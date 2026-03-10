Ford triệu hồi 1,74 triệu xe tại Mỹ vì lỗi camera lùi

Ford vừa thông báo triệu hồi khoảng 1,74 triệu xe tại Mỹ do lỗi ở camera lùi có thể khiến hình ảnh phía sau bị hiển thị sai lệch, tiềm ẩn nguy cơ an toàn cho người lái và môi trường xung quanh.

Đợt triệu hồi đầu tiên liên quan khoảng 850.000 xe Ford Bronco và Edge. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân được xác định là một module máy tính có thể quá nhiệt và tắt, khiến hình ảnh từ camera lùi không hiển thị đúng.

Trong đợt triệu hồi thứ hai, NHTSA cho biết khoảng 890.000 xe Ford Escape, Explorer cùng các mẫu Lincoln Corsair và Aviator bị ảnh hưởng do hình ảnh trên màn hình trung tâm có thể bị lật hoặc đảo ngược, dẫn tới việc hình ảnh camera hiển thị sai khi lùi xe.

Hãng xe có trụ sở tại Detroit cho biết đang phát triển giải pháp khắc phục cho cả 2 lỗi, nhưng hiện tại chưa có biện pháp sửa chữa nào sẵn sàng ngay lập tức cho người tiêu dùng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ford đã công bố 17 đợt triệu hồi với quy mô ảnh hưởng hơn 7,3 triệu xe. Con số này cao hơn nhiều so với hãng xếp thứ hai là Hyundai, với 5 đợt triệu hồi, tác động khoảng 700.000 xe.

CEO Jim Farley từng chia sẻ trong một buổi họp nhân viên rằng chất lượng xe trong vài tháng đầu tiên sau khi bàn giao đã được cải thiện, góp phần tăng mức thưởng của nhân viên. Tuy vậy, trong năm 2025, thương hiệu này đã đón nhận danh hiệu "vua triệu hồi", với 153 lệnh và ảnh hưởng hơn 10 triệu xe.