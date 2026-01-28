Lý do Volvo gắn 'vây cá' cho xe điện EX60

Hãng xe sang Thụy Điển vẫn bố trí tay nắm cửa điện tử dạng vây cá trên SUV điện EX60, bất chấp những tranh cãi gần đây liên quan đến tính an toàn của trang bị này.

Tay nắm cửa điện dạng vây cá trên Volvo EX60. Ảnh: Volvo.

Theo InsideEVs, cửa mở điện tử gần đây liên tục bị hoài nghi về mức độ an toàn, từ cả cơ quan quản lý lẫn người dùng. Dẫu vậy, Volvo vẫn quyết định trang bị cho xe điện EX60 một tay nắm cửa mở điện dạng “vây cá mập”, và hãng xe sang Thụy Điển có lý do hợp lý cho điều này.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt Volvo EX60, CTO Anders Bell cho rằng cuộc tranh luận hiện tại xung quanh tay nắm cửa mở điện đang đi sai trọng tâm.

“Chúng tôi ra mắt tay nắm cửa dạng vây cá trong bối cảnh đang nổ ra nhiều tranh cãi về an toàn. Tuy nhiên theo tôi, đó là cách nhìn hơi sai lệch. Vấn đề không nằm ở tay nắm cửa, mà nằm ở tính an toàn của toàn bộ hệ thống”, ông Anders Bell cho biết.

Vị này tin rằng mấu chốt của tính an toàn không phải đến từ tay nắm cửa mở điện hay cơ, mà nằm ở khả năng thoát khỏi xe nhanh chóng và đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra tai nạn - bao gồm cả khi người ngồi trong xe bị bất tỉnh và cần sự hỗ trợ bên ngoài.

Lý do tay nắm cửa điện bị "soi"

Theo InsideEVs, sự giám sát chặt chẽ mà cơ quan quản lý dành cho tay nắm cửa điện vốn dĩ xuất phát từ một rủi ro cốt lõi: Khả năng cứu hộ.

Không giống tay nắm cơ truyền thống, loại mở điện tử cần có nguồn điện để hoạt động. Khi ôtô gặp tai nạn nghiêm trọng hoặc mất điện hoàn toàn, hệ thống này có thể sẽ dừng hoạt động.

Phần lớn ôtô hiện nay đều được trang bị cơ cấu mở cửa dự phòng dạng cơ học. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, nếu người dùng không rõ vị trí của chốt mở cơ học hoặc cách sử dụng, phương án dự phòng này gần như vô nghĩa.

Chốt mở cửa cơ học dự phòng của Chevrolet Corvette 2007 nằm dưới sàn xe. Ảnh: Edmunds.

Trường hợp của một chiếc Chevrolet Corvette đời 2007 là điển hình đau lòng. Khi ấy, người đàn ông 72 tuổi cùng chú chó đã gặp tai nạn, mắc kẹt trong xe khi hệ thống điện ngừng hoạt động.

Dù xe có cơ cấu mở cửa cơ học, người này đã không biết vị trí của tay nắm mở cửa dự phòng đặt dưới sàn xe. Hậu quả, chủ xe cùng chú chó đã mất mạng trong xe giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở tiểu bang Texas.

Ôtô hiện đại cũng không tránh khỏi những sự cố tương tự. Gần đây, gia đình một chủ xe Tesla Cybertruck cũng đệ đơn kiện, cho rằng nạn nhân vụ tai nạn cháy xe đã không thể tìm thấy tay nắm cửa cơ học ẩn bên trong chiếc bán tải điện.

Một trường hợp khác tại Trung Quốc, chủ xe Xiaomi SU7 sau khi gặp tai nạn đã mắc kẹt trong chiếc xe bốc cháy và tử vong, do người bên ngoài không thể phá cửa.

Không thể mở cửa Xiaomi SU7 từ bên ngoài sau va chạm dẫn đến phát hỏa. Ảnh: Car News China.

Những vụ việc này chỉ ra dù ôtô có thiết kế cơ cấu mở cửa dự phòng dạng cơ học dễ nhận thấy bên trong xe, người bên ngoài vẫn gần như không thể mở cửa khi xe mất điện.

Vụ việc tại Trung Quốc từng là khởi đầu cho làn sóng siết chặt quản lý với tay nắm cửa ẩn trên ôtô bán ra tại quốc gia tỷ dân - thiết kế bị cho là tiềm ẩn nguy hiểm.

Gần đây, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng đang mở các cuộc điều tra để xem liệu tay nắm cửa Tesla có tiềm ẩn rủi ro an toàn hay không.

Một nghị sĩ Mỹ thậm chí đề xuất ban hành luật liên bang, yêu cầu tay nắm cửa trên xe phải có khả năng mở nhanh, cách mở trực quan dễ sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

Giải pháp của Volvo

Khi trang bị tay nắm cửa điện tử dạng vây cá cho Volvo EX60, hãng xe sang Thụy Điển cho biết không lo ngại phản ứng từ khách hàng, bởi tin rằng đã xử lý triệt để điểm yếu lớn nhất của loại tay nắm cửa này.

Theo CTO Anders Bell, cả tay nắm cửa ngoài dạng vây cá (đi kèm nút bấm phía trong để mở cửa) lẫn cơ cấu mở từ bên trong của Volvo EX60 đều hoạt động ngay cả khi ắc-quy của xe gặp sự cố hoặc hư hại đến mức ngắt nguồn điện.

Bên trong khoang lái, Volvo EX60 sử dụng tổ hợp khá quen thuộc, trong đó tay mở cửa điện tử và cơ học được bố trí chung trên một cần gạt.

“Kéo nhẹ thì cửa mở bằng điện, kéo mạnh hơn sẽ mở bằng cơ”, ông Anders Bell giải thích.

Tay nắm cửa bên trong khoang lái Volvo EX60 tích hợp chung cơ cấu mở điện tử và cơ học. Ảnh: Volvo.

Cách làm này sẽ giúp người ngồi bên trong Volvo EX60 không cần phải suy nghĩ hay tìm kiếm trong hoảng loạn. Chỉ cần giật mạnh tay nắm trên tapi, cửa sẽ mở. Theo InsideEVs, đây cũng là hướng tiếp cận đang được nhiều hãng xe khác ứng dụng.

Vấn đề “khó nhằn” hơn nằm ở khả năng mở cửa từ bên ngoài trong trường hợp ôtô gặp tai nạn. Theo Volvo, ôtô điện của hãng được lập trình để tự động mở khóa cửa khi xảy ra va chạm. Quan trọng hơn, tay nắm cửa dạng vây cá trên EX60 vẫn hoạt động ngay cả khi ắc-quy 12 V bị phá hủy hoàn toàn.

Thay vì chỉ sử dụng một bộ chuyển đổi DC-DC, Volvo EX60 được trang bị đến 2, bố trí ở 2 bên thân xe.

Volvo có một hệ thống đảm bảo duy trì nguồn điện để mở cửa điện tử trong hầu hết trường hợp. Ảnh: Volvo.

Hai hệ thống này liên kết với nhau, nên chỉ cần một bộ còn hoạt động, chiếc SUV điện vẫn có đủ nguồn điện 12 V để phục vụ các hệ thống khẩn cấp.

Do được đặt sâu bên trong, phía dưới hàng ghế sau của EX60, khả năng để cả 2 bộ chuyển đổi này cùng bị phá hủy chỉ xuất hiện khi xe gặp phải tai nạn cực kỳ nghiêm trọng.

“Nếu cả 2 bộ chuyển đổi này đều bị phá hủy, thành thật mà nói, khi đó chúng ta cũng khó có thể hình dung được hình dáng ban đầu của chiếc xe”, ông Anders Bell kết luận.