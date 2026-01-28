Chạy xe để biển số bẩn trên thế giới - nơi phạt nặng, nơi bắt lau sạch

Ở những quốc gia nằm gần Bắc Cực, cảnh sát sẽ ưu tiên nhắc nhở, yêu cầu tài xế xuống xe lau sạch biển số bẩn bởi tuyết. Trung Quốc lại xử phạt nghiêm, dù vô tình hay cố ý.

Biển kiểm soát của ôtô bị bùn, đất hay tuyết bám vào khiến không thể nhận diện rõ chữ và số là tình huống có thể gặp thường xuyên, đặc biệt khi xe di chuyển trong điều kiện địa hình khó, hoặc ở nơi có thời tiết khắc nghiệt.

Tại nhiều nơi trên thế giới, người điều khiển ôtô buộc phải giữ cho biển số phương tiện giao thông đường bộ được sạch sẽ, có thể đọc rõ các ký tự trong biển. Vì thế, khi biển số bẩn đến mức không thể đọc được, tài xế sẽ bị xử phạt.

Tuy nhiên, mức phạt cho lỗi này tại nhiều quốc gia là khác nhau. Lực lượng cảnh sát ở từng quốc gia cũng có cách xử lý khác biệt với lỗi vô tình hay cố ý ở hành vi che biển số.

Mỹ - vi phạm có thể bị phạt tù

Mức phạt ở New York cho hành vi che biển số dao động 50- 300 USD /lần nếu bị phát hiện, tương đương 1,3-7,7 triệu đồng. Ở tiểu bang Florida, người vi phạm bị phạt 500 USD và thậm chí đối diện mức án tù khi che biển số.

Quy trình xử lý thông thường tại Mỹ, cảnh sát sẽ dừng xe và kiểm tra liệu phương tiện có sử dụng thiết bị che biển hay không. Nếu xác định biển số chỉ bị che lấp một cách khách quan bởi bùn hoặc tuyết, cảnh sát Mỹ sẽ yêu cầu tài xế xuống xe để lau sạch ngay lập tức.

Luật pháp Mỹ cũng rạch ròi giữa hành vi cố tình hoặc vô ý làm biển số phương tiện bị che lấp.

Nếu cảnh sát phát hiện tài xế dùng bùn giả hoặc băng dính để che biển số, người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Ngược lại, người điểu khiển xe để tuyết tự nhiên bám vào biển số sẽ chỉ bị nhắc nhở - trừ trường hợp vi phạm nhiều lần.

Anh - phạt nặng đến 1.000 bảng

Do cảnh sát Anh sử dụng hệ thống nhận diện biển số tự động để truy quét tội phạm, hành vi che biển số hoặc để biển số bẩn thường bị xử lý rất nghiêm.

Mức phạt cho người cố tình che biển số tại xứ sở sương mù thường là 100 bảng Anh (khoảng 3,2 triệu đồng), nhưng có thể tăng lên đến 1.000 bảng Anh (khoảng 32 triệu đồng) nếu vụ việc được đưa ra tòa án.

Về cơ bản, luật pháp Anh chỉ quy định biển số phải đọc được bằng mắt thường và máy, sẽ xử phạt nếu biển số không thể nhận diện - bất kể vô tình hay cố ý thực hiện.

Tuy nhiên nếu tài xế có thể chứng minh bản thân vừa di chuyển qua một đoạn đường xấu, cảnh sát sẽ chỉ nhắc nhờ và yêu cầu lau sạch biển số tại chỗ.

Ngược lại, nếu xe sạch mà biển kiểm soát bám bùn đất hoặc tuyết, tài xế sẽ bị xem là cố ý tránh camera giám sát và nhận mức phạt nặng.

Canada - phạt tối đa 160 CAD, hiếm khi xử lý

Đặc thù của một quốc gia nằm gần Bắc Cực khiến Canada thường xuyên đối diện với cảnh tuyết phủ. Cảnh sát Canada thường dừng xe tại các trạm xăng, chốt kiểm soát để yêu cầu tài xế xuống xe và lau sạch lập tức biển số.

Mức phạt cho hành vi cố tình che biển số tại Canada dao động 85-160 CAD, tương đương 1,5-3 triệu đồng. Tuy nhiên như đã đề cập bên trên, đặc thù thời tiết khắc nghiệt là lý do cảnh sát Canada ít khi xử phạt, chủ yếu nhắc nhở và yêu cầu tài xế lau sạch biển số trước khi tiếp tục hành trình.

Nếu được xác định cố tình sử dụng thiết bị che biển số, tài xế sẽ bị phạt khoảng tiền 1.200 CAD (khoảng 22,5 triệu đồng), phương tiện vi phạm cũng bị tạm giữ.

Nga - phạt nếu đứng cách 20 m không thấy biển

Tương tự Canada, Nga cũng là quốc gia thường xuyên chứng kiến đường sá bị bao phủ bởi tuyết.

Cảnh sát nước này có một bộ quy chuẩn, trong đó nếu ở khoảng cách 20 m không thể đọc được ít nhất một ký tự trên biển số, tài xế sẽ bị xem là vi phạm.

Nếu biển số bẩn bị che lấp bởi bùn hoặc tuyết, tài xế chỉ bị nhắc nhở hoặc sẽ phải đối diện khoản phạt 500 ruble, tương đương khoảng 150.000 đồng. Trường hợp cố tình che biển số bằng thiết bị lật, băng dính hoặc bùn nhân tạo, tài xế bị phạt 5.000 ruble (khoảng 1,5 triệu đồng), tước bằng lái 1-3 tháng.

Trung Quốc - tước bằng lái ngay lập tức

Trung Quốc có thể xem là quốc gia châu Á nghiêm khắc nhất với hành vi che biển số, dù vô tình hay cố ý.

Quốc gia Đông Á này hiện vận hành hệ thống camera rộng lớn, có thể giám sát giao thông và xử lý vi phạm thông qua biển số phương tiện.

Do đó, hành vi che biển số làm mờ, đặt sai, dán, thay đổi, sử dụng biển không đúng quy cách đều được xem là vi phạm pháp luật.

Cảnh sát Trung Quốc gần như sẽ xử phạt ngay với lỗi này mà không nhắc nhở. Biển số xe dù bám bùn đất, bụi bẩn hay cố ý dán giấy, chỉ cần camera hoặc lực lượng cảnh sát phát hiện không rõ ký tự trên biển, tài xế sẽ bị lập biên bản.

Mức phạt tiền dao động 200-2.000 NDT (tối đa 7 triệu đồng) cho hành vi này, nhưng đi kèm với chế tài nặng hơn - trừ 12 điểm bằng lái. Điều này tương đương với việc người vi phạm bị tước giấy phép lái xe ngay lập tức nếu bị phát hiện đang điều khiển xe với biển số bị che hoặc không rõ chữ, số trên biển.

Luật pháp Trung Quốc quy định trước khi cho xe lăn bánh, tài xế có nghĩa vụ đảm bảo phương tiện hợp pháp, tuân thủ đúng quy định. Do đó, việc để biển số bị che lấp - dù vô tình hay cố ý - đều bị xem là vi phạm và bị xử phạt nghiêm.