùy chọn.

So với bản tiền nhiệm, Hilux mới được thay đổi thiết kế từ ngoại đến nội thất. Cả 3 phiên bản đều được trang bị mặt ca lăng mới với lưới tản nhiệt không viền, họa tiết đèn cũng được tinh chỉnh hiện đại và mới lạ hơn. Ở bản 2.8 4X4 AT được thay đổi ốp mâm và thêm chi tiết ốp ở thân xe tạo cảm giác hầm hố.

Bên trong khoang lái, Toyota HIlux 2026 có thiết kế tương tự bản ra mắt ở Thái Lan với màn hình trung tâm cỡ lớn 12,3 inch. Phong cách sắp xếp khu vực yên ngựa và các nút chức năng, kể cả nút vặn gài cầu cũng được thay đổi khá giống chiếc SUV đầu bảng cùng nhà.

Toyota, Toyota Hilux anh 1Toyota, Toyota Hilux anh 2Toyota, Toyota Hilux anh 3

Giá bán các phiên bản của Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Xe được trang bị động cơ 2.8L Turbo cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số sàn hoặc tự động tùy vào phiên bản.

Phiên bản Standard 2.8 4X2 MT có giá 632 triệu, bản Pro 4X2 AT có giá 706 triệu đồng. Bản cao cấp nhất là Hilux Trailhunter 2.8 4X4 AT có giá 903 triệu đồng.

Mức giá này khá cạnh tranh nếu so với các đối thủ cùng nhóm như Ford Ranger, Mitsubishi Triton. Với giá bán này, Hilux được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc đua doanh số thú vị năm nay ở nhóm bán tải - nơi vốn nhàm chán với sự thống trị của Ford Ranger.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Người Nga 'học hỏi' Elon Musk làm xe điện xấu như Tesla

Chiếc xe điện mới của hãng ôtô Nga khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu Cybertruck của Tesla.

55 phút trước

Màn 'độc diễn' của Ford Ranger trên thị trường bán tải

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sức bán áp đảo của Ford Ranger tại thị trường Việt Nam. Nhóm bán tải Nhật dù tăng trưởng doanh số vẫn khó có khả năng cạnh tranh sòng phẳng.

3 giờ trước

CSGT noi ro truong hop che mo bien so khong bi xu ly hinh anh

CSGT nói rõ trường hợp che mờ biển số không bị xử lý

16 giờ trước 19:04 28/1/2026

0

Những tình huống xảy ra khách quan, bất khả kháng khiến phương tiện giao thông bị che mờ biển số sẽ không bị CSGT xử phạt. Tài xế cũng không bị buộc phải lập tức dừng xe trên cao tốc để lau biển số.

Doanh so xe dien lai vuot xe xang tai EU? hinh anh

Doanh số xe điện lại vượt xe xăng tại EU?

4 giờ trước 07:08 29/1/2026

0

Doanh số xe điện tại Liên minh châu Âu lần đầu vượt xe chạy xăng trong tháng 12/2025, tuy nhiên nguyên nhân chính đến từ việc thay đổi cách phân loại "xe xăng" và "xe hybrid".

Đan Thanh

Toyota Toyota Hilux Toyota bán tải Ford Ranger Mitsubishi Triton

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý