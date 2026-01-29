Người Nga 'học hỏi' Elon Musk làm xe điện xấu như Tesla

Chiếc xe điện mới của hãng ôtô Nga khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu Cybertruck của Tesla.

Mẫu xe điện Russo-Balt F200 vừa gây xôn xao cộng đồng yêu công nghệ với ngoại hình góc cạnh gợi liên tưởng trực tiếp đến chiếc Tesla Cybertruck của tỷ phú Elon Musk.

Đây là sản phẩm đầu tiên của một thương hiệu vừa được hồi sinh dựa trên tên tuổi của một nhà sản xuất ôtô và toa xe lửa lâu đời tại Nga từng hoạt động từ thế kỷ XIX. Dự án này không còn nằm trên bản vẽ khi những chiếc xe thử nghiệm đã được nhìn thấy lăn bánh trên đường phố và hãng dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao những đơn hàng đầu tiên vào tháng 1/2027.

Toàn bộ thân xe được tạo hình từ các tấm thép không gỉ không sơn và được hàn thủ công tỉ mỉ, cửa sổ phẳng và vòm bánh xe vuông vức. Dù mang vẻ ngoài thô ráp với kim loại nguyên bản nhưng khách hàng vẫn có thể tùy biến diện mạo bằng các tấm dán polyurethane với nhiều màu sắc và đồ họa khác nhau.

Thiết kế toàn kim loại của Russo-Balt F200. Ảnh: Carscoops.

Đại diện nhà sản xuất đã chia sẻ rằng đội ngũ đứng sau dự án vốn có kinh nghiệm dày dặn trong việc sản xuất máy lọc nước bằng thép không gỉ và họ đang áp dụng chính chuyên môn đó vào việc chế tạo ôtô theo đơn đặt hàng.

Xe được trang bị một mô-tơ điện công suất 200 mã lực dẫn động cầu trước kết hợp cùng bộ pin 115 kWh cho phép di chuyển quãng đường khoảng 400 km sau mỗi lần sạc đầy. Vì được thiết kế để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt tại Nga nên hầu hết bề mặt tiếp xúc từ ghế ngồi vô lăng gương chiếu hậu cho đến cần gạt nước đều được tích hợp hệ thống sưởi ấm.

Mức giá niêm yết cho mẫu "Cybervan" này là 6,5 triệu Rupe tương đương khoảng 85.200 USD . Bên cạnh mẫu F200 thuần điện công ty cũng đang phát triển phiên bản F400 mạnh mẽ hơn với hệ truyền động hybrid cùng dẫn động bốn bánh và công suất dự kiến lên tới 400 mã lực.

Sự xuất hiện của Russo-Balt F200 cho thấy xu hướng thiết kế tối giản và sử dụng vật liệu siêu bền đang ngày càng lan rộng ra ngoài phạm vi của Tesla.