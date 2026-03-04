Một chiếc Ford Mustang Mach-E vừa cán mốc hơn 508.000 km với mức suy giảm pin chỉ 8%, trở thành minh chứng sống động cho độ bền của xe điện trong điều kiện sử dụng cường độ cao.

Tại Mỹ, Ford Mustang Mach-E hiện là một trong những mẫu xe điện bán chạy nhất. Dù ngày càng nhiều người dùng cởi mở hơn với EV, không ít tài xế vẫn lo ngại về phạm vi hoạt động và hạ tầng sạc. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng thường bị bỏ quên là: pin xe điện thực sự bền đến mức nào?

Ford Mustang Mach-E chạy hơn nửa triệu km, pin hao hụt 8%

Câu trả lời phần nào được hé lộ qua câu chuyện của tài xế dịch vụ David Blenkle tại Santa Cruz. Ông đã sử dụng chiếc Ford Mustang Mach-E Premium đời 2022 bản pin dung lượng mở rộng của mình để chạy dịch vụ đưa đón hành khách suốt hơn 3 năm qua. Mua xe từ giữa năm 2022, Blenkle nhanh chóng đưa xe vào khai thác cho dịch vụ xe riêng, có ngày ngồi sau vô lăng tới 12 giờ liên tục.

Ông David Blenkle sử dụng mẫu Ford Mustang Mach-E Premium đời 2022 để chạy xe dịch vụ. Sau khoảng 4 năm vận hành, odo của chiếc xe đã vượt mức 508.000 km.

Sau hơn 316.000 dặm lăn bánh (khoảng 508.000 km), chiếc Mach-E đã phục vụ hơn 7.000 lượt hành khách, tuân thủ đầy đủ các mốc bảo dưỡng định kỳ mỗi 10.000 dặm, thay tổng cộng 24 bộ lốp. Đáng chú ý, xe vẫn sử dụng bộ má phanh nguyên bản nhờ hệ thống phanh tái tạo năng lượng, và chưa từng phải sửa chữa hạng mục cơ khí nào.

Điều gây ấn tượng nhất chính là tình trạng pin. Sau quãng đường hơn nửa triệu km, bộ pin chỉ suy giảm khoảng 8% dung lượng, vẫn đảm bảo phạm vi hoạt động xấp xỉ 300 dặm (khoảng 480 km) mỗi lần sạc đầy.

Sau quãng đường hơn nửa triệu km, bộ pin chỉ suy giảm khoảng 8% dung lượng, vẫn đảm bảo phạm vi hoạt động khoảng 480 km mỗi lần sạc đầy.

Dữ liệu hiện nay cho thấy các bộ pin hiện đại trung bình chỉ mất khoảng 1,8% dung lượng mỗi năm, tương đương 9% sau 5 năm sử dụng. Thậm chí sau 20 năm, một chiếc xe điện vẫn có thể giữ lại khoảng 64% phạm vi hoạt động ban đầu.

Cách sử dụng Ford Mustang Mach-E với odo hơn 500.000 km

Dĩ nhiên, cách sử dụng và sạc pin đóng vai trò quan trọng. Blenkle cho biết ông hiếm khi để mức pin xuống dưới 20% và thường chỉ sạc đến 90% để tối ưu tuổi thọ pin - nguyên tắc tương tự như với pin điện thoại thông minh.

Blenkle cho biết ông hiếm khi để mức pin xuống dưới 20% và thường chỉ sạc đến 90% để tối ưu tuổi thọ pin - nguyên tắc tương tự như với pin điện thoại thông minh.

Về chi phí vận hành, xe điện nhìn chung rẻ hơn xe động cơ đốt trong ở khoản bảo dưỡng nhờ ít chi tiết chuyển động hơn. Tuy vậy, vẫn tồn tại một số bất lợi: thời gian chờ sửa chữa có thể kéo dài hơn và chi phí thay thế các bộ phận hệ truyền động chuyên biệt có thể cao, đặc biệt khi cần kỹ thuật viên chuyên môn sâu.

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện có dấu hiệu chững lại, chiến lược điện hóa của Ford vẫn tiếp tục điều chỉnh. Hãng đang phát triển một mẫu bán tải điện giá khoảng 30.000 USD nhằm thay thế cho Ford F-150 Lightning, với mục tiêu tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.

Câu chuyện của David Blenkle khiến nhiều người tự tin hơn vào công nghệ pin hiện nay. Tuy nhiên, chất lượng pin và xe điện chắc chắn không đồng đều giữa các thương hiệu và thị trường.

Nếu độ bền thực tế là một phần trong thông điệp thuyết phục người mua, thì câu chuyện của David Blenkle chính là minh chứng rõ ràng. Nó cho thấy xe điện hiện đại có thể bền bỉ vượt xa những gì nhiều người hoài nghi từng nghĩ.