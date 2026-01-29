Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người Nga 'học hỏi' Elon Musk làm xe điện xấu như Tesla

  • Thứ năm, 29/1/2026 10:09 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Chiếc xe điện mới của hãng ôtô Nga khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu Cybertruck của Tesla.

Mẫu xe điện Russo-Balt F200 vừa gây xôn xao cộng đồng yêu công nghệ với ngoại hình góc cạnh gợi liên tưởng trực tiếp đến chiếc Tesla Cybertruck của tỷ phú Elon Musk.

Đây là sản phẩm đầu tiên của một thương hiệu vừa được hồi sinh dựa trên tên tuổi của một nhà sản xuất ôtô và toa xe lửa lâu đời tại Nga từng hoạt động từ thế kỷ XIX. Dự án này không còn nằm trên bản vẽ khi những chiếc xe thử nghiệm đã được nhìn thấy lăn bánh trên đường phố và hãng dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao những đơn hàng đầu tiên vào tháng 1/2027.

Toàn bộ thân xe được tạo hình từ các tấm thép không gỉ không sơn và được hàn thủ công tỉ mỉ, cửa sổ phẳng và vòm bánh xe vuông vức. Dù mang vẻ ngoài thô ráp với kim loại nguyên bản nhưng khách hàng vẫn có thể tùy biến diện mạo bằng các tấm dán polyurethane với nhiều màu sắc và đồ họa khác nhau.

Thiết kế toàn kim loại của Russo-Balt F200. Ảnh: Carscoops.

Đại diện nhà sản xuất đã chia sẻ rằng đội ngũ đứng sau dự án vốn có kinh nghiệm dày dặn trong việc sản xuất máy lọc nước bằng thép không gỉ và họ đang áp dụng chính chuyên môn đó vào việc chế tạo ôtô theo đơn đặt hàng.

Xe được trang bị một mô-tơ điện công suất 200 mã lực dẫn động cầu trước kết hợp cùng bộ pin 115 kWh cho phép di chuyển quãng đường khoảng 400 km sau mỗi lần sạc đầy. Vì được thiết kế để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt tại Nga nên hầu hết bề mặt tiếp xúc từ ghế ngồi vô lăng gương chiếu hậu cho đến cần gạt nước đều được tích hợp hệ thống sưởi ấm.

Mức giá niêm yết cho mẫu "Cybervan" này là 6,5 triệu Rupe tương đương khoảng 85.200 USD. Bên cạnh mẫu F200 thuần điện công ty cũng đang phát triển phiên bản F400 mạnh mẽ hơn với hệ truyền động hybrid cùng dẫn động bốn bánh và công suất dự kiến lên tới 400 mã lực.

Sự xuất hiện của Russo-Balt F200 cho thấy xu hướng thiết kế tối giản và sử dụng vật liệu siêu bền đang ngày càng lan rộng ra ngoài phạm vi của Tesla.

Đan Thanh

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Tesla

    Tesla

    Tesla, Inc. (trước đây là Tesla Motors) là một nhà sản xuất ô tô, công ty lưu trữ năng lượng và nhà sản xuất bảng năng lượng mặt trời ở Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 2003, công ty chuyên về ôtô điện, lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, và các tấm quang điện mặt trời (thông qua công ty con SolarCity). Công ty lần đầu gây chú ý bằng việc ra mắt mẫu xe Tesla Roadster, chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dòng xe chạy điện thứ hai là mẫu Model S trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

    Bạn có biết: Công ty được đặt tên theo kỹ sư điện và nhà vật lý người Serbia là Nikola Tesla bởi các đồng sáng lập viên của công ty Martin Eberhard và Marc Tarpenning

    • Ngày thành lập: 1/7/2003
    • Người sáng lập: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk, JB Straubel
    • Trụ sở chính: Palo Alto, California (Mỹ)
    • Mã cổ phiếu: TSLA (NASDAQ)

