Doanh số xe điện tại Liên minh châu Âu lần đầu vượt xe chạy xăng trong tháng 12/2025, tuy nhiên nguyên nhân chính đến từ việc thay đổi cách phân loại "xe xăng" và "xe hybrid".

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), doanh số xe điện lần đầu tiên vượt qua xe xăng tại Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 12/2025. Dù vậy, xe hybrid vẫn là nhóm phương tiện chiếm thị phần lớn nhất.

Doanh số xe xăng giảm vì thay đổi phân loại động cơ

Cụ thể, xe thuần điện (BEV) chiếm 22,6% tổng số xe đăng ký mới tại EU trong tháng 12/2025, nhỉnh hơn mức 22,5% của xe chỉ sử dụng động cơ xăng. Trong khi đó, các mẫu xe hybrid, bao gồm PHEV, tiếp tục dẫn đầu với thị phần lên tới 44,4%. Số liệu đăng ký xe thường được xem là thước đo phản ánh sát doanh số bán ra thực tế.

Theo thống kê của ACEA, thị phần xe hybrid tại châu Âu đã lên mức 44,4%, trong khi đó xe thuần điện chiếm 22,6% và xe xăng chiếm 22,5% trong tháng 12/2025.

Diễn biến này cho thấy thị trường ôtô châu Âu đang dịch chuyển dần sang các dòng xe điện hóa, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách EU gần đây đề xuất nới lỏng quy định về khí thải, qua đó cho phép xe sử dụng động cơ đốt trong tiếp tục tồn tại lâu hơn.

Theo nhà phân tích độc lập Matthias Schmidt, sự sụt giảm của xe chạy xăng một phần đến từ việc nhiều mẫu xe được phân loại lại thành "mild-hybrid" (xe hybrid nhẹ). Những mẫu xe này vẫn sử dụng động cơ xăng và chỉ đóng góp ở mức khiêm tốn trong việc cắt giảm khí thải.

Việc thay đổi trong cách phân loại động cơ khiến nhiều mẫu xe từng được phân loại là "xe xăng" đã chuyển sang "xe hybrid" vì sử dụng cơ cấu mild-hybrid (hybrid nhẹ), khiến thị phần "xe xăng" tại châu Âu giảm so với xe thuần điện.

Ông Schmidt nhận định: "Phải mất khoảng nửa thập kỷ nữa thì xe thuần điện mới thực sự vượt qua các mẫu xe động cơ đốt trong trên toàn khu vực. Tuy nhiên, đây vẫn là một khởi đầu đáng chú ý".

Cuộc đua xe điện tại châu Âu nóng lên

Tính trên phạm vi thị trường châu Âu mở rộng, bao gồm cả Anh và Na Uy, doanh số ôtô ghi nhận tháng tăng trưởng thứ sáu liên tiếp so với cùng kỳ năm trước. Cuộc cạnh tranh tại thị trường xe điện châu Âu ngày càng gay gắt, khi các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Changan hay Geely đẩy mạnh hiện diện, trong lúc các hãng nội địa như Volkswagen và BMW liên tục tung ra những mẫu xe điện mới.

Cuộc cạnh tranh tại thị trường xe điện châu Âu ngày càng gay gắt, khi các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Changan hay Geely đẩy mạnh hiện diện tại "lục địa già".

Vào tháng 12/2025, EU đã công bố kế hoạch từ bỏ lệnh cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2035, động thái được xem là nhượng bộ trước sức ép từ các nhà sản xuất ôtô, trong bối cảnh họ phải đối mặt với cạnh tranh từ xe Trung Quốc, thuế nhập khẩu của Mỹ và những khó khăn trong việc kinh doanh xe điện có lãi.

Lượng đăng ký xe của Volkswagen và Stellantis trong khu vực châu Âu, Anh và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) lần lượt tăng 10,2% và 4,5% trong tháng 12/2025, trong khi Renault giảm 2,2%. Tesla ghi nhận mức giảm mạnh 20,2%, trái ngược với BYD khi doanh số đăng ký tăng vọt 229,7%.

Dù đã tung ra các phiên bản giá rẻ tại thị trường châu Âu, Tesla vẫn không tránh khỏi xu hướng suy giảm thị phần trong những tháng gần đây, khi chịu sức ép ngày càng lớn từ các thương hiệu Trung Quốc.

Theo ACEA, tổng doanh số ôtô tại EU, Anh và EFTA trong tháng 12 tăng 7,6%, đạt khoảng 1,2 triệu xe. Tính chung cả năm 2025, doanh số tăng 2,4% lên 13,3 triệu xe - mức cao nhất trong vòng 5 năm, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch.

Riêng tại EU, doanh số ôtô tháng 12 tăng 5,8%, lên gần 1 triệu xe, và tăng 1,8% cho cả năm, đạt 10,8 triệu xe. Đáng chú ý, số xe BEV, PHEV và HEV đăng ký trong tháng 12 lần lượt tăng 51%, 36,7% và 5,8%, chiếm tổng cộng 67% lượng xe đăng ký mới tại khối này.