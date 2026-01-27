Ôtô che biển số, biển 'vô tình' bẩn bị phạt đến 26 triệu đồng

Việc để biển số ôtô bị dơ đến mức che lấp, dù vô tình hay cố ý, sẽ đều dẫn đến khoản phạt 20-26 triệu đồng.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video mà trong đó, một tài xế tại TP Hà Nội đã bị CSGT xử phạt 22 triệu đồng do để biển số xe bị bùn đất che lấp hoàn toàn, không thể nhận diện.

Dù người này liên tục phân trần, cho rằng trời mưa và bùn đất là nguyên nhân khiến biển số bị che lấp, không phải do hành vi cố ý thực hiện, CSGT vẫn tiến hành xử phạt theo nội dung Nghị định 168.

Tại điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168 có nêu rõ, người điều khiển ôtô sẽ bị phạt tiền 20-26 triệu đồng nếu điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ-moóc và sơmi rơ-moóc).

Còn trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024), hành vi "bẻ cong, che lấp biển số" được xếp vào nhóm bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ, theo nội dung của khoản 17 Điều 9.

Như vậy, cả Luật Giao thông 2024 và Nghị định 168 đều không nhắc đến yếu tố "vô tình" hay "cố ý" khi thực hiện hành vi che lấp biển số. Điều này đồng nghĩa chỉ cần lực lượng chức năng phát hiện biển số phương tiện bị che lấp, không thể đọc được thông tin, người điều khiển sẽ bị xử phạt tối đa 26 triệu đồng theo quy định.

Khi bị phát hiện có hành vi che lấp biển số, người vi phạm sẽ bị buộc phải thực hiện đúng quy định về biển số hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi, tức lau sạch biển số xe hoặc tháo bỏ các đề-can, băng dính nếu có.

Người vi phạm lỗi này còn bị trừ 6 điểm vào giấy phép lái xe, theo nội dung đề cập tại điểm 13 Điều 13 của Nghị định 168.

Đối với người điều khiển xe máy, hành vi che lấp biển số sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Nhìn chung, việc phát hiện và xử phạt của CSGT liên quan đến hành vi che lấp biển số sẽ không phân biệt giữa vô tình hay cố ý thực hiện. Do đó, tài xế dễ rơi vào tình huống "tình ngay lý gian" nếu không để ý tình trạng biển số sau khi di chuyển dưới mưa hoặc sau đoạn đường xấu có nhiều bùn đất.

Để tránh bị xử phạt, tài xế cần chú ý kiểm tra phương tiện sau khi đi dưới mưa hoặc lúc vừa rời khỏi các đoạn đường xấu có nhiều bùn đất. Việc chủ động lau sạch biển số vừa giúp tránh bị xử phạt khoản tiền lớn, đồng thời cũng là hành động văn minh khi tham gia giao thông đường bộ.

Khi ngày càng nhiều tuyến đường, cao tốc được lắp đặt camera giám sát giao thông tích hợp AI, tài xế nên đặc biệt chủ động kiểm tra, lau sạch biển số trước khi cho xe di chuyển trên quốc lộ, cao tốc hoặc trước khi đi vào khu đô thị.