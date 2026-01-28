Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hyundai Santa Fe mới lộ diện - có thể có bản EREV, ra mắt năm sau

  • Thứ tư, 28/1/2026 13:10 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Santa Fe được Hyundai thử nghiệm thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều thay đổi về thiết kế.

Sau 2 năm được giới thiệu, Hyundai Santa Fe thế hệ mới tiếp tục phát triển phiên bản nâng cấp. Trang Carscoops cho biết Santa Fe mới đang thử nghiệm tại khu vực châu Âu có nhiều thay đổi về kiểu dáng.

Santa Fe moi lo dien anh 1

Dù được ngụy trang kín đáo, không khó để nhận ra phần đầu hoàn toàn mới. Đèn pha vuông vức với đèn chạy ban ngày hình chữ H quen thuộc đã được thay thế bằng các cụm đèn nhỏ hơn, nằm thấp hơn trên cản trước. Thay đổi này cho phép các nhà thiết kế của Hyundai lắp đặt lưới tản nhiệt rộng hơn đáng kể. Tương tự phía trước, dải đèn phía sau và đèn hậu kiểu chữ H cũng được thay thế bằng các cụm đèn dọc mới.

Santa Fe moi lo dien anh 2

Hình ảnh nội thất của Santa Fe mới vẫn là ẩn số. Nhiều nguồn tin cho biết nhà sản xuất Hàn Quốc khả năng cao được trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới của hãng. Hệ thống này dựa trên Android Automotive OS và dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Thông tin về động cơ của mẫu SUV này vẫn còn khá ít. Dựa theo những hình ảnh bị lộ trên mạng, Santa Fe phiên bản nâng cấp dự kiến có thêm động cơ điện với cấu hình truyền động dạng EREV.

Hệ thống này có thể sẽ được bổ sung bởi các động cơ hiện có. Bao gồm động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.5L sản sinh công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 421 Nm, động cơ hybrid tăng áp 1.6L mạnh 231 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm.

Santa Fe moi lo dien anh 3

Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe có tổng cộng 5 phiên bản, giá bán dao động 1,069-1,369 tỷ đồng. Trong năm 2024, TC Motor bán được 2.622 chiếc Santa Fe, con số này thấp hơn đáng kể so với mức gần 7.000 xe trong năm 2024.

Thanh Nhã

Ảnh: Carscoops

