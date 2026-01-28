Ấn Độ chuẩn bị cắt giảm thuế ôtô nhập khẩu từ EU

Ấn Độ chuẩn bị mở cửa thị trường ôtô khi lên kế hoạch cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu xe từ EU, mở ra cơ hội lớn cho các hãng xe châu Âu tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Ấn Độ đang lên kế hoạch cắt giảm sâu thuế nhập khẩu ôtô từ Liên minh châu Âu (EU) xuống còn 40%, từ mức cao nhất hiện nay lên tới 110%, trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) lớn giữa hai bên. Đây được xem là bước mở cửa lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia Nam Á đối với thị trường ôtô nước ngoài.

Thuế ôtô từ EU tại Ấn Độ sẽ giảm từ 110% xuống 40%

Theo các nguồn tin, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã đồng ý giảm ngay thuế nhập khẩu đối với một số lượng giới hạn xe đến từ 27 quốc gia EU, với điều kiện xe có giá nhập khẩu trên 15.000 euro (khoảng 17.800 USD ). Mức thuế này sau đó sẽ tiếp tục được hạ dần xuống chỉ còn 10% theo lộ trình trong những năm tiếp theo.

Các hãng xe châu Âu đang đứng trước cơ hội lớn khi thâm nhập thị trường Ấn Độ, trong bối cảnh mức thuế quan dự kiến giảm mạnh từ năm 2026, từ ngưỡng 70–110% xuống còn 40% và tiếp tục hạ về khoảng 10% trong những năm sau đó.

Động thái này sẽ giúp các hãng xe châu Âu như Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW dễ dàng tiếp cận thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới, đồng thời giảm đáng kể rào cản chi phí vốn lâu nay bị xem là "bức tường thuế quan" của Ấn Độ.

Các nguồn tin cho biết, Ấn Độ đề xuất áp dụng mức thuế 40% ngay lập tức cho khoảng 200.000 xe sử dụng động cơ đốt trong mỗi năm, một bước đi táo bạo nhất từ trước tới nay nhằm mở cửa ngành công nghiệp ôtô vốn được bảo hộ chặt chẽ. Tuy nhiên, hạn ngạch này vẫn có thể được điều chỉnh vào phút chót khi đàm phán hoàn tất.

Xe thuần điện (BEV) sẽ bị loại khỏi chương trình cắt giảm thuế trong vòng 5 năm đầu tiên, nhằm bảo vệ các khoản đầu tư của những nhà sản xuất trong nước như Mahindra & Mahindra và Tata Motors. Sau giai đoạn này, xe điện sẽ được áp dụng lộ trình giảm thuế tương tự.

Thỏa thuận giúp mở cửa thị trường ôtô Ấn Độ

Ấn Độ hiện áp thuế nhập khẩu từ 70% đến 110% đối với ôtô nguyên chiếc - mức thuế từng bị nhiều lãnh đạo ngành công nghiệp, trong đó có CEO Tesla Elon Musk, công khai chỉ trích. Dù là thị trường ôtô lớn thứ ba toàn cầu sau Mỹ và Trung Quốc, ngành sản xuất ôtô nội địa của Ấn Độ vẫn thuộc nhóm được bảo hộ cao nhất thế giới.

Việc hạ thuế nhập khẩu sẽ mang lại lợi ích lớn cho các hãng xe châu Âu, vốn đã có nhà máy lắp ráp tại Ấn Độ nhưng gặp khó trong việc mở rộng thị phần do thuế cao.

Thỏa thuận thương mại tự do giữa Ấn Độ và EU dự kiến sẽ được công bố trong tuần này, sau nhiều năm đàm phán kéo dài. Sau đó, hai bên sẽ hoàn thiện chi tiết và tiến hành phê chuẩn chính thức. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại song phương, đặc biệt là xuất khẩu của Ấn Độ trong các lĩnh vực như dệt may và trang sức, vốn đang chịu mức thuế 50% từ Mỹ kể từ cuối tháng 8/2025.

Việc hạ thuế nhập khẩu sẽ mang lại lợi ích lớn cho các hãng xe châu Âu như Volkswagen, Renault, Stellantis, cũng như các thương hiệu xe sang Mercedes-Benz và BMW - những hãng đã có nhà máy lắp ráp tại Ấn Độ nhưng gặp khó trong việc mở rộng thị phần do thuế cao. Mức thuế thấp hơn sẽ cho phép các hãng thử nghiệm thị trường với danh mục sản phẩm phong phú hơn trước khi quyết định đầu tư sản xuất quy mô lớn.

Hiện các hãng xe châu Âu chỉ nắm chưa tới 4% thị phần trong thị trường ôtô Ấn Độ, vốn tiêu thụ khoảng 4,4 triệu xe mỗi năm và bị thống trị bởi Suzuki cùng các thương hiệu nội địa như Mahindra và Tata - nhóm đang chiếm khoảng hai phần ba doanh số. Tuy nhiên, với dự báo thị trường có thể đạt 6 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, nhiều hãng xe quốc tế đã bắt đầu chuẩn bị các kế hoạch đầu tư mới.

Renault đang quay trở lại Ấn Độ với chiến lược mới nhằm tìm kiếm tăng trưởng ngoài châu Âu, nơi các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong khi đó, Tập đoàn Volkswagen cũng đang hoàn tất giai đoạn đầu tư tiếp theo tại Ấn Độ thông qua thương hiệu Skoda, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường ôtô đông dân nhất thế giới.