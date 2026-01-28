Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắp có lễ hội xe mô tô châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam

  • Thứ tư, 28/1/2026 16:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lễ hội xe phân khối lớn này dự kiến được tổ chức từ cuối tháng 5 với sự tham dự của khoảng 2.000 biker.

Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương Castrol SuperBike Fest 2026 sắp được tổ chức tại Việt Nam vào cuối tháng 5.

Lễ hội dự kiến quy tụ hơn 2.000 người tham dự cùng 100 câu lạc bộ xe phân khối lớn từ 8 quốc gia, bao gồm các câu lạc bộ từ Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia... Lễ hội kéo dài 3 ngày với các chương trình biểu diễn, triển lãm xe và nhạc hội.

Hành trình di chuyển của lễ hội dự kiến được bắt đầu từ TP.HCM, đi qua các cung đường thuộc tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, đường dọc biển Nha Trang như quảng trường 2/4 hay khu vực Hòn Đỏ - ven biển Phạm Văn Đồng...

Tại buổi họp báo của sự kiện xuất hiện loạt xe thể thao phân khối lớn được sơn màu độc đáo, cá nhân hóa như Triumph Bonneville T120, Honda CBR650R, Kawasaki Versys 650, Suzuki V-Strom 250 hay Triumph Tiger 1200.

phan khoi lon anh 1

Ông Ngô Quang Vinh, chủ tịch Liên đoàn xe thể thao TP.HCM tại lễ khai mạc lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Đan Thanh.

Theo ông Ngô Quang Vinh, chủ tịch Liên đoàn xe thể thao Việt Nam, sự kiện là cơ hội để chủ xe môtô phân khối lớn có thể phát triển, thỏa mãn đam mê cá nhân. Đây đồng thời là sân chơi mới giúp hội "biker" giao lưu, nâng cao kỹ năng sử dụng, ý thức an toàn giao thông khi điều khiển xe phân khối lớn.

"Sự kiện là tiền đề phát triển các sân chơi chính quy, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển cộng đồng biker tại Việt Nam", ông Ngô Quang Vinh chia sẻ.

Trước đây tại Việt Nam đã từng có nhiều sự kiện dành cho mô tô phân khối lớn. Sự kiện lần này nếu diễn ra như dự kiến sẽ có nhiều mẫu xe độc lạ từ các nước trong khu vực, thay vì chỉ có dân chơi xe tại Việt Nam.

4 giờ trước

Đan Thanh

